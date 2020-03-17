EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  7190  21
Матеріали за темою:
Все про:ВР (7245) податки (881) COVID-19 (1021)

 Рада схвалила закон про підтримку платників податків у період боротьби з коронавірусом

Рада схвалила закон про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби.

За ухвалення законопроєкту № 3220 за основу і в цілому проголосували 359 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Також дивіться: "Геть вірус зРади": активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Законопроєкт розроблено з метою запровадження податкових та неподаткових пільг, пов'язаних з терміном сплати податків, нарахуванням заробітної плати за дні вимушеного простою, термінами подачі податкових декларацій, термінами проведення перевірок, нарахуваннями штрафних санкцій та пені тощо.

Законопроект спрямований на захист як малого, так і великого бізнесу від негативних наслідків у зв'язку з невикористанням економічного потенціалу.

Закон забороняє застосовувати штрафи за порушення податкового законодавства з 1 березня по 30 квітня 2020 року, встановлює мораторій на документальні та фактичні перевірки з 18 березня по 18 травня 2020 року, а також подовжує до 1 липня цього року термін подачі річної декларації про майновий стан і доходи.

Документ також дозволяє не нараховувати і не сплачувати з 1 березня по 30 квітня 2020 року плату за землю, а також не сплачувати податок на нерухомість.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181959
 
 
 Топ коментарі
 
Там отменяют или уменьшают те налоги которые итак никто не платил! А вот главные налоги тиап НДС ЕСВ они не трогают! Так что чистая показуха!!
 показати весь коментар
 
ты сначала список тех отсроченых налогов прочитай!! отсрочили налог на гавно! а ты его когда нить платил?!!
 показати весь коментар
 
... говорил только что с другом из Германии, он сказал что им (а он мелкий предприниматель, по меркам Германии, работает у него всего 35 человек) скостили налог на время карантина ... т.е. суть такова, ты продолжай работать, плати ЗП работникам (а он производит мясные продукты, колбасы и тому подобное, мелкое фермерское хозяйство), а налоги за этот период платить не надо!!! АХТУНГ!!! налоги за время эпидемии - платить не надо! Еще раз для тупых ЗЕбилов, налог не надо платить! ему звонили из земельной фискальной службы и попросили (ключевое слово - попросили) продолжать работать, что бы была реализация товара и можно было платить ЗП, за электрику, бензин для авто (он сам развозит свой товар по магазинам), за обеды сотрудникам хозяйства ... А теперь вопрос в студию? КОГО ВЫ ЗЕ-ДЕБИЛЫ ИЗБРАЛИ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сколько там Бене отстегнут из бюджета?
 показати весь коментар
 
 
Там отменяют или уменьшают те налоги которые итак никто не платил! А вот главные налоги тиап НДС ЕСВ они не трогают! Так что чистая показуха!!
 показати весь коментар
 
 
... говорил только что с другом из Германии, он сказал что им (а он мелкий предприниматель, по меркам Германии, работает у него всего 35 человек) скостили налог на время карантина ... т.е. суть такова, ты продолжай работать, плати ЗП работникам (а он производит мясные продукты, колбасы и тому подобное, мелкое фермерское хозяйство), а налоги за этот период платить не надо!!! АХТУНГ!!! налоги за время эпидемии - платить не надо! Еще раз для тупых ЗЕбилов, налог не надо платить! ему звонили из земельной фискальной службы и попросили (ключевое слово - попросили) продолжать работать, что бы была реализация товара и можно было платить ЗП, за электрику, бензин для авто (он сам развозит свой товар по магазинам), за обеды сотрудникам хозяйства ... А теперь вопрос в студию? КОГО ВЫ ЗЕ-ДЕБИЛЫ ИЗБРАЛИ?
 показати весь коментар
 
 
вот тут согласен! я тоже читал что в Германии и Англии для мелкого бизнеса отменили все налоги! ВСЕ ДО ЕДИНОГО!! а у нас для ПОКАЗУХИ приняли список хер знает каких налогов которые никто не платит или платят единицы, аглавные налоги ЕСВ и НДС оставили без изминений! И ПИАРЯТСЯ ТИПА МЫ КАК ЕВРОПЕЙЦЫ СДЕЛАЛИ ПОСЛАБЛЕНИЕ БИЗНЕСУ!! Расчитано на тех кто вообще не знает наших налогов и никогда лично их не платил!!
 показати весь коментар
 
 
ну таки и Макрон отменил плату за жкх на время эпидемии . не отсрочил . а именно отменил .
 показати весь коментар
 
Не бреши, податок на землю не маленький! Що до ПДВ то його треба відмінити взагалі! На гаслах про відміну ПДВ в верховну раду заїхало за останні тридцять років кілька тисяч депутатів.
 показати весь коментар
 
Ставка земельного налога устанавливается местными советами, но не может быть более: за земельные участки с проведенной нормативной денежной оценкой налог на землю составляет не более 3% (для сельскохозяйственных угодий не более 1%)от их нормативной денежной оценки, кроме некоторых категорий земель, о которых будет сказано далее. Например, нормативная денежная оценка земельного участка составила 20 тысяч гривен. Размер платежа по налогу будет равен 600 грн. (20 000 / 100% х 3%). за земли сельскохозяйственных угодий - ставка налога на землю не может устанавливаться более 1% от нормативной денежной оценки; за земли, находящиеся в постоянном пользовании предприятий - ставка налоге не более 12% от нормативной денежной оценки; за земельные участки, находящиеся вне населенных пунктов и не имеющих нормативной денежной оценки - ставка налога на землю составляет не более 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по соответствующей области.

А ТЕПЕРЬ СРАВНИ С НДС И ЕСВ! Твой не маленький земельный налог!!
 показати весь коментар
 
Порівнюю: в напівмертвій фірмі є договір на аренду землі в нульовій зоні Харкова - 0,06Га. Орендна плата складає трохи більше чотирьох тисяч щомісяця, в той же період ПДВ сплачується 1200-1600 грн.
 показати весь коментар
 
оредная плата это не налог! ты что то перепутал!! я тебе циатту из закона показал максимально возможный процент 3% от нормативной оценки земли а если земля сельхоз назначения то токо 1%!! так чт не путай налог с арендной ставкой!! как раз аренду как платили так и будут платить ее не отменяли этим законом!!
 показати весь коментар
 
 
уменьшили, отсрочили налоги - зрада.
 показати весь коментар
 
ты сначала список тех отсроченых налогов прочитай!! отсрочили налог на гавно! а ты его когда нить платил?!!
 показати весь коментар
 
 
зе-би-лы, зра-да, не-на-ви-жу! аааааа!!!
 показати весь коментар
 
 
просто ПИАР и ПОКАЗУХА для бизнеса это громкое решение ничего не дает!!
 показати весь коментар
 
 
шмаркли проклятые! агенты бени и пути одновременно!! все на майдан!!!
 показати весь коментар
 
пэдро на трон. срочно. иначе все пропало.
 показати весь коментар
 
 
Закон запрещает применять штрафы за нарушения налогового законодательства с 1 марта по 30 апреля 2020 годаИсточник: https://censor.net.ua/n3181959

Так что, начинаем бухать на работе)))
 показати весь коментар
 
Налоговое законодательство бухать на работе и раньше не запрещало
 показати весь коментар
 
А что бешенный ревовский ЕСВ оставили,и что значит запрещает применять штрафы с 1 по 30,запрещает штрафовать в этот период,но потом можно,или все нарушения за этот период не должны подвергаться штрафам?
 показати весь коментар
 
Пожалел волк кобылу , оставил хвост и гриву . Кизда комерсам.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору