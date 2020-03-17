 Рада схвалила закон про підтримку платників податків у період боротьби з коронавірусом

За ухвалення законопроєкту № 3220 за основу і в цілому проголосували 359 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

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Законопроєкт розроблено з метою запровадження податкових та неподаткових пільг, пов'язаних з терміном сплати податків, нарахуванням заробітної плати за дні вимушеного простою, термінами подачі податкових декларацій, термінами проведення перевірок, нарахуваннями штрафних санкцій та пені тощо.

Законопроект спрямований на захист як малого, так і великого бізнесу від негативних наслідків у зв'язку з невикористанням економічного потенціалу.

Закон забороняє застосовувати штрафи за порушення податкового законодавства з 1 березня по 30 квітня 2020 року, встановлює мораторій на документальні та фактичні перевірки з 18 березня по 18 травня 2020 року, а також подовжує до 1 липня цього року термін подачі річної декларації про майновий стан і доходи.

Документ також дозволяє не нараховувати і не сплачувати з 1 березня по 30 квітня 2020 року плату за землю, а також не сплачувати податок на нерухомість.