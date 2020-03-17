 "Вона і Папі Римському підозру може вручити, і Байдена на допит викликати", - Каленюк про призначення Венедіктової на посаду Генпрокурора

Про це повідомила у фейсбуці виконавча директорка "Центру протидії корупції" Дарина Каленюк, передає Цензор.НЕТ.

"Венедіктова на посаді Генпрокурора - ось це дійсно буде веселуха. Вона і Папі Римському підозру може вручити, і Байдена на допит викликати, і дозволити поліції всеосяжне свавілля. Все, що душа президента забажає", - підкреслила вона.

За словами Каленюк, кримінальний процес і кримінальне право не буде стримувати Венедіктову.

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"Пані Ірина і розуміння права - це речі несумісні. Будь-хто з юристів це зрозуміє, прочитавши драфт підозри Порошенку у виконанні ДБР. Для повної веселухи треба Венедіктовій призначити заступником Кулика та Кізя. А ще непогано було би Луценка в прессекретарі взяти", - додала вона.

"Коли я прошу давати доступ до прийняття рішень жінкам, то маю на увазі професійних (в нас таких багато!!), а не повністю профнепридатних жінок. Я розумію, що професійні люди можуть сказати ні, коли треба. І це може не подобатися президенту. Але ж ті, хто завжди говорять так, просто занесуть і президента, і країну на глибоке-глибоке дно", - підсумувала Каленюк.

Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що автоматично має наслідком його відставку. Обов'язки генпрокурора тимчасово виконує Віктор Чумак.

Раніше повідомлялося, що на пост генпрокурора планують призначити Ірину Венедіктову, яка тимчасово виконує обов'язки глави ДБР.