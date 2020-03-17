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 Політика України
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Все про:призначення (518) Венедіктова (57) Офіс генерального прокурора (158)

 "Вона і Папі Римському підозру може вручити, і Байдена на допит викликати", - Каленюк про призначення Венедіктової на посаду Генпрокурора

Призначення на посаду генпрокурора людини, яка не може сказати "ні" президенту, може занести країну на глибоке дно.

Про це повідомила у фейсбуці виконавча директорка "Центру протидії корупції" Дарина Каленюк, передає Цензор.НЕТ.

"Венедіктова на посаді Генпрокурора - ось це дійсно буде веселуха. Вона і Папі Римському підозру може вручити, і Байдена на допит викликати, і дозволити поліції всеосяжне свавілля. Все, що душа президента забажає", - підкреслила вона.

За словами Каленюк, кримінальний процес і кримінальне право не буде стримувати Венедіктову.

Також читайте: В Україні немає політичних переслідувань, - Венедіктова

"Пані Ірина і розуміння права - це речі несумісні. Будь-хто з юристів це зрозуміє, прочитавши драфт підозри Порошенку у виконанні ДБР. Для повної веселухи треба Венедіктовій призначити заступником Кулика та Кізя. А ще непогано було би Луценка в прессекретарі взяти", - додала вона.

"Коли я прошу давати доступ до прийняття рішень жінкам, то маю на увазі професійних (в нас таких багато!!), а не повністю профнепридатних жінок. Я розумію, що професійні люди можуть сказати ні, коли треба. І це може не подобатися президенту. Але ж ті, хто завжди говорять так, просто занесуть і президента, і країну на глибоке-глибоке дно", - підсумувала Каленюк.

Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що автоматично має наслідком його відставку. Обов'язки генпрокурора тимчасово виконує Віктор Чумак.

Раніше повідомлялося, що на пост генпрокурора планують призначити Ірину Венедіктову, яка тимчасово виконує обов'язки глави ДБР.

Вона і Папі Римському підозру може вручити, і Байдена на допит викликати, - Каленюк про призначення Венедіктової на посаду Генпрокурора 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181958
 
   
 Топ коментарі
 
А зеленского по 111ст Украины тоже дергнет !
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Ко я на скаку, в горящую избу...Всё это я уже слышал, надо смотреть что в реальности будет делать.
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В смысле й.бнутая,так ей в псих.больницу лечиться, ещё пару недель до второго этапа мед.реформы есть
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А зеленского по 111ст Украины тоже дергнет !
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пете трындец другими словам.... будет из Испании ручкой ей махать)
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Петины юристы такого прокурора на ноль помножат.
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другими словами - выворачивай карманы. ЕСПЧ из них последнюю копейку вытрусит и Пете отдаст. "Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать", - Каленюк о назначении Венедиктовой на должность генпрокурора - Цензор.НЕТ 8043
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"ЕСПЧ из них последнюю копейку вытрусит". К сожалению из наших карманов.
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и тут очко порохоботов заиграло не по детски "Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать", - Каленюк о назначении Венедиктовой на должность генпрокурора - Цензор.НЕТ 5683
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И этим перекрыло Вам носовое дыхание.
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ффууу....

Совать себе, даже в задницу, всякое... Моветон! Оставьте в покое этих набутылочников. Вдруг это заразное?
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Коня на скаку остановит!
В горящую хату войдёт! "Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать", - Каленюк о назначении Венедиктовой на должность генпрокурора - Цензор.НЕТ 2779
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истерикой порохоботов, как всегда, удовлетворён "Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать", - Каленюк о назначении Венедиктовой на должность генпрокурора - Цензор.НЕТ 8180
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Истерика у тебя будет когда тебя прокацапскую мразь по законам военного времени к берёзке поведут!
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6 лет что вам мешало "прокацапскую мразь по законам военного времени к берёзке отвезти"???
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Да разные подкацатчики типа партии Родина и Ляшка!
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Да ты вечно удовлетворенный, т.к. имеют тебя постоянно.
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Оце поворот а Папа-римский в курсах.А про ***** ні слова.
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каже "в Україні немає політичних переслідувань"... ага...
фактично підтримує скасування Закона про непереслідування учасників Майдану, ага...
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А Байден входит в статус неприкасаемых или что?
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Или он немного не в нашей юрисдикции находится.
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А кремлевской банде она может подозрение вручить? Или эта мадам может только проукраинских политиков давить
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Фракция "Голос" растет на глазах, молодцы мочат эту зеленую банду по полной программе
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зейло готується на майдан?? ну ну скоро...
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Отличное назначение я считаю....
Усе майдановцы, добр.баты, Парубии и Вятровичи всякие должны пройти Зону строгого режима...
Что бы они в следующий раз не с лихтариками пели гимн Украины 1000 раз подряд, а просто стреляли....
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самого Господа Бога за бороду схватит "Вона і Папі Римському підозру може вручити, і Байдена на допит викликати", - Каленюк про призначення Венедіктової на посаду Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2669 ох уж эти сказочники
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Кроме назначения лахудры генпрокурором, Верховна Зрада приняла решение изолировать (расстреливать) всех, кто кашляет. И только тот, кто откашлял зелёным, будет жить дальше
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"Венедиктова на должности Генпрокурора - вот это действительно будет веселуха. Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать, и позволить полиции всеобъемлющий беспредел. Все что душа президента пожелает",Источник: https://censor.net.ua/n3181958

Что жопа портнова пожелает, так вернее будет.
Оркестр мурку разучивает для встречи овоща?
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Загадка, млять, сфинкса, млять!
Вы забыли, за что Рябошапку уволили?
Её задача - усилить поток гавна на Пороха.
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Это как в старом советском анекдоте. -У нас демократия каждый может сказать что наш президент х"ло. -так и у нас то же демократия, каждый может сказать что ваш президент х"ло.

так и здесь, Папе Римскому может а вот Зеле нет.
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