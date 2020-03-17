 Нацбанк знову послабив офіційний курс гривні: долар подорожчав на 44 коп., євро - на 53

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Нацбанку.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,52 (на 16 березня - 28,99 гривні).
Нацбанк продовжував проводити інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. З цією метою 16 березня було продано 238 млн доларів
Нагадаємо, що на 10 березня офіційний курс гривні до долара становив 24,92 гривні.
что происходит...?
какого хрена опять вернулись к курсу Барыги и чуйка что полетим ниже...?
Воровку Гонтареву выгнали же....
Предоставление второго транша возможно после пересмотра программы 15 мая, третьего - по итогам второго пересмотра 15 ноября.
-следует поднять социальный уровень жизни граждан;
-установить фиксированную цену на газ;
-увеличить социальные выплаты людям, достигшим пенсионного возраста.
При выдаче кредита МВФ учитывает суммарную выплату Украиной, полученных ранее средств. В ответ на это, Национальный банк Украины планирует вернуть международному фонду 17 миллиардов долларов вместе с процентами.