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Все про:долар (61) євро (18) курс (87) НБУ (623)

 Нацбанк знову послабив офіційний курс гривні: долар подорожчав на 44 коп., євро - на 53

Нацбанк послабив офіційний курс гривні ще на 44 копійки, встановивши його на 17 березня на рівні 26,52 гривні за долар (на 16 березня - 26,08 грн.).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті  Нацбанку.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,52 (на 16 березня - 28,99 гривні).

Нацбанк знову послабив офіційний курс гривні: долар подорожчав на 44 коп., євро - на 53 01

Нацбанк продовжував проводити інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. З цією метою 16 березня було продано 238 млн доларів

Читайте також: Обсяг переказів заробітчан в Україну може знизитися на $0,5-1 млрд через коронавірус, - НБУ

Нагадаємо, що на 10 березня офіційний курс гривні до долара становив 24,92 гривні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181957
 
 
 Топ коментарі
 
Зе-эксперты....!
что происходит...?
какого хрена опять вернулись к курсу Барыги и чуйка что полетим ниже...? Нацбанк снова ослабил официальный курс гривни: доллар подорожал на 44 коп, евро - на 53 - Цензор.НЕТ 3111
Воровку Гонтареву выгнали же....
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Реальный курс 27.5, к концу дня будет 28+ . То есть при зебилы с начала года гривна упала с 23.5 до 28 Нацбанк снова ослабил официальный курс гривни: доллар подорожал на 44 коп, евро - на 53 - Цензор.НЕТ 7962
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Реальный курс 27.5, к концу дня будет 28+ . То есть при зебилы с начала года гривна упала с 23.5 до 28 Нацбанк снова ослабил официальный курс гривни: доллар подорожал на 44 коп, евро - на 53 - Цензор.НЕТ 7962
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Ну вы же всего месяц назад воняли что курс 23.5 штучно занижен, от этого только страдают экономика и экспорт
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ну это типа по пьяни поджечь дом и говорить домашним: ну вы же неделю назад жаловались, что холодно в хате! че сейчас-то не так?!
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НеЛох уверенно и неотвратимо ведет страну к краху....
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Зе-эксперты....!
что происходит...?
какого хрена опять вернулись к курсу Барыги и чуйка что полетим ниже...? Нацбанк снова ослабил официальный курс гривни: доллар подорожал на 44 коп, евро - на 53 - Цензор.НЕТ 3111
Воровку Гонтареву выгнали же....
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Еще не вечер....зеленое стадо у власти... экономику страны оно в состоянии угробить до курса по 50 за доллар...
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За счет низкого курса гривны выйграют экспортеры и ...заробитчане.
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Уряяя! Зубожіння Порошенка пройшло! Зелені роблять українське чудо !
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Зато это будет реальный курс, а не дутый как сейчас, за счет кредитов.
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Москалику, кредити з 2017 року нам не дають)))))
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Напомним, 21 декабря 2018 года Украина получила первый транш, согласно новой программе сотрудничества с МВФ, в размере $1,4 млрд.
Предоставление второго транша возможно после пересмотра программы 15 мая, третьего - по итогам второго пересмотра 15 ноября.
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Также Зеленский обсудил в Давосе новый транш МВФ. На встрече также шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в 2019 году.
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Не дали досі... Хто живе в Україні, той це знає, а москалям доводиться гуглить... От і палишся, кацапе!
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Чтобы получить транш МВФ в $5,5 млрд для Украины:-необходимо увеличить внутренний валовой продукт до 3-3,5% годовых ( ВВП - экономический термин, обозначающий финансовый рост страны);
-следует поднять социальный уровень жизни граждан;
-установить фиксированную цену на газ;
-увеличить социальные выплаты людям, достигшим пенсионного возраста.

При выдаче кредита МВФ учитывает суммарную выплату Украиной, полученных ранее средств. В ответ на это, Национальный банк Украины планирует вернуть международному фонду 17 миллиардов долларов вместе с процентами.
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темпи падіння - високі... Таких темпів росту не було...
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А кто ослу будет доверят свои кровные и еще этот осел готовит обвал в Украине по программе коломоя
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Зачем нац.банку тратить свои резервы сейчас?Отпустите гривну и пусть спекулянты накушаються своего же продукта,регулируйте только количество гривневой наличьки,через неделю все само стабилизируеться,создайте дефицит гривни и долар улетит в небытие,-станок у вас ребята.
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Это бред, да и такое уже было в 90-е. Готовьтесь к ценникам в УЕ.
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Не болтайте ерундой, ценников в у.е. не было даже в 93-м при инфляции 10000% годовых, а что было так это несколько ценников в течении дня.
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Теоретически - да, но порвёт платёжный баланс и социалку, пусть даже и на какое-то время. А это, сами понимаете, может быть чревато непредсказуемыми последствиями.
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когда стадо радовалось как падала нефть и рубль, а я предупреждал что это кризис и точно также рухнет и гривня, меня спамили, называли кацапом. Ну вот теперь жрите.
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