 Нацбанк знову послабив офіційний курс гривні: долар подорожчав на 44 коп., євро - на 53

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Нацбанку.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,52 (на 16 березня - 28,99 гривні).

Нацбанк продовжував проводити інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. З цією метою 16 березня було продано 238 млн доларів

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Нагадаємо, що на 10 березня офіційний курс гривні до долара становив 24,92 гривні.