 Чотири людини заразилися коронавірусом всередині України, вони не подорожували за кордон, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з трибуни Ради заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
"На жаль, у нас в Україні вже 7 зареєстрованих випадків зараження коронавірусом. Із них 4 випадки пов'язані з передачею цього вірусу всередині країни, на території нашої країни. Вони не пов'язані з подорожами, тому ми як Міністерство охорони здоров'я змінюємо алгоритм діагностики і виявлення хворих на коронавірусну інфекцію", - повідомив він.
За його словами, уряд здійснює всі превентивні обмежувальні протиепідемічні заходи для того, щоб не допустити поширення хвороби і стрімкого зростання випадків коронавірусу на території України.
"Ми всі з вами маємо розуміти, що превентивні заходи, які впроваджуються на рівні держави, вони насамперед спрямовані на те, щоб виключити пікове навантаження кількості хворих, які надходять одночасно в наші заклади охорони здоров'я", - наголосив він.
Но когда хотят создать фиктивную пандемию, то тогда естественную смерть пожилых людей можно легко с помощью СМИ превратить в смерти от вируса.
Раз вы задаете подобные элементарные вопросы, не считаю нужным с вами далее обсуждать данную тему.
https://www.youtube.com/watch?v=TL76GHUurE0
Водовозов
Усе це змова масонів і плювати, що найбагатші люди тільки втратили і ринки майже обвалилися. Вони всі домовилися, щоб позбавитись пенсіонерів в Україні і заробити на ажіотажі на продукти харчування і туалетний папір.
Як мене задовбало чути цей потік свідомості від кожного другого...
оййй дурак
Какое 'небо'?
Если бы так было, то нарассея бы уже была вся в коронавирусе, а путен давно бы уже сдох. Небо молчит, к сожалению. И даже наоборот очень часто играет на стороне самых плохих парней и стран.
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Не путайте Небо с церквями. Самые страшные убийцы, как правило верующие люди.
Человек оценивается только по своим поступкам, а не по количеству приходов в религиозные заведения.
Занимайтесь на карантине борьбой с демографическим кризисом.
Если эта молодежь во время войны голосует за клоуна, то те кого они нарожают проголосуют за чебурашку.
Идиотам не следует размножаться.
Всі завмерли в чеканні чуда від блазня і його свити.