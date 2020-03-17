 Чотири людини заразилися коронавірусом всередині України, вони не подорожували за кордон, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з трибуни Ради заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"На жаль, у нас в Україні вже 7 зареєстрованих випадків зараження коронавірусом. Із них 4 випадки пов'язані з передачею цього вірусу всередині країни, на території нашої країни. Вони не пов'язані з подорожами, тому ми як Міністерство охорони здоров'я змінюємо алгоритм діагностики і виявлення хворих на коронавірусну інфекцію", - повідомив він.

За його словами, уряд здійснює всі превентивні обмежувальні протиепідемічні заходи для того, щоб не допустити поширення хвороби і стрімкого зростання випадків коронавірусу на території України.

"Ми всі з вами маємо розуміти, що превентивні заходи, які впроваджуються на рівні держави, вони насамперед спрямовані на те, щоб виключити пікове навантаження кількості хворих, які надходять одночасно в наші заклади охорони здоров'я", - наголосив він.

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