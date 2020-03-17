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 Зеленський вимагає від "слуг народу" ухвалити сьогодні закон про ринок землі, без великих змін, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський зажадав від депутатів негайно проголосувати цей законопроєкт сьогодні. Інакше, на думку президента, не можна розраховувати на безповоротну фінансову допомогу МВФ, про надання якої ведуться зараз переговори і яка екстрено необхідна для порятунку бюджету.

Про це написав у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Бурхливі емоції на фракції "Слуга народу" - глава комітету з економіки Дмитро Наталуха виступив за внесення поправок в законопроєкт про землю, президент Володимир Зеленський різко зясував стосунки з Наталухою при всіх депутатах і вимагає ухвалити закон без великих змін. На зустрічі президента з фракцією ввечері 16 березня ключовим питанням став законопроєкт про землю. Володимир Зеленський зажадав від депутатів негайно проголосувати цей законопроєкт сьогодні. Інакше, на думку президента, не можна розраховувати на безповоротну фінансову допомогу МВФ, про надання якої ведуться зараз переговори і яка екстрено необхідна для порятунку бюджету. Виконання бюджету провалено, і без підтримки МВФ проблем не уникнути. А МВФ вимагає ввести ринок землі і заборону на повернення Коломойському "Приватбанку". "Приватбанк" - справа складна, його президент поки гарантувати не може, там три законопроєкти, а ось ринок землі є шанс продавити. І тим самим вийти до МВФ з однією з двох виконаних вимог", - зазначив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський збирає "слуг народу", на порядку денному - коронавірус, підписані Єрмаком протоколи і ринок землі, - Бутусов

"На фракції стався характерний інцидент - глава профільного комітету з економіки Наталуха, який є прихильником ринку землі, в той же час виступив з критикою законопроєкту, і запропонував внести зміни в законопроєкт. Однак Зеленський будь-які подальші причини перенесення ухвалення законопроєкту чути не хоче. Президент зажадав негайного прийняття, і висловив свою думку главі комітету вельми різко. Ця сцена, цілком ймовірно, була Зеленським спланована заздалегідь, оскільки за даними на вечір 16-го голосів за законопроєкт "Слугам народу"не вистачало. І президенту був потрібен привід, щоб переламати думку тих, хто вагається", - підкреслив Бутусов.

"За різними оцінками, у фракції від 170-180 твердих голосів "за" поточну редакцію законопроєкту про ринок землі, і позиція ще 60-70 депутатів може залежати від дебатів у сесійній залі. В цілому, голосів може вистачити і у самих Слуг. Імовірність прийняття законопроєкту висока. Ведуться переговори з депутатськими групами, подивимося, чого вдалося домогтися за ніч. Зеленський зробив ставку на бліцкриг і поставив весь свій авторитет у фракції, щоб домогтися "турборежиму" в прийнятті закону про ринок землі. Ось тільки ринок землі - це одна з ключових галузей, тут треба дуже зважувати кожен рядок. Аграрії добре організовані, вони готові, якщо знадобиться, до боротьби. Всеукраїнська аграрна рада, наприклад, активно критикує законопроєкт. У цей відповідальний момент в політичній кар'єрі Зеленського, ставка дуже висока - інакше "турборежим" перетвориться в "турбозлив", - резюмував Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олігархи пообіцяли Зеленському допомогу в боротьбі з вірусом: Потрібно виконувати ті функції місцевої влади, які вона виконувати не здатна або не має ресурсів

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 лютого почала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181951
 
 
 Топ коментарі
 
Да не Зеленский требует ! А его Хозяева. Иначе он закончит как мэр Гданьска - удар ножом получит.
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Да не Зеленский требует ! А его Хозяева. Иначе он закончит как мэр Гданьска - удар ножом получит.
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продать землю, продать госпредприятия, включая Энергоатом, взять взаймы у МВФ.
Ну, ок. А в следующем году чем бюджет наполнять будешь, Бубочка?

своим дебильным решением закрыть метро в крупнейших городах отправляешь экономику в штопор - что в башке должно быть?
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То что и всегда там было у бубочки. ЗЕленое говно КАЛомойского.
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Саме тому олігархи через своїх журнашлюх і сабакова іприбрали Порошенко та ведуть нас в узькій мір... В ЄС їм не дозволять одноосібно правити Україною... У нас не демократія а феодалізм і совок
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Не даром же вчера была сходка в жОПе воров в законе олигархов с Кривбаским петухом.
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Хер бубочке без соли а не рынок земли! Дефолт так дефолт!
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Изыйди кацапня! Хоть в этом вопросе мы с тобой попутчики но я кацапам не доверяю только зазеваешься и получиь нож под ребро!
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А у меня свой экземпляр Мой Путь и автомат в придачу и что еврейско татарское Иго думаете.... что вы бессмертны.. на тот свет пойдете голыми как и пришли..дефетивные ублюдки... а насчет что Бубочке хочется Закона о земле так пусть он себе 2 метра приготовит персонально ..ему скоро можети быть самомоу понадобиться... прямо таки мне понравился срачь в новости мол МВФ не предоставит Украине НЕВОЗВРАТНУЮ(какую какую) помощь Украине типа подарунок..ой ли.. да они не дадут помощь пока Премьером Шмыгло человек Ахметки и сам Зеленский у власти.... ПОДОНОК ЗЕЛЕНСКИЙ УГОМОНИСЬ УЖЕ ПРИДУРКОВАТОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ ВСЕЙ УКРАИНЫ....
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Та можно всего избежать - продажи земли и дефолта. У меня есть рецепт как это сделать - власть слушать не хочет.
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Это мона приравнять к изнасилованию...
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А що там по Приватбанку, вже повернули каламойському?
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Бутусов, что ты с утра курил?
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Так вот почему такой кипишь и ограничения, закрытие метро и перемещения для населения
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Как все примитивно! А то трындели, шо хотят осчастливить вледельцев земельных паев. А тут блин проза жизни - отправили Лесю на панель, чтобы семью признали платежеспособной и ипотеку в банке дали...
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принять решение по ПриваБанку ( пусть и большому но все таки банку ) это сложно а рынок земли легкотня . плевое дело . ну ну
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привет селянам.....
для вас сериал Слуга Народа закончился по ходу очень хреново....
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Воно то йо! Но горожанам вообще жопа будет, если селянам хреново будет.
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Если не принять закон о земле именно сейчас то короновирус не остановить,поэтому они все так дружно собрались,а крепостным дома сидеть с детьми и никуда не ходить,не ездить,пока олигархи не поделят,так же Зебил ?
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От вам і результат "тьорок" з олігархами! Ця потвора,що нині всілася у президентське місце,не гребує ніякими обставинами аби виконати свої зобов'язання перед лютими ворогами України!
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ЗЕлений Віслюк настільки сцить - віруса, людей, запитань, що виступає у ПОРОЖНІЙ студії.
Але при цьому вимагає, щоб 450 депутатів працювали, незважаючи на короновірус.Зеленский требует от "Слуг народа" принять сегодня закон про рынок земли, без больших изменений, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5053
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Недарма ж він починав свою "політичну" кар"єру із здачі аналізів!.
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Бюджет провален...…

Хорошая работа, Оманский НеЛох!!!
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в такой момент и власти рынок земли глаза мозолит ...
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Самый важный закон в Украине принимается ночью и впопыхах да еще считай в состоянии военного положения. Больше в Украине продавать нечего будем землю продавать за копейки
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Он уже полечился от раздвоения личности, его больше к лисапету не тянет!
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Ante Gotovina

@antegotovina69

·35 мин

В Аргентині ,щоб вийти з дефолту,вирішили продати землю. На фоні тотального колапсу та зубожіння ,землю за безцінь скупили міжнародні компанії. З тих пір населення постійно обирає до влади аферистів популістів,клоунів,а в країні оголошувала вже 8 дефолтів. Нічого не нагадує?
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В Аргентині в сільській місцевості після дерибану землі залишилось 5% населення. Для України 5%, це 200 000 при сьогоднішніх 12 мільйонів людей які поки що ще живуть селі...
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Посевная скоро ,поэтому и торопит. Земля ждет своего хозяина, который ее удобрит и вспашет.
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Цепляется за власть путем распродажи страны . Этот гобит психически больной.
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Момент істини. Тут вже не вийде пропетляти між розумними й красивими.
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Такое впечатление,что кроме закона о земле более важных дел в Украине нет.Куда спешит,что так ЕГО давит,или КТО,непонятно.
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КТО ЕГО давит? Вчерашняя сходка в жОПе воров в законе олигархов!
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как єто - кто давит? ДЫРА В БЮДЖЕТЕ, КОТОРУЮ ОН СВОИМИ ИСТЕРИКАМИ И ЗАКРЫТИЕМ МЕТРО ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТ!
ему деньги срочно нужны, а взять он их может только в МВФ!! а МВФ не даст без рынка земли!
я за продажу земли, но уверен, что написанное Зе-командой - полная херня.
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В первый же день. Надо устроить такой ему карантин чтоб он пожизненно сидел.
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Марадьор кончений. Воно тобі сволота так пече? Мабуть вчора не за короновірус збирав ненажер а проводив аукціон.
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Одичалая отара 73%,передайте своему Вошьдю, что никакой вирус не помешает украинскому народу подвесить предателей за яйца.
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Недаром говорят-не так страшны московские воши,как украинские гниды.Точнее не скажешь...
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Можно даже не сомневаться,что продавят вариант нужный Пинчуку и Коломойскому. А с законом про Приват-пропетлять надеются. Ну,ну....
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Не зря вчера с олигархами встречался...
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Перша і головна вимога МВФ це запобігти поверненю Приват колишнім власникам чого саме не хоче нинішня влада .А так званий ринок землі це забаганки олігархів ,ціна землі в Україні від 1-2 тисячі доларів тоді як в країнах ЄС від 15 до 40 тисяч за гектар,ось тут як же олігархам відмовиш і дарма що немає земельного кадастру ,немає земельного банку і насуваєтся світова економічна криза.Він тут відчув себе повним господарем ,а тим більше немає ніякого супротиву ,ще багато вірять в міфічного голобородька.
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Видимо Зеленский поймет , что землю трогать нельзя, только после того, как похоронит своих детей. Жаль.
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Вчорашні проповіді Володі виявилися підлою брехнею - чомусь мене це вже не дивує.
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Тупе зебло прийшло на шоу і брехні - таким і залишається покидьком
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Если начнут трогать Землю, то 80% народа будут в большом возмущении и агрессии . А такое состояние понижает существенно иммунитет, и вирус разлетится молниеносно.
И это зеленое чмо это понимает , и цель его - истребление народа Украины.
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и буде сидеть по домам, т.. больше 10 собираться нельзя))
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У Зеленского были властьь и возможности "найти" деньги в Украине...но он таки решил пойти на УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ-сговор с КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ не из Украины о продаже украинской земли даже без мнения народа-ХОЗЯИНА этой земли по конституции...Володя.начинай "турборежим" тренировок в беге по пенькам-уж очень вероятно,что пригодится
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Продавану бєнє вже немає що продавати! Дайте вкрасти просто зараз! Терміново, сьогодні, поки триває загон коронавірусних баранів! Тепер мені зрозуміло чому зюзя з бєнєю бояться якусь Марусю-мозгоїдку більше за коронавірус.
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В любом случае, в конечном итоге это будет решением народа - если народу не понравится, он выйдет на Майдан. если не выйдет, значит это решение его устраивает.
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РАньше МВФ давал кредиты и без продажи земли.
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а шо с бюджетом? доруководил страной, что концы с концами в первый же год не сводятся... а шо дальше? а как будете выкручиваться в следующем году или опять Порошенко виноват? идите в отставку, все, разом, с кабмином и депутатами, это единственное, что вы можете сделать для спасения страны.
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Интересно в условиях полного беззакония в стране , останется земля хоть для того что бы всех похоронить?Сначала наведите порядок, реформируйте сды ,полицию и прокуроров нормально а не на бумаге , а потом уже земля. Землю нельзя построить ,создать, она продается один раз. Это как у саперов -один раз . Так как это делается сейчас - нельзя делать , а тех кто продавливает - к ответственности.
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НІЯКИХ ЗАКОНІВ ПРО ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ, НІЯКИХ ЗМІН В ІСНУЮЧИЙ ПОРЯДОК ДО КІНЦЯ ПАНДЕМІЇ ТА ДО ЗАКІНЧЕННЯ РАШИСТСЬКОЇ АГРЕСІЇ!

НІЯКИХ КАПІТУЛЯЦІЙ ТА ПРЯМИХ ПЕРЕМОВИН З КОЛАБОРАНТАМИ-МАРІОНЕТКАМИ паРаші!

ВСІ СИЛИ, ВСІ РЕСУРСИ НА БОРОТЬБУ З ПАНДЕМІЄЮ, ПІДТРИМКОЮ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ, МІЛКОГО БІЗНЕСУ, ЯКНАЙШВИДШОГО ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ТА ВІДНОВЛЕННЮ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ!

НЕ ЧІПАЙ ЗЕМЛЮ,СВОЛОТО ЗеБільна!!!
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"поставил весь свой авторитет" - не СЛИШКОМ ли сказано ! ? Какой нах.р у него авторитет !?
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Зеленский собирал в "Слуги народа" по своему образу и подобию. - Андрій Богдан: у "Слузі народу" є божевільні, психічно хворі
Не трудно предположить, чем закончится правление больных на голову.
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от **** така ! під шум віруса воно ***** землю продає...Кого ви вибрали ?
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Бутусов и тут брешет. Продажа земли это НЕ условие МВФ. Это хотелки Бени и Ко.
Условие МВФ это запрет продажи Привата и без этого условия кредита все равно не дадут
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Я представляю как теперь Моника Оманская проклинает тот день когда дала Бене Коломойскому баллотироваться в Президенты. Тяжела шапка Монамаха .Бегал бы сейчас по сцене ,корчил рожи и бабосики в карман падали...а теперь ночами не спит ,утром зарядку не когда делать ,морда опухла ,появилась седина и не знает бедненький какой будет следующий удар
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