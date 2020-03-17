 Зеленський вимагає від "слуг народу" ухвалити сьогодні закон про ринок землі, без великих змін, - Бутусов

Про це написав у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Бурхливі емоції на фракції "Слуга народу" - глава комітету з економіки Дмитро Наталуха виступив за внесення поправок в законопроєкт про землю, президент Володимир Зеленський різко зясував стосунки з Наталухою при всіх депутатах і вимагає ухвалити закон без великих змін. На зустрічі президента з фракцією ввечері 16 березня ключовим питанням став законопроєкт про землю. Володимир Зеленський зажадав від депутатів негайно проголосувати цей законопроєкт сьогодні. Інакше, на думку президента, не можна розраховувати на безповоротну фінансову допомогу МВФ, про надання якої ведуться зараз переговори і яка екстрено необхідна для порятунку бюджету. Виконання бюджету провалено, і без підтримки МВФ проблем не уникнути. А МВФ вимагає ввести ринок землі і заборону на повернення Коломойському "Приватбанку". "Приватбанк" - справа складна, його президент поки гарантувати не може, там три законопроєкти, а ось ринок землі є шанс продавити. І тим самим вийти до МВФ з однією з двох виконаних вимог", - зазначив журналіст.

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"На фракції стався характерний інцидент - глава профільного комітету з економіки Наталуха, який є прихильником ринку землі, в той же час виступив з критикою законопроєкту, і запропонував внести зміни в законопроєкт. Однак Зеленський будь-які подальші причини перенесення ухвалення законопроєкту чути не хоче. Президент зажадав негайного прийняття, і висловив свою думку главі комітету вельми різко. Ця сцена, цілком ймовірно, була Зеленським спланована заздалегідь, оскільки за даними на вечір 16-го голосів за законопроєкт "Слугам народу"не вистачало. І президенту був потрібен привід, щоб переламати думку тих, хто вагається", - підкреслив Бутусов.

"За різними оцінками, у фракції від 170-180 твердих голосів "за" поточну редакцію законопроєкту про ринок землі, і позиція ще 60-70 депутатів може залежати від дебатів у сесійній залі. В цілому, голосів може вистачити і у самих Слуг. Імовірність прийняття законопроєкту висока. Ведуться переговори з депутатськими групами, подивимося, чого вдалося домогтися за ніч. Зеленський зробив ставку на бліцкриг і поставив весь свій авторитет у фракції, щоб домогтися "турборежиму" в прийнятті закону про ринок землі. Ось тільки ринок землі - це одна з ключових галузей, тут треба дуже зважувати кожен рядок. Аграрії добре організовані, вони готові, якщо знадобиться, до боротьби. Всеукраїнська аграрна рада, наприклад, активно критикує законопроєкт. У цей відповідальний момент в політичній кар'єрі Зеленського, ставка дуже висока - інакше "турборежим" перетвориться в "турбозлив", - резюмував Бутусов.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 6 лютого почала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".