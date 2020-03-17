 Зеленський вимагає від "слуг народу" ухвалити сьогодні закон про ринок землі, без великих змін, - Бутусов

Про це написав у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Бурхливі емоції на фракції "Слуга народу" - глава комітету з економіки Дмитро Наталуха виступив за внесення поправок в законопроєкт про землю, президент Володимир Зеленський різко зясував стосунки з Наталухою при всіх депутатах і вимагає ухвалити закон без великих змін. На зустрічі президента з фракцією ввечері 16 березня ключовим питанням став законопроєкт про землю. Володимир Зеленський зажадав від депутатів негайно проголосувати цей законопроєкт сьогодні. Інакше, на думку президента, не можна розраховувати на безповоротну фінансову допомогу МВФ, про надання якої ведуться зараз переговори і яка екстрено необхідна для порятунку бюджету. Виконання бюджету провалено, і без підтримки МВФ проблем не уникнути. А МВФ вимагає ввести ринок землі і заборону на повернення Коломойському "Приватбанку". "Приватбанк" - справа складна, його президент поки гарантувати не може, там три законопроєкти, а ось ринок землі є шанс продавити. І тим самим вийти до МВФ з однією з двох виконаних вимог", - зазначив журналіст.
"На фракції стався характерний інцидент - глава профільного комітету з економіки Наталуха, який є прихильником ринку землі, в той же час виступив з критикою законопроєкту, і запропонував внести зміни в законопроєкт. Однак Зеленський будь-які подальші причини перенесення ухвалення законопроєкту чути не хоче. Президент зажадав негайного прийняття, і висловив свою думку главі комітету вельми різко. Ця сцена, цілком ймовірно, була Зеленським спланована заздалегідь, оскільки за даними на вечір 16-го голосів за законопроєкт "Слугам народу"не вистачало. І президенту був потрібен привід, щоб переламати думку тих, хто вагається", - підкреслив Бутусов.
"За різними оцінками, у фракції від 170-180 твердих голосів "за" поточну редакцію законопроєкту про ринок землі, і позиція ще 60-70 депутатів може залежати від дебатів у сесійній залі. В цілому, голосів може вистачити і у самих Слуг. Імовірність прийняття законопроєкту висока. Ведуться переговори з депутатськими групами, подивимося, чого вдалося домогтися за ніч. Зеленський зробив ставку на бліцкриг і поставив весь свій авторитет у фракції, щоб домогтися "турборежиму" в прийнятті закону про ринок землі. Ось тільки ринок землі - це одна з ключових галузей, тут треба дуже зважувати кожен рядок. Аграрії добре організовані, вони готові, якщо знадобиться, до боротьби. Всеукраїнська аграрна рада, наприклад, активно критикує законопроєкт. У цей відповідальний момент в політичній кар'єрі Зеленського, ставка дуже висока - інакше "турборежим" перетвориться в "турбозлив", - резюмував Бутусов.
Як повідомлялося, Верховна Рада 6 лютого почала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".
Ну, ок. А в следующем году чем бюджет наполнять будешь, Бубочка?
своим дебильным решением закрыть метро в крупнейших городах отправляешь экономику в штопор - что в башке должно быть?
воров в законеолигархов с Кривбаским петухом.
для вас сериал Слуга Народа закончился по ходу очень хреново....
Але при цьому вимагає, щоб 450 депутатів працювали, незважаючи на короновірус.
Хорошая работа, Оманский НеЛох!!!
Ante Gotovina
@antegotovina69
·35 мин
В Аргентині ,щоб вийти з дефолту,вирішили продати землю. На фоні тотального колапсу та зубожіння ,землю за безцінь скупили міжнародні компанії. З тих пір населення постійно обирає до влади аферистів популістів,клоунів,а в країні оголошувала вже 8 дефолтів. Нічого не нагадує?
воров в законеолигархов!
ему деньги срочно нужны, а взять он их может только в МВФ!! а МВФ не даст без рынка земли!
я за продажу земли, но уверен, что написанное Зе-командой - полная херня.
И это зеленое чмо это понимает , и цель его - истребление народа Украины.
НІЯКИХ КАПІТУЛЯЦІЙ ТА ПРЯМИХ ПЕРЕМОВИН З КОЛАБОРАНТАМИ-МАРІОНЕТКАМИ паРаші!
ВСІ СИЛИ, ВСІ РЕСУРСИ НА БОРОТЬБУ З ПАНДЕМІЄЮ, ПІДТРИМКОЮ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ, МІЛКОГО БІЗНЕСУ, ЯКНАЙШВИДШОГО ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ТА ВІДНОВЛЕННЮ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ!
НЕ ЧІПАЙ ЗЕМЛЮ,СВОЛОТО ЗеБільна!!!
Не трудно предположить, чем закончится правление больных на голову.
Условие МВФ это запрет продажи Привата и без этого условия кредита все равно не дадут