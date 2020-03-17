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 Політика України, Суспільство, Здоров'я
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Все про:лікарня (286) Кабмін (3929) Денис Шмигаль (98) COVID-19 (1021)

 В інфекційних відділеннях підготовлено 12 тис. ліжко-місць для можливих інфікованих коронавірусом, - Шмигаль

В Україні підготовлено 12 тисяч ліжко-місць для можливих інфікованих коронавірусом (COVID-19).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок.

"12 тис. ліжок в інфекційних відділеннях підготовлено", - повідомив Шмигаль.

За його словами, до кінця цього тижня в Україну буде завезено першу партію тестів - 10 млн швидких тестів, які дають 99,99% точності.

Він також повідомив, що питання соціальної підтримки лікарів, які борються з коронавірусною інфекцією, розглядає Кабінет міністрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За необхідності ми готові до введення надзвичайного стану в Україні, - Шмигаль

"Дано доручення прорахувати і забезпечити фінансово-матеріальне стимулювання тих лікарів, які працюватимуть безпосередньо з коронавірусом. І надалі ми будемо використовувати всі заходи для того, щоб захистити і підтримати лікарів", - сказав прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181950
 
 
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Проводи второй этап медреформы-закрывай больницы и специализированные заведения,баран.
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Ну и? А если все это окажется фейком международных спекулянтов, которые сейчас по дешёвке скупают акции основных компаний мира, то мы сможем уложить на эти койки ослов из КМ и ОП, предварительно сломав им ноги?
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Главный зеленый депил вчера сказал что для борьбы с коронавирусом нужны 500 авто скорой помощи, этот депил увеличивает количество кроватей )) Я кровать и из дому могу приятунть. А вот выступил британский премьер и объявил что они существенно увеличивают количество аппаратов для искуственной вентиляции легких. Чувствуете разницу между зелеными депилами и настоящим управленцем!?
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туда попади здоровым и калекой вынесут...
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"Койко-мест" - какое мерзкое выражение... Не в 2 яруса, как когда-то в армии надеюсь?
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Получается привезли кинули на койко-место и забыли но главное койко-место В інфекційних відділеннях підготовлено 12 тис. ліжко-місць для можливих інфікованих коронавірусом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7453
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