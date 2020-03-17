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 5 осіб, у яких підозрювали коронавірус, виписали з лікарні в Чернівецькій області, - ОДА

З початку поширення COVID-19 в Чернівецькій області госпіталізовано - 33 особи. Аналізи 7 пацієнтів двічі показали негативний результат.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що станом на вчора:

▪️підтверджені випадки захворювання - 4 осіб
▪️негативний результат тесту (однократний) - 7 осіб
▪️негативний результат тесту (двократний) - 7 (виписано з лікарні - 5 осіб, залишаються під наглядом лікарів - 2 пацієнтів)
▪️очікуються результати - 15 осіб

У пацієнт 1 - стабільно хороший стан. Немає температури. Пацієнт 2 - почувається добре. Температура ввечері. Пацієнт 3 - має пневмонію. Стан стабільний, йде на покращення. Пацієнт 4 - почувається добре. Немає температури.

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В ОДА повідомили, що всі пацієнти отримують симптоматичне лікування.

Нагадаємо, зараз в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).

5 осіб, у яких підозрювали коронавірус, виписали з лікарні в Чернівецькій області, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181949
 
   
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