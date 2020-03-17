 В Україні сім підтверджених випадків коронавірусу і непоодинокі випадки захворювання наших громадян за кордоном, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На сьогодні зареєстрованих випадків коронавірусу в Україні вже сім", - повідомив Шмигаль на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Він також зазначив, що "вже є випадки захворювань українців за кордоном, не поодинокі, в тому числі один випадок захворювання працівника консульства, який зараз лікується".

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Прем'єр пообіцяв підготувати депутатам "конкурентну аналітику" з цього питання.