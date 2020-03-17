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 Політика України
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Все про:ВР (7245) Разумков Дмитро (417) Офіс генерального прокурора (158)

 Рада сьогодні планує призначити нового Генпрокурора і міністра економіки

На позачерговому засіданні Верховної Ради нардепи розглянуть питання про призначення Генерального прокурора України. Також буде розглядатися питання про призначення міністра економічного розвитку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

"Будуть розглядатися два питання - про міністра економічного розвитку, друге питання - призначення Генерального прокурора. Прошу комітет з питань економічного розвитку та правоохоронний комітет зібратися", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосувала за закон про протидію коронавірусу

Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що автоматично має наслідком його відставку. Обов'язки генпрокурора тимчасово виконує Віктор Чумак.

Раніше повідомлялося, що на пост генпрокурора планують призначити Ірину Венедіктову, яка тимчасово виконує обов'язки глави ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181944
 
 
 Топ коментарі
 
Венедиктову в Ростов Портновскую подстилку!
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Чистоплотность не отличительная черта зели.Он все время доволен и смеется.
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Кого б Зе не призначив - це буде Вишинський.
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Чистоплотность не отличительная черта зели.Он все время доволен и смеется.
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Кого б Зе не призначив - це буде Вишинський.
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Раду - по домам! Не собираться - нарушение карантина!
ВР обязана своим примером показывать, что придерживается законов.
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Як посада генпрокурора зупинить коронавірус?
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коронавірус для осла зе - пан Порошенко.
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Зеленський вирішив використати епідемію коронавірусу для політичного мародерства й узурпації влади с Аваковым
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первое дело нового генпрокурора - уголовное дело против суки радуцкого, укравшего у украинцев маски ради собсвенной наживы
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Контрабанда масок превышает контрабанду сигарет
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сьогодні Пороху буде підписано підозра. Терміново потрібно якось відволікти людей від ситуації в країні.
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Шмигаль: до кінця тижня ми завеземо першу партію тестів... Жесть
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Залишилось ЗЄлі всадовити Овоча в крісло преза,а самому вмоститися у того на колінцях.
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Зеля говорил, что он вырок для Пороха, оказалось - он вырок для 73% и для Украины в целом.
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Призначенням цієї стерви Зеленопук завершує реванш антиукраїнських сил на владному олімпі країни, проте це не крапка а лише кома. Після цього на медичну кому чекає вся ця погань, що спливла завдяки нерозумному вибору українців.
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