 Рада проголосувала за закон про протидію коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 344 народні депутати.

Однією з норм законопроєкту про протидію коронавірусу стане введення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил обсервації, а також за умисне зараження коронавірусом СOVID-19.

Так, у тексті документа зазначено, що ст.325 КК України трактується таким чином, що за порушення правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням, буде встановлено покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-54 тис. грн. - Ред.), арешту терміном на 6 місяців, обмеження або позбавлення волі на 3 роки, якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби. До переліку таких захворювань додадуть і коронавірус COVID-19.

Якщо ж порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки для третіх осіб - порушник може отримати тюремний термін від 5 до 8 років.

Діяти ці норми будуть протягом трьох місяців з дня публікації закону.

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Законом передбачаються такі норми тимчасового характеру:

- проведення закупівлі товарів, робіт і послуг необхідних для цієї мети без застосування процедур, передбачених ЗУ "Про державні закупівлі";

- стовідсоткова передоплата за такі товари, роботи і послуги;

- звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникненню та поширенню коронавірусу;

- контроль з боку Кабінету міністрів щодо цін на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.