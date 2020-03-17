 За необхідності ми готові до введення надзвичайного стану в Україні, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок вранці.
"Надалі, якщо буде потреба, ми готові до введення надзвичайного стану в Україні, так само, як робить більшість країн Європи. Якщо це буде необхідно, ми до таких рішень готові", - сказав він.
Прем'єр додав, що такі пропозиції вже підготовлені і за необхідності будуть надані.
Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення про тимчасове призупинення залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучення з 18 березня. З 17 березня на всій території України заборонені будь-які масові заходи за участю понад 10 осіб. Також свою роботу мають припинити всі заклади громадського харчування та розважальні центри.
tZE inform
@tZEinform
О встрече Зеленского с представителями крупного бизнеса. Речь реально шла совсем не о эпидемии коронавируса, столь удачно подвернувшейся к этому моменту. Вопрос шел об экономической ситуации вооще. Было указано. что в первом квартале бюджет недополучил 20% доходов
. Вот результат правления Зеленского за девять месяцев - экономический коллапс и передача власти олигархату. свою же власть Зеленский будет пытаться удержать репрессивными методами, назначением послушной ему Венедиктовой генеральным прокурором и объявление ЧС.
Нужно сказать, что планы Зеленского не вызвали большого энтузиазма у присутствующих. Прямо это было не сказано, но реально обошлось только согласием "создать фонд". Фактически все существования Зеленского повисает на МВД.
Хроника
Олигархи пообещали Вове "Скорые помощи", которые они обещали 6 месяцев назад.
Никакая эпидемия не нанесет столько вреда как идиоты при власти .