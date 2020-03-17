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 Політика України, Суспільство
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 За необхідності ми готові до введення надзвичайного стану в Україні, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в разі потреби влада готова до введення надзвичайного стану в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок вранці.

"Надалі, якщо буде потреба, ми готові до введення надзвичайного стану в Україні, так само, як робить більшість країн Європи. Якщо це буде необхідно, ми до таких рішень готові", - сказав він.

Прем'єр додав, що такі пропозиції вже підготовлені і за необхідності будуть надані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звернеться до МВФ по допомогу для подолання наслідків коронавірусу, - Шмигаль

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення про тимчасове призупинення залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучення з 18 березня. З 17 березня на всій території України заборонені будь-які масові заходи за участю понад 10 осіб. Також свою роботу мають припинити всі заклади громадського харчування та розважальні центри.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181938
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто, коли якась житомирська бабця померла, то треба надзвичайний стан, -а коли москалі сунуть, то надзвичайного стану непотрібно?
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tZE inform

@tZEinform


О встрече Зеленского с представителями крупного бизнеса. Речь реально шла совсем не о эпидемии коронавируса, столь удачно подвернувшейся к этому моменту. Вопрос шел об экономической ситуации вооще. Было указано. что в первом квартале бюджет недополучил 20% доходов

. Вот результат правления Зеленского за девять месяцев - экономический коллапс и передача власти олигархату. свою же власть Зеленский будет пытаться удержать репрессивными методами, назначением послушной ему Венедиктовой генеральным прокурором и объявление ЧС.

Нужно сказать, что планы Зеленского не вызвали большого энтузиазма у присутствующих. Прямо это было не сказано, но реально обошлось только согласием "создать фонд". Фактически все существования Зеленского повисает на МВД.

Хроника

Олигархи пообещали Вове "Скорые помощи", которые они обещали 6 месяцев назад.

Никакая эпидемия не нанесет столько вреда как идиоты при власти .
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В случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6897
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Тобто, коли якась житомирська бабця померла, то треба надзвичайний стан, -а коли москалі сунуть, то надзвичайного стану непотрібно?
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Ну про бабцю це жорско, вона як на мене більш варта усіх москалів.
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Бабцю жаль. Але при чому тут харківське метро, в якому я зараз їду?
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Для шмарклі ця бабця варта більш ніж усі воякі АТО.
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Тому що проти свого народу можна виступити з металом у голосі. А вийти проти москалів - лячно.
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Нічого, що бабця була одна і стара, а на східному фронті за цей час загинуло п'ять бійців, молодих і справних? Треба адекватно оцінювати загрози!
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а рада будет тогда и дальше собираться и клепать законы без обговаривания в турборежиме?))
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Народу, якби, буде не до того: треба буде ховатися від патрулів, обминати застави, діставати сіль, гас, та сірники.
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tZE inform

@tZEinform


О встрече Зеленского с представителями крупного бизнеса. Речь реально шла совсем не о эпидемии коронавируса, столь удачно подвернувшейся к этому моменту. Вопрос шел об экономической ситуации вооще. Было указано. что в первом квартале бюджет недополучил 20% доходов

. Вот результат правления Зеленского за девять месяцев - экономический коллапс и передача власти олигархату. свою же власть Зеленский будет пытаться удержать репрессивными методами, назначением послушной ему Венедиктовой генеральным прокурором и объявление ЧС.

Нужно сказать, что планы Зеленского не вызвали большого энтузиазма у присутствующих. Прямо это было не сказано, но реально обошлось только согласием "создать фонд". Фактически все существования Зеленского повисает на МВД.

Хроника

Олигархи пообещали Вове "Скорые помощи", которые они обещали 6 месяцев назад.

Никакая эпидемия не нанесет столько вреда как идиоты при власти .
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Чрезвычайное положение без медикаментов, средств защиты и профилактики это простой треп. Единственное, что в состоянии предложить эта недовласть украинцам - карантин и самоизоляция. А где аппараты ИВЛ. маски - повязки и адекватные рекомендации кроме "сиди дома и мой руки" В случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5736 ?
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Зелёная плесень заниматься экономикой не будет. Они не по этому делу. Будут страсти разогревать по болести.
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подонок шмыгаль который желает поживиться поставляя воду на военные базы русских оккупантов, чудно
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