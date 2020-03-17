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 Політика України
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 Майже 2 тис. громадян України попросили про евакуацію з Польщі, - Дещиця

Майже дві тисячі українців заповнили на сайті посольства України в Польщі спеціальний формуляр, вказавши, що не можуть повернутися додому самостійно і чекають організованої евакуації.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Приблизно дві тисячі громадян України звернулися до дипломатичної та консульських установ у Польщі, заявивши, що вони потребують допомоги з поверненням додому", - сказав Дещиця.

При цьому він не відкидає, що частина з цих громадян вже могла самотужки виїхати в Україну.

За словами посла, зараз опрацьовується питання організації спеціального авіарейсу з Варшави. Крім того, розглядається можливість вивезення українців потягом - як і тих громадян, котрі застрягли на чесько-польському чи німецько-польському кордонах.

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"Польська сторона може надати так званий санітарний коридор, яким до кордону людей везтиме потяг "PKP Intercity", а вже з Перемишля - поїзд "Укрзалізниці", - зазначив Дещиця.

Для цього, за його словами, потрібне відповідне рішення уряду Польщі, тож українські дипломати ведуть переговори з МЗС та міністерством інфраструктури цієї країни.

Посол нагадав, що на кордоні з Польщею зараз діють три пункти пропуску, через які громадяни України можуть повернутися додому: Дорогуськ - Ягодин, Корчова - Краківець, і Гребенне - Рава-Руська.

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Він підкреслив, що кожного дня там перебувають українські консули, які допомагають українцям перетнути кордон. Попри те, що ці пункти пропуску є автомобільними, за згодою з польськими прикордонниками на них частково здійснюється і піший перехід громадян.

У наданні автотранспорту сприяють прикордонні райдержадміністрації, а також почесні консули України в Ряшеві, Холмі та Перемишлі.

За словами Дещиці, він отримав від польських прикордонних органів запевнення, що вони лояльно ставитимуться до тих українців, у яких термін візи чи перебування за біометричними паспортами минув безпосередньо під час карантину в Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181937
 
 
 Топ коментарі
 
Как же все о родине резко вспомнили. Где бунты? Здоровых людей камнями забрасывали, а вирус привезли заробитчане из Польши и Италии.
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Быдло жадное,бесплатно добраться хотятКакие же они мелочные эти селюхи-заробитчане,ужас.
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Треба було здаватися ляській владі, ат тепер доведеться здатися лядській мамі!
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Хлавный академик Иоффе доказал - поляк и кофе вам заменит спорт и профи-лактика!!
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Как же все о родине резко вспомнили. Где бунты? Здоровых людей камнями забрасывали, а вирус привезли заробитчане из Польши и Италии.
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"Коронавирус - щелчок по носу человечеству" (Бог)
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Ну, понятное дело.
Работа остановилась из-за карантина, а платить за жильё нужно.
Тут в самую пору и про родину вспомнить.
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Зависть гложит !? тебя на Родине всё устраивает ?!
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Быдло жадное,бесплатно добраться хотятКакие же они мелочные эти селюхи-заробитчане,ужас.
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Зависть гложит !? тебя на Родине всё устраивает ?!
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На поезд и в АТО на передовую ПАРТИОТОВ ХРЕНОВЫХ!
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А как же плохая страна,плохое правительство,корупция во власти ?
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Батраки вспомнили за Державу! И пусть не обижаются ,бо так оно и есть!
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Зависть гложит !? Тебя на Родине всё устраивает ?!
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Зависть к рабам,ты издеваешься? Не хочу,чтоб за мои налоги рабов бесплатно возили.
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Давайте уже сделаем всеевропейский лазарет вУкраине. Может ЕС и подбросит что-то.
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Международный валютный фонд готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом.
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тут вчера под польскими прокси писали , что работают они официально и официально платят налоги в Польше. Задавали вопрос : "Какие претензии?" ... Так вот "официалы" вы "наши" хочется у вас спросить : "Какие претензии? Пусть вас Польша и эвакуирует ...ну или за свой счёт -зарплаты у вас высокие ...".
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Зависть гложит !? Тебя на Родине всё устраивает ?!
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2000? Це найнещасніші? Чи із пільгами на безкоштовний проїзд? А чого не кілька мільйонів? Везіть вже сюди увесь той китайський вірус!
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видимо те, кто туристы или ехал домой, уж точно не на призыв клована едут
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Ну шо, зебобики- любители коломойши и ахметки, не хотят рабы возвращаться ?

2000 из 2 000 000 это 0,1 % от выехавших.
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