 Майже 2 тис. громадян України попросили про евакуацію з Польщі, - Дещиця

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Приблизно дві тисячі громадян України звернулися до дипломатичної та консульських установ у Польщі, заявивши, що вони потребують допомоги з поверненням додому", - сказав Дещиця.

При цьому він не відкидає, що частина з цих громадян вже могла самотужки виїхати в Україну.

За словами посла, зараз опрацьовується питання організації спеціального авіарейсу з Варшави. Крім того, розглядається можливість вивезення українців потягом - як і тих громадян, котрі застрягли на чесько-польському чи німецько-польському кордонах.

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"Польська сторона може надати так званий санітарний коридор, яким до кордону людей везтиме потяг "PKP Intercity", а вже з Перемишля - поїзд "Укрзалізниці", - зазначив Дещиця.

Для цього, за його словами, потрібне відповідне рішення уряду Польщі, тож українські дипломати ведуть переговори з МЗС та міністерством інфраструктури цієї країни.

Посол нагадав, що на кордоні з Польщею зараз діють три пункти пропуску, через які громадяни України можуть повернутися додому: Дорогуськ - Ягодин, Корчова - Краківець, і Гребенне - Рава-Руська.

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Він підкреслив, що кожного дня там перебувають українські консули, які допомагають українцям перетнути кордон. Попри те, що ці пункти пропуску є автомобільними, за згодою з польськими прикордонниками на них частково здійснюється і піший перехід громадян.

У наданні автотранспорту сприяють прикордонні райдержадміністрації, а також почесні консули України в Ряшеві, Холмі та Перемишлі.

За словами Дещиці, він отримав від польських прикордонних органів запевнення, що вони лояльно ставитимуться до тих українців, у яких термін візи чи перебування за біометричними паспортами минув безпосередньо під час карантину в Польщі.