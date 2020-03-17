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 Політика України
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 Парламент продовжить роботу, попри карантин, - Разумков

Верховна Рада України продовжить роботу, попри карантинні заходи в Україні через коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков, відкриваючи позачергову сесію.

Разумков зазначив, що Рада змінює формат, але не закривається на карантин.

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Зі свого боку Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи з трибуни Ради, заявив, що влада може ухвалити жорсткі рішення для захисту населення від коронавірусу.

"Ми не хочемо сіяти паніку, але й не хочемо тягнути... Рішення мають бути швидкими і за необхідності жорсткими", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181934
 
 
 Топ коментарі
 
надеюсь за это время там все заразятся
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До 8 лет кажется ?? Да , Вова из КривоВо ?
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Треба огородити Зраду колючкою та вышками з вогнеметами..щоб не порозбігалися роботуни...
🤗
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Треба огородити Зраду колючкою та вышками з вогнеметами..щоб не порозбігалися роботуни...
🤗
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Придумывать кого ещё заставить купить кассовые аппараты по несколько тысяч гривен?
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А што тибя нє устраіваєт? Ти же свою пятую точку в хлам порвал за етіх турборєжимних. На полставки подрабативаєш?
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Не истери, проститутка. Кто ты - уже ясно. Осталось уточнить по чем дайош Парламент продовжить роботу, попри карантин, - Разумков - Цензор.НЕТ 3693 !?
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Если хотите рассмешить бога - расскажите ему о своих планах.
😇
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будуть засідати- сказали, що зараза до зерази не пристає...
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От же ж курви! Таки хочуть проштовхнути дерибан землі!
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А як же не збиратися більше 10 осіб, перевозити маршрутками більше 10 осіб та все інше? Як ви самі не виконуєте, то хто буде виконувати?
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K0५EGAR

@Rage4oK

·1 ч

Кто там хотел Саакашвили с Сакварелидзе на роль Генерального Прокурора? Получите Портнова и сушите сухари. Начинаю ненавидеtь себя за то, что скинул предыдущих мародеров. Теперь точно война.
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