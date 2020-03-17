 Парламент продовжить роботу, попри карантин, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков, відкриваючи позачергову сесію.

Разумков зазначив, що Рада змінює формат, але не закривається на карантин.

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Зі свого боку Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи з трибуни Ради, заявив, що влада може ухвалити жорсткі рішення для захисту населення від коронавірусу.

"Ми не хочемо сіяти паніку, але й не хочемо тягнути... Рішення мають бути швидкими і за необхідності жорсткими", - зазначив він.