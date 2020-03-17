 Парламент продовжить роботу, попри карантин, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков, відкриваючи позачергову сесію.
Разумков зазначив, що Рада змінює формат, але не закривається на карантин.
Зі свого боку Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи з трибуни Ради, заявив, що влада може ухвалити жорсткі рішення для захисту населення від коронавірусу.
"Ми не хочемо сіяти паніку, але й не хочемо тягнути... Рішення мають бути швидкими і за необхідності жорсткими", - зазначив він.
🤗
😇
K0५EGAR
@Rage4oK
·1 ч
Кто там хотел Саакашвили с Сакварелидзе на роль Генерального Прокурора? Получите Портнова и сушите сухари. Начинаю ненавидеtь себя за то, что скинул предыдущих мародеров. Теперь точно война.