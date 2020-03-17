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 Політика України
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 Ситуація в країні вимагає мобілізації всіх ресурсів, щоб виправити помилки влади і захистити життя і здоров'я людей, - Порошенко

"Європейська Солідарність" делегувала своїх представників для розробки антикризового пакету законів щодо протидії пандемії коронавірусу і підтримуватиме на позачерговому засіданні парламенту 17 березня заходи, спрямовані на виправлення помилок влади і забезпечення захисту життя і здоров'я українських громадян.

Про це після закінчення наради лідерів фракцій заявив п'ятий Президент України, голова партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Майже о першій ночі закінчилося засідання Погоджувальної ради. Ситуація в країні така, що безумовно потребує кардинальних змін у підходах до вирішення проблем, мобілізації усіх ресурсів, у тому числі і ресурсів парламенту. Тому "Європейська Солідарність", по-перше, делегувала своїх представників для розробки спільних законопроектів, які дозволять мінімізувати наслідки пандемії коронавірусу і виправити ті помилки, які були допущені на перших кроках, коли виник ризик, що країна залишиться без заходів захисту в достатньої кількості, без тест-систем, без реальних інструментів і важелів, для того щоб через ці важелі забезпечити головне – безпеку людей, збереження їх життя і збереження їх здоров’я", – зазначив Порошенко.

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"Тому о 8:00 ранку ми будемо брати участь у засіданні Верховної Ради. Ми будемо голосувати за законопроекти, які були розроблені за нашою участю, і будемо демонструвати, що перед загрозою країна може і здатна об’єднатися", – наголосив Петро Порошенко.

Він також звернув увагу на те, що владі необхідно системно працювати над подоланням кризових явищ в економіці, які накопичилися ще до початку пандемії коронавірусу унаслідок непрофесійного управління.

"Ми хочемо побачити, що коли ми переходимо вже до вирішення стратегічних системних питань, необхідно, щоб уряд запропонував ретельний пакет програм, стратегію виходу із тієї кризи, у яку Україна потрапила задовго до пандемії коронавірусу. Зокрема, ми хочемо побачити заходи й інструменти, що забезпечать захист інвесторів, незалежність правоохоронної системи, забезпечить незалежність судової систем, реальні переваги і зміни, які дозволять нам претендувати на гроші інвесторів з усього світу. А не так як зараз, що інвестори всі тікають з України за будь-яку ціну. І це були, на жаль, ті наслідки, які ми мали в останні місяці", – нагадав Петро Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181933
 
   
 Топ коментарі
 
Tвой страшный ночной сон.
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Це той, від кого у вас пукани рвуться.
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не встиг прокапатися, зірвався проплачений курс детоксікації в гішпанії Ситуация в стране требует мобилизации всех ресурсов, чтобы исправить ошибки власти и защитить жизнь и здоровье людей, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4989
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Черчилль тоже был не худенький атлет.
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Тебя только с куском дерьма можно сравнить; да и то, для тебя это будет комплимент.
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коли не вистачає аргументів - то переходять на особистості
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залишайтесь на лінії, - ваша думка дуже важлива для нас )))
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а, може ти, сумчате, звалиш з українського сайту? поцрійот знайшовся
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Ты ,зелебобик, зачем под танки ВСУ ложился с триколором в заднице?
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Есть (и был) в Украине такой олигарх, который "наменеджировал" себе приличное состояние. Теперь надо бы не бла-бла про других, а самому закупить медоборудование для лечения людей, сделать что-то полезное для людей, пока можешь. А ты все за власть борешься, тьфу на тебя...
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кацап, с бодуна раму сложить не можешь?..
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Не видать сторонников короновируса ..Тогда начну я..Если я хочу заразится короновирусом мне это гарантирует Конституция или будуть претиснения ?
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Первое - притеснения, а не претеснения. Второе, вы не одиноки. В Британии нашлось большое количество добровольцев, которые за вознаграждение в 4000 фунтов согласились искусственно быть заражёнными коронавирусрм для последующего наблюдения и тестирования лечения.
Эти люди хотят помочь науке и человечеству выжить, а вы все стебетесь-вы разницу видите?
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Ошибка власти - это нахождение на свободе казнокрадов и взяточников.
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Ща зебилы расскажут что все ок - когда во время глобальной пандемии в аптеках нет элементарных масок. Зебилы не люди...
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Мне вообще смешна вся эта истерия вокруг масок. Нас еще на первом курсе института учили делать ватно-марлевые маски, уж своей семье я маски сделаю - и они будут намного эффективней аптечных трехслойных.
Но для медперсонала конечно нужны готовые маски и в огромном количестве. Считаю, нужно расследовать, кто продал маски в Германию за наличку, это недопустимо в условиях пандемии.
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Мне было бы спокойнее, если бы в период жопы в стране у власти был бы Порох, а не квартал 95.
Одичалая отара 73%,фас.
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Це значить,що він міліардер зараз витягне свої офшори на допомогу країні?.
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Ні 73% зроблять... вони і їх ведомий знають як))
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А шош зелёные не просят своего кумира вытащить из офшоров свои денежки?Или вашего любимого бенечку не просят?
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Право на власть дает компетентность и профессионализм, у гундявого и его сброда не было ни того ни другого,потому нужно сначала поменять власть,которая ремонту не подлежит,а потом говорить о исправлении ошибок
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Якшо Порох таке каже, то все наразі виправимо.
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Правильна позиція. Бо ті хто мав це робити, чомусь проспали і не шевельнулись, просто повторюють, що роблять сусіди.
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