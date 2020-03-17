 Позачергове засідання Ради з протидії коронавірусу. ВIДЕО

На обговорення буде винесено низку законопроєктів, питання діяльності самої Ради, передає Цензор.НЕТ.
-
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звернеться до МВФ по допомогу для подолання наслідків коронавірусу, - Шмигаль
На обговорення буде винесено низку законопроєктів, питання діяльності самої Ради, передає Цензор.НЕТ.
-
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звернеться до МВФ по допомогу для подолання наслідків коронавірусу, - Шмигаль
Боженька! - ты знаешь что делать....
Шо остальныя?? Уже???
🤗
Но метро они закрыли ?
А про ЗЕБОБИКОВ - торговля на крови и масками 😀😀😀
Це ж аж по одній масці на чотири чоловіки! А що вони будуть використовувати через дві години, коли треба буде ту маску утилізувати?
Современные торговые центры представляют собой Ангары , там есть канализация, вода, приличные туалеты, мощные электрические сети, отопление
Божу росу від Шмигаля замовляли?