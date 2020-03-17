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 Політика України
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Все про:ВР (7272) позачергове засідання (22) COVID-19 (1021)

 Позачергове засідання Ради з протидії коронавірусу. ВIДЕО

Верховна Рада проводить позачергове засідання для розгляду питань, пов'язаних з поширенням коронавірусу в країні.

На обговорення буде винесено низку законопроєктів, питання діяльності самої Ради, передає Цензор.НЕТ.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звернеться до МВФ по допомогу для подолання наслідків коронавірусу, - Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181931
 
 
 Топ коментарі
 
Нельзя собиратся больше 2-х. А их 450. В своём уме. Я конечно хочу, чтобы они все сдохли. Но я знаю, что короновирус это понты для приезжих. Главная цель зеленского и олигархов - заморить народ голодом и забрать землю.
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почти все без масок....
Боженька! - ты знаешь что делать....
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Нельзя собиратся больше 2-х. А их 450. В своём уме. Я конечно хочу, чтобы они все сдохли. Но я знаю, что короновирус это понты для приезжих. Главная цель зеленского и олигархов - заморить народ голодом и забрать землю.
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почти все без масок....
Боженька! - ты знаешь что делать....
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а шо й то так они засуетились с самого ранья... буквально же вчера эта зРада была всеукраинским позорищем, а сегодня уже стала всемирным посмешищем, клянча финансовую помощь у МВФ...
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Толька 324 деПутана...
Шо остальныя?? Уже???
🤗
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ишшо спят, или не доехали - не привыкли так рано работать
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Может коронавирус поможет украинцам от них избавиться... а вообще отличная идея собрать их всех вместе,только двери еще нужно заколотить.
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Вот пока им надзвичайный стан не нужен - НАДО РАДУ заставить проголосовать за землю ?

Но метро они закрыли ?
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Вот про Пороха писали - торговля на крови
А про ЗЕБОБИКОВ - торговля на крови и масками 😀😀😀
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10 млн масок! Цікаво скільки це в тонах, теж 950?
Це ж аж по одній масці на чотири чоловіки! А що вони будуть використовувати через дві години, коли треба буде ту маску утилізувати?
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Надо в торговых центрах освободить помещения под госпитали
Современные торговые центры представляют собой Ангары , там есть канализация, вода, приличные туалеты, мощные электрические сети, отопление
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Чим жахливіша брехня, тим більше в неї вірять. (С)
Божу росу від Шмигаля замовляли?
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А где маски! Вы же сами призываете к этому! Как можно, вы же правительство и должны быть примером
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Вчера Пальчевский интресно отозвался о слугах - они будут голосовать за все ИБО уже привыкли к сладкой жизни- у женщин -слуг уже появился хороший маникюр и причёски , а ведь пришли в Раду ЗАМУХРЫШКАМИ
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О, Пальчєвській! А скільки тон лайна воно виливало на 112-му на папєрєднікав блазня! Як старанно вилизував його рожеву дупцю!
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он вовсю расхваливал и топил за Зелю, также как Скрыпин, Хмара, Бутусов, Гриценко с Жулькой и Садовый.
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Порох сидить і посміхаючись інфікує зєбобіків. Позачергове засідання Ради з протидії коронавірусу - Цензор.НЕТ 7310
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В Іспанії, з якої він прилетів, за вчорашній день - близько тисячі нових коронавірусників.
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Засядьте так ще й по війні з ху%лостаном....а не по провокаціям
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Сдохните там все твари!!! Нефть на треть подешевела, а у вас топливо по тем же ценам!
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