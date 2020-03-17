 Позачергове засідання Ради з протидії коронавірусу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

На обговорення буде винесено низку законопроєктів, питання діяльності самої Ради, передає Цензор.НЕТ.
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+7
почти все без масок....
Боженька! - ты знаешь что делать....
Боженька! - ты знаешь что делать....
+6
Может коронавирус поможет украинцам от них избавиться... а вообще отличная идея собрать их всех вместе,только двери еще нужно заколотить.
+5
Вот про Пороха писали - торговля на крови
А про ЗЕБОБИКОВ - торговля на крови и масками 😀😀😀
А про ЗЕБОБИКОВ - торговля на крови и масками 😀😀😀
Боженька! - ты знаешь что делать....
Шо остальныя?? Уже???
🤗
Но метро они закрыли ?
А про ЗЕБОБИКОВ - торговля на крови и масками 😀😀😀
Це ж аж по одній масці на чотири чоловіки! А що вони будуть використовувати через дві години, коли треба буде ту маску утилізувати?
Современные торговые центры представляют собой Ангары , там есть канализация, вода, приличные туалеты, мощные электрические сети, отопление
Божу росу від Шмигаля замовляли?