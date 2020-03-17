 На заводах Christian Dior, Guerlain та Givenchy вироблятимуть санітайзери і безкоштовно передаватимуть їх закладам охорони здоров'я у Франції

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це пише The New York Times із посиланням на представника концерну.

Санітайзери почнуть виробляти на трьох заводах, які випускають парфумерію для брендів Christian Dior, Givenchy та Guerlain. Французьке видання CNews пояснює, що йдеться про заводи, розташовані поруч із містами Орлеан, Шартр і Бове.

Як пише Reuters, LVMH безкоштовно передаватиме антисептик французькій владі в галузі охорони здоров'я.

Поставки почнуться з 16 березня. У перший тиждень LVMH випустить 12 тонн продукту. Виробництво триватиме стільки, скільки буде необхідно, заявили в концерні.

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Концерн LVMH є світовим лідером на ринку предметів розкоші і об'єднує 75 брендів одягу, косметики, ювелірних виробів та інших товарів. Власник LVMH - французький бізнесмен Бернар Арно.

За даними ВООЗ на 15 березня, у Франції підтверджено 4469 випадків зараження коронавірусом і вісім смертей через інфекцію. Країна розташовується на третьому місці в Європі за кількістю хворих.

Для зменшення ризику коронавірусу лікарі радять ретельно мити руки з милом або використовувати санітайзери. Після початку епідемії в різних країнах почали масово скуповувати антисептики для рук.