 COVID-19: у світі інфіковано 182,4 тис. осіб, померли 7154, вилікувалися понад 79 тис.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).
Серед країн ЄС найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Італії - 27 980, одужали - 2749, померли 2158 осіб; Іспанії - 9942, одужали - 530, померли 342; Німеччині - 7272, одужали - 67, померли - 17; Франції - 6650, одужали - 12, померли - 148, Швейцарії - 2330, померли - 19, Великій Британії - 1553, померли - 55, Норвегії - 1347, померли - три, Нідерландах - 1414, померли - 24, Австрії - 1018, померли - три.
Кількість заражених у США збільшилася до 4661, померло – 75 осіб.
У материковому Китаї – 81 050 хворих (померли 3223), Ірані - 14991 (853), Південній Кореї - 8320 (75).
Зараз в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки із Житомирщини).
Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом зафіксовано в 141 країні та районі світу.
Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.
Догодайтесь с трёх раз - почему КМУ не выдаёт такого разрешения???😎😎😎
https://www.youtube.com/watch?v=8hPxSWngHDs
Начала здесь 'вернитенашимаски' раскачивать. Иди и купи себе маску, какие проблемы. Или ты о народе печёшься?
Украина сегодня-самое безопасное место в Европе . Просто самоизолируйся уже и прекращай сеять срач.
Ходите без масок - хоть с 73 процентов опуститесь до 13 😀😀😀
А НОРМАЛЬНЫМ украинцам сообщаю - в аптеке нет не то что масок - нет настойки календулы . Наверно зебобик Радуцкий и ее вывез
И с чего ты взяла, что я не плачу налоги? Плачу, конечно. И военный сбор тоже.
А проклинать граждан своей страны, желать им вымереть, которые имеют с тобой разные мнения, это вообще треш.
Считала тебя, конечно, не семи пядей во лбу, но такого не ожидала. Думала, ты нормальный человек.
Я тебе лично желаю только здоровья, как и всем нам, так как мы живем в одной стране.
Вчера где-то читала, что в Киеве уже двое.
Статья не доработана
Начала вещать про вирус....
Ушел небритым...
Ну для сравнения. Чтобы разобраться: почему ВОЗ не обращает внимания на другие болезни, ничуть не менее опасные, и убивающие гораздо больше людей ежегодно.
Когда пена сдуется и уляжется, правительства государств должны выяснить: кто и каким образом заставил "свободную прессу" осуществить такую диверсию в мировом масштабе.