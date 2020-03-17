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 Суспільство, Здоров'я
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 COVID-19: у світі інфіковано 182,4 тис. осіб, померли 7154, вилікувалися понад 79 тис.

Станом на ранок 17 березня у світі зареєстровано 182 406 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус (COVID-19), з них 7154 - летальні, одужали 79 433 особи.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Серед країн ЄС найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Італії - 27 980, одужали - 2749, померли 2158 осіб; Іспанії - 9942, одужали - 530, померли 342; Німеччині - 7272, одужали - 67, померли - 17; Франції - 6650, одужали - 12, померли - 148, Швейцарії - 2330, померли - 19, Великій Британії - 1553, померли - 55, Норвегії - 1347, померли - три, Нідерландах - 1414, померли - 24, Австрії - 1018, померли - три.

Кількість заражених у США збільшилася до 4661, померло – 75 осіб.

У материковому Китаї – 81 050 хворих (померли 3223), Ірані - 14991 (853), Південній Кореї - 8320 (75).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві зафіксовано два випадки коронавірусу, - МОЗ

Зараз в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки із Житомирщини).

Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом зафіксовано в 141 країні та районі світу.

COVID-19: у світі інфіковано 182,4 тис. осіб, померли 7154, вилікувалися понад 79 тис. 01

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181927
 
 
 Топ коментарі
 
В СЛОВАКИИ НИ В ОДНО ПОМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТ НЕ ПУСКАЮТ БЕЗ МАСКИ - распоряжение КАБМИНА

Догодайтесь с трёх раз - почему КМУ не выдаёт такого разрешения???😎😎😎
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Танюха когда твоего бубочку повесят за кого голосовать будешь?
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Статистика я думаю не правильная умерло намного больше. А в Украине умрут от короносируса может быть сотни остальные умрут там типа от гриппа чумки и трипера! COVID-19: в мире инфицированы 182,4 тыс. человек, умерли 7154, вылечились более 79 тыс. - Цензор.НЕТ 1753
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В СЛОВАКИИ НИ В ОДНО ПОМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТ НЕ ПУСКАЮТ БЕЗ МАСКИ - распоряжение КАБМИНА

Догодайтесь с трёх раз - почему КМУ не выдаёт такого разрешения???😎😎😎
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Рекомендуют с маской носить защитные очки - вирус и через слизистую глаз попадает
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Одіваєте прозорий пакет відповідного розміру на голову і всі діла.
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За винятком Іспанії, Італії та Ірану % смертності мізерний. Нафіга паніку роздмухувати? Задовбали.
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София, что ж ты принеслась в Украину, если в Словикии все так распрекрасно?
Начала здесь 'вернитенашимаски' раскачивать. Иди и купи себе маску, какие проблемы. Или ты о народе печёшься?
Украина сегодня-самое безопасное место в Европе . Просто самоизолируйся уже и прекращай сеять срач.
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Вы , зебобики , никогда толком ничего не создавали и налогов не платили - потому Вам кажется ШО ВЕСЬ МИР ТАКОЙ .

Ходите без масок - хоть с 73 процентов опуститесь до 13 😀😀😀

А НОРМАЛЬНЫМ украинцам сообщаю - в аптеке нет не то что масок - нет настойки календулы . Наверно зебобик Радуцкий и ее вывез
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Ну и как это сообщается с заданным тебе вопросом?
И с чего ты взяла, что я не плачу налоги? Плачу, конечно. И военный сбор тоже.
А проклинать граждан своей страны, желать им вымереть, которые имеют с тобой разные мнения, это вообще треш.
Считала тебя, конечно, не семи пядей во лбу, но такого не ожидала. Думала, ты нормальный человек.
Я тебе лично желаю только здоровья, как и всем нам, так как мы живем в одной стране.
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Да. Про маски. Вчера в аптеке маски были. Дорого относительно, но были. Брызгалки для рук не было. Но я особо не искала, это такое, что можно заменить той же водкой, например.
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ви шо з дуба впали?? як там справи у Омані пройшли, безпечна дама?? мабуть ще і рогатих чегаїте у гості та мріїте за мир та жвачку з даунбаським нарідом!!??
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Задовбали. З кожної праски верещать про це.
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Статистика я думаю не правильная умерло намного больше. А в Украине умрут от короносируса может быть сотни остальные умрут там типа от гриппа чумки и трипера! COVID-19: в мире инфицированы 182,4 тыс. человек, умерли 7154, вылечились более 79 тыс. - Цензор.НЕТ 1753
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В статье две цифры по Украине -7 и 3 человека заражённых по Украине.
Вчера где-то читала, что в Киеве уже двое.
Статья не доработана
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Если маски не помогают как говоришь ты а немцы их скупают переплачивая в три дорога то получается то кто-то из вас тупой или ты или немцы! Так вот кто тупой ты или немцы?!
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Рынки закрывают - скоро будут смерти от голода тех людей, которые не могут купить себе продукты в супермаркете и не откуда им получить помощь.
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О кацапенышь приперся. Ты сайтом ошибся тебе на русскую весну надо!
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Та до одного места. На базаре пошёл и купил, а помощь никогда не дождёшься.
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Это на 7,5 миллиардов? Я вот пока не пойму пойму, но все вскроется со временем, кому выгоден этот грандиозный шухер?
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Уверен что сегодня в Украине официально подтвердят еще несколько случаев заражения... Что бы не расслаблялось население и все эти карантинные меры были оправданны.
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Если Рада пойдёт сегодня голосовать за землю - короновирус и туда доберётся 😀😀😀
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От курения и алкоголизма мрут миллионы, ребята действуйте в том же ключе! Нет? А на чем они будут зарабатывать?
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От ожирения тоже мрут миллионы так давай кондитерку запретим!
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А что Барыга? Барыга на 95 анале зарабатывает и на сереале Скоты. Или вся возня вокруг Пороха этот ЗеЛенка хочет у него Рошенку отжать?
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Опять тебя вата лайкнула поздравляю Митенька! Может у тебя дома ещё и ************ висит в красном уголке!?
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Утром включил электробритву...
Начала вещать про вирус....
Ушел небритым...
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Почему именно в Европе такой высокий уровень смертности?
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Дайте цифры по туберкулёзу, СПИДу, кори и ветрянке.
Ну для сравнения. Чтобы разобраться: почему ВОЗ не обращает внимания на другие болезни, ничуть не менее опасные, и убивающие гораздо больше людей ежегодно.
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От этого вируса вымрут все заразившиеся туберкулезники. Ведь известно,что умирают люди со слабым здоровьем. Особенно легочники.
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Статистика пока не тянет даже на ежегодную вспышку гриппа с осложнениями.
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уся ця туфта з вирусом не просто так, оно вже чутки пливуть по Землі, що китайози скуповують багато різних акцій...???
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Ну разумеется ! Это называется: "игра на понижение". Разновидность экономической войны, с помощью массовой дезинформации.
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Вся эта фейк-кампания уже нанесла совершенно чудовищный урон таким отраслям экономики как международные перевозки, и многим другим.
Когда пена сдуется и уляжется, правительства государств должны выяснить: кто и каким образом заставил "свободную прессу" осуществить такую диверсию в мировом масштабе.
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