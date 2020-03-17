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Все про:Кабмін (3929) МВФ (688) пенсія (587) Денис Шмигаль (98) COVID-19 (1021)

 Кабмін звернеться до МВФ по допомогу для подолання наслідків коронавірусу, - Шмигаль

На засіданні Кабміну, яке відбулося 16 березня, профільному міністерству доручили підготувати листа до МВФ про надання фінансової допомоги для боротьби з коронавірусом.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, крім важливих рішень, в уряді були роздані також важливі доручення профільним міністерствам:

- опрацювати разом з мережами ретейлерів перелік товарів, експорт яких варто обмежити;
- оцінити кількість коштів, необхідних для доплати у розмірі 1000 грн громадянам, які мають пенсію менш ніж 5000 грн;
- підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

"Попереду ще багато роботи, але об'єднавши зусилля, ми здатні все подолати", - зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення про тимчасове призупинення залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучення з 18 березня. З 17 березня на всій території України заборонені будь-які масові заходи за участю понад 10 осіб. Також свою роботу мають припинити всі заклади громадського харчування та розважальні центри.

Кабмін звернеться до МВФ по допомогу для подолання наслідків коронавірусу, - Шмигаль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181926
 
 
 Топ коментарі
 
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ олигархов решила 😀😀😀

Кабмин обратится к МВФ за помощью для преодоления последствий коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4776
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Чомусь раніше давав і без ринку, а профанам не дає. Совпадєніє? Ви зробили це разом.
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Хм, а как же олигархи? Обещали же помочь. А вы вновь к Соросу.
Ударте по короновирусу телевизором. Только ЗЕ в красных труселях способен напугать вирус
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А у Ахметова не пробовал просить ..но тот потом может и спросить
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Также Зеленский сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны" в том числе и от МВФ

А шо такое, принципы где-то в омане из трусов повыпадали?
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Нехай здасть Штатам Коломойського і МВФ допоможе.
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Хм, а как же олигархи? Обещали же помочь. А вы вновь к Соросу.
Ударте по короновирусу телевизором. Только ЗЕ в красных труселях способен напугать вирус
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Пишите в Спортлото - там больше шансов, шо вам шото дадут.
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если не будет рінка земли - МВФ хер шо даст
без рінка земли будет очень плохо (украинцам)
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Чомусь раніше давав і без ринку, а профанам не дає. Совпадєніє? Ви зробили це разом.
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В МВФ сидять довбні шо лавочник їх дурив? Пиши ісчо.
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От же в МВФ дурачки сидят что их петрусь дурил. Но ты их вывел на чистую воду,молодец,так сказать пресек на корню петькины безобразия.
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Порошенко дурил профессионально. Принимались необходимые и требуемые мвф законы, но они не работали. Антикоррупционные законы в том числе.
Он обманул не только мвф, но и миллионы своих сторонников, которые показали ему фак на выборах.
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МВФ деньгами торгует ,а не землей,землю в такое времья не продают.а если продают только аферисты,которым эта земля не пренадлежала и не пренадлежит..(*для упоротих) МВФ глубоко н,,,ть откуда Ты будешь брать деньги для погашения кредита...Вот и двигай економику как обещал ,по 40% с плюсами...будешь иметь монеты и без продаж земли и поднятия цены на газ для возвращения кредитов....
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Ты дурак? Или до Ольгино информация медленно доходит? А потом методички... Для МВФ отсутствие рынка земли не является препятствием в предоставлении кредитов. Хватит уже ********** фейки распространять.
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Палива нет вообще Коломойский сидит рядом с Ахметовым
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а зеля напротив их обоих, совсем беспалевно
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А кто-то там ПРЕМЬЕР МИНИСТРА видит ?

А круто зебобики решили - на международные переговоры без министра МИД , но с Ермаком
И украинцы пытаются догадаться О чем договорились
А экономические вопросы решают без премьера - и опять украинцы пытаются догадаться КОМУ и ЧТО пообещали ТАЙНО
Демократия по Зеленски ?? Шахер махер ??
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Борьба слуги🐒🤡🤢🎪против хузяев ? Зебанутые возмущались ,что Порошенко олигархов не пересажал
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Эпидемии в Украине ещё нет, а преодоление последствий уже есть
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Вижу, что ты не просрал. Из команды Радуцкого, наверное?
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"о предоставлении финансовой помощи..."

А де гроші від економічного "ривка" від зелі?
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Да, а что ж такое? Выменяй Коломойского на кредит и Украине поможешь. Или ты чмо думаешь, что тебе все должны, а ты будешь здесь олигархов няньчить и с путиным "мировые подписывать". Иди броди, сейчас у всех стран жопа, не до тебя бездаря
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Я ніби не марю, а як же =здобутки= =супер-зе-команди= нових лІц ?
Як відправляли попередній Кабмін у відставку, там же од солодких епітетів вуха могли позлипатися.
Опудало представляють як =вєлічайший пАлітІк мІра=, а Гончарук і ко були =найкращим і найпрекраснішим= урядом.
Шо, не так ?

Про стрибки ривки / прориви я вже мовчу. Все так було =зашибісь= до сьогодні. Відосики, тесла, гантельки в джимі, фонтанчики, шаурма, приколи !
То де гроші ?
І ще ж олігархів сказав подоїти на 12-13 млрд.
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кроме того, что зеленский подобрал редчайших ыдыйотов, так эти ыдыйоты-воры под смех всего мира просят МВФ дать им денег для борьбы с вирусом... и это при том, что кричали о росте украинской экономики...зеленскому позор...
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Ещё шмыгарь не просил,задолбали попрошайничать !
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дадут, дадут, Вовка особенно после сходки олигархов
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Угу. Геть дурні вони усі там. Щааас ! Бєня грошей від МВФ не отримає!
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А еще окорочков Буша, и таблеток от жадности, да побольше... (ссылка)
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Рух Опору Капітуляції

Зеленський у своєму зверненні говорить про те, що Рада не повинна йти на карантин. Бо потрібні закони та новий Генпрокурор.
Нагадайте мені, а хто заважав Зеленському в період кризи та переговорів з МВФ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ упряд та очільника ГПУ на догоду Єрмаку та Москві? Розуміючи, що це погіршить стосунки з МВФ та Заходом? Хто заважав Зеленському ще два місяці назад провести через парламент закон про заборону повернення «Привату» Коломойському?
Хто заважав Зеленському не йти на повідку в Медведчука, та не формувати з ним коаліцію? Хто заважав йому сформувати економічний блок уряду заздалегідь, щоби не опинятися в ситуації, в якій опинилася Україна?

Ми настількі дурні, що не могли раніше ухвалити розумі рішення, а зараз Рада повинна працювати, щоби ми, дурні, змогли ухвалити розумні рішення, які не ухвалили раніше? Це такак логіка?
Нажаль, поведінка Зеленського підтверджує, що він хоче скористатися кризою та епідемією як димовою завісою задля втілення своєї антидержавної політики.
Зеленський побудував свою кампанію на слові «мародер». Пане Президенте, справжній політичний мародер - це ви!
Сергій Висоцький, член Координаційної ради РОК
#РОК
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Зеленский поручает Шмыгалю "Обратится в МВФ для оказания помощи в борьбе с коронавирусам" (!) Это приблизительно если бы вы обратились к сантехнику по поводу высокой температуры. МВФ не дает гуманитарных кредитов. Не его профиль. МВФ дает кредиты на экономические проекты для поддержания мировой экономики. Единственный "проект" Зеленского - "...дайте денег !"https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Ще навіть нічого не почалося, а це ЧМО вже клянчить гроші на "прєадалєніє паследствій"! Не зарано? Чи боїшся не досидіти до "послєдствій"?
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В чем сюр .. цыгане и в литосфере достают или Феликс не уверен что долетит иль лучшеб не летел...а че например не журналисты lifenews ?
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Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER!
😇
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ага, щоб каломойша та авакяша рюкзакович гроші собі хапанули??!! зейло зробило свою справу і вам не слугам наріду куй що дадуть!!!!
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Боже, дай мне здоровья,силы, терпения, и, на всякий случай, 42 миллиона долларов!
🤗
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Пообтрусила банда олігархів грошики на Мальдівах та по Еміратах.
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Чет я не пойму. МВФ это ж соросята. Как можно брать деньги у соросят? Может у мамы жопы бени спросить, которая скорость любит?
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А як на рахунок "МВФ на х#й"???
Що, так не буде?
А у фільмі так було гарно, і Голобородько був Герой!
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То було раздвоєніє лічності, хвороба, але після курсу лікування до лісапета більше не тягне..
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Зеленский и коломойша разграбили страну а теперь просят срочно денег!
А какже вопли зеботов о госдолге ,кредиты которые брал Порошенко?
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ЗЄ-Коломойнята вже до олігархів зверталися, до МВФ зверталися - готові приймати з усіх сторін як актриси з німецької порнухи.
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Когда главзебил достанет деньги из своих офшоров и вернет их в Украину?
Когда морадер радуцкий ответит за продажу масок из госрезерва? Когда сивый алкаш сивуха сядет за дердавну зраду?
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Шмыгаль!, до последствий еще рано!..это прелюдия!...)))
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И это слуга народа клянчит деньги у олигархов!
В стране денег на а у олигархов есть,интересно что они потребуют в замен у Барыги Оманско!Докируваись ,радуйтесь
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Прежде, чем давать этой стране хоть копейку, я бы провел полный аудит ее бюджета. Сколько ни дай - все, как вода в песок. Что наша власть действительно проФФессионально умеет, так это придумывать новые поводы для попрошайничества, да схемы для распиливания выпрошенного. Где борьба с коррупцией? Где борьба с трансфертным ценообразованием и офшорами? Какова социальная ответственность наших оборзевших в край олигархов? Мы уже давно превратилисть в типичную африканскую помойку с рабскими условиями жизни для подавляющего большинства населения, безропонто обслуживающего по-полной кучку тупоголовых олигархов-социопатов.
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