 Кабмін звернеться до МВФ по допомогу для подолання наслідків коронавірусу, - Шмигаль

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, крім важливих рішень, в уряді були роздані також важливі доручення профільним міністерствам:
- опрацювати разом з мережами ретейлерів перелік товарів, експорт яких варто обмежити;
- оцінити кількість коштів, необхідних для доплати у розмірі 1000 грн громадянам, які мають пенсію менш ніж 5000 грн;
- підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.
"Попереду ще багато роботи, але об'єднавши зусилля, ми здатні все подолати", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення про тимчасове призупинення залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучення з 18 березня. З 17 березня на всій території України заборонені будь-які масові заходи за участю понад 10 осіб. Також свою роботу мають припинити всі заклади громадського харчування та розважальні центри.
А шо такое, принципы где-то в омане из трусов повыпадали?
Ударте по короновирусу телевизором. Только ЗЕ в красных труселях способен напугать вирус
без рінка земли будет очень плохо (украинцам)
Он обманул не только мвф, но и миллионы своих сторонников, которые показали ему фак на выборах.
А круто зебобики решили - на международные переговоры без министра МИД , но с Ермаком
И украинцы пытаются догадаться О чем договорились
А экономические вопросы решают без премьера - и опять украинцы пытаются догадаться КОМУ и ЧТО пообещали ТАЙНО
Демократия по Зеленски ?? Шахер махер ??
А де гроші від економічного "ривка" від зелі?
Як відправляли попередній Кабмін у відставку, там же од солодких епітетів вуха могли позлипатися.
Опудало представляють як =вєлічайший пАлітІк мІра=, а Гончарук і ко були =найкращим і найпрекраснішим= урядом.
Шо, не так ?
Про стрибки ривки / прориви я вже мовчу. Все так було =зашибісь= до сьогодні. Відосики, тесла, гантельки в джимі, фонтанчики, шаурма, приколи !
То де гроші ?
І ще ж олігархів сказав подоїти на 12-13 млрд.
Рух Опору Капітуляції
Зеленський у своєму зверненні говорить про те, що Рада не повинна йти на карантин. Бо потрібні закони та новий Генпрокурор.
Нагадайте мені, а хто заважав Зеленському в період кризи та переговорів з МВФ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ упряд та очільника ГПУ на догоду Єрмаку та Москві? Розуміючи, що це погіршить стосунки з МВФ та Заходом? Хто заважав Зеленському ще два місяці назад провести через парламент закон про заборону повернення «Привату» Коломойському?
Хто заважав Зеленському не йти на повідку в Медведчука, та не формувати з ним коаліцію? Хто заважав йому сформувати економічний блок уряду заздалегідь, щоби не опинятися в ситуації, в якій опинилася Україна?
Ми настількі дурні, що не могли раніше ухвалити розумі рішення, а зараз Рада повинна працювати, щоби ми, дурні, змогли ухвалити розумні рішення, які не ухвалили раніше? Це такак логіка?
Нажаль, поведінка Зеленського підтверджує, що він хоче скористатися кризою та епідемією як димовою завісою задля втілення своєї антидержавної політики.
Зеленський побудував свою кампанію на слові «мародер». Пане Президенте, справжній політичний мародер - це ви!
Сергій Висоцький, член Координаційної ради РОК
#РОК
😇
🤗
Що, так не буде?
А у фільмі так було гарно, і Голобородько був Герой!
А какже вопли зеботов о госдолге ,кредиты которые брал Порошенко?
Когда морадер радуцкий ответит за продажу масок из госрезерва? Когда сивый алкаш сивуха сядет за дердавну зраду?
В стране денег на а у олигархов есть,интересно что они потребуют в замен у Барыги Оманско!Докируваись ,радуйтесь