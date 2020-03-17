 Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 5 обстрілів, а саме:
- двічі неподалік населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм - 5 мін, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поруч з Лебединським - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Славне - зі стрілецької зброї.
Два обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- поруч із Новотошківським - із протитанкового ракетного комплексу;
- неподалік населеного пункту Хутір Вільний - з 82-мм мінометів - 3 міни.
"Учора, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції ЗСУ.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
За поточну добу втрат немає", - повідомили в пресцентрі ОС.
tZE inform
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15.03.2020 г. в районе населенного пункта Авдеевка, от минометного обстрела погибла снайперская группа 54-о центра подготовки разведывательных подразделений (в/ч 90091, Владикавказ, РФ ) в составе пяти человек.