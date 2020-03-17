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Все про:обстріл (6086) поранення (1663) Донбас (15564) операція Об'єднаних сил (2179)

 Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб

16 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 5 обстрілів, а саме:

- двічі неподалік населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм - 5 мін, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поруч з Лебединським - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Славне - зі стрілецької зброї.

Дивіться також: Росіянин Скрипник показав, як із Донецька ведеться обстріл українських військ: "Наші відпрацьовують по бандерівцях". ВIДЕО

Два обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- поруч із Новотошківським - із протитанкового ракетного комплексу;
- неподалік населеного пункту Хутір Вільний - з 82-мм мінометів - 3 міни.

"Учора, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції ЗСУ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За поточну добу втрат немає", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181925
 
 
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Ничего кацапы, скоро нефтью за обстрелы срать и получать будете от )(уйла
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Какой нехороший враг ,все время обстреливает и обстреливает!..ну ну ну!...Где Байрактары ,где Джавелины *****?!..или Эрдоган нужен, что бы показал, как расправляться с рашистской гадиной на своей земле?!...(((
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Войа закончилась, а обстрелы продолжаются, или война закончилась для 73% избирателей, а для патриотов война продолжается.... чёт то не понимаю...
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В 2008 пуКін скористався Олімпіадою. В 2014 пуКін скористався слабкістю влади. В 2020-му пуКін скористається епідемією...
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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tZE inform

@tZEinform
15.03.2020 г. в районе населенного пункта Авдеевка, от минометного обстрела погибла снайперская группа 54-о центра подготовки разведывательных подразделений (в/ч 90091, Владикавказ, РФ ) в составе пяти человек.
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