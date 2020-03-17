 Зеленський - молоді: Займайтеся на карантині боротьбою з демографічною кризою

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Я всім раджу залишатися вдома - це правда. Якщо ви це можете, якимось чином залишатися вдома - це найкращий вихід із цієї ситуації, бути вдома. Якщо ви відчуваєте, що у вас температура, будь ласка, телефонуйте терміново лікарю. Ми допоможемо" , - сказав він.

Зеленський зазначив, що через роботу і відсутність часу люди часто не мають можливості просто поспілкуватися з дітьми, дідусі та бабусі - з онуками. "Будьте вдома, читайте книги, дивіться кіно", - запропонував він.

Президент також пожартував, що "ніхто не скасовував демографічної кризи в Україні, боротьбою з якою може зайнятися молодь. "Я думаю, що настав час боротися і з цією кризою", - сказав він.

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