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 Суспільство, Здоров'я
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 15 областей України забезпечені тест-системами для виявлення коронавірусу, очікується ще 1 млн тестів, - Ляшко

У 15 областях України є тести для виявлення коронавірусу, найближчим часом очікується ще 1 млн тестів, у медзакладах скасовано планові операції та госпіталізації для можливості розміщення інфікованих коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок ввечері повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"15 областей України мають тести для виявлення коронавірусу, ще 1 млн тест-систем надійде найближчим часом. Також на ринок зайшли експрес-тести, які дозволяють робити дослідження біля ліжка хворого", - заявив Ляшко.

Він також додав, що наразі МОЗ готує наказ, згідно з яким усі медичні заклади мають скасувати планові операції та госпіталізації на період загострення ситуації навколо поширення коронавірусу COVID-19.

"Це звільняє ліжка у відділеннях інтенсивної терапії та апарати вентиляції штучної вентиляції легенів", - сказав Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181920
 
 
 Топ коментарі
 
Хмельницкий ждет эти сраные тесты.. Их нет, пока-что, блять. Или мы не входит в эти 15 областей?? У нас тут как бы, веселье скоро начнется. Ибо почти в каждой семье есть отец, или мать, или сын, которые были заграницей. И они УЖЕ приехали. А масок и тестов нет..
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Нам они не нкжеы через 3 дня, они нужны УТРОМ, СЕЙЧАС. P,S: они должны быть бесплатными для больниц.
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А не СУКА из своего кармана. Может нам еще ИВЛ купить предлогаете, с эпид.костюмами??
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Хмельницкий ждет эти сраные тесты.. Их нет, пока-что, *****. Или мы не входит в эти 15 областей?? У нас тут как бы, веселье скоро начнется. Ибо почти в каждой семье есть отец, или мать, или сын, которые были заграницей. И они УЖЕ приехали. А масок и тестов нет..
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На счет тестов не знаю, а на счет масок вот к примеру https://prom.ua/p1141394995-maska-meditsinskaya-trehslojnaya.html
Если такая потребность есть. 15грн за штуку. Заказ от 30 штук.
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Нам они не нкжеы через 3 дня, они нужны УТРОМ, СЕЙЧАС. P,S: они должны быть бесплатными для больниц.
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А не **** из своего кармана. Может нам еще ИВЛ купить предлогаете, с эпид.костюмами??
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Вам шашечки или ехать? Вы себя защитить хотите или что? Если человеку нужно себя защитить, то он прежде всего на себя надеется и сам делает то что в его силах. И собственно Вам никто не мешал маски приобрести (раз они так жизненно Вам необходимы) еще позавчера, а не сегодня УТРОМ. Хотя мое личное мнение, что маски нужны уже больным. Здоровым они вряд ли помогут особо. С другой стороны никто Вам не мешает поддерживать свою иммунную систему тем же протефлазидом, афлубином, другими иммуностимулирующими препаратами, да Господи даже тот же чай с лимоном и имбирем пить. Или Вам кто-то должен делать профилактику от того же ОРВИ? На счет ИВЛ - он лично Вам уже нужен? Эпид костюмы Вам уже нужны? Вы находитесь в зоне повышенного риска, помогая уже зараженным? Или Вам главное всех вокруг себя обвинить?
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Проблема не в том что нам маски не поставляют. И не в том что мы не хотим выполнять свою работу. А в том, что нам вешают лапшу о том, что оказывается в 15 областях есть тесты. А по факту, их хрен целых ноль десятых. А больные лежат уже. И никто не знает что у них. А маски.. Как и перчатки и все остальное, вплоть до инструментария мы сами покупали, всегда.. Отношение к врачам - скотское. Вот что обидно.
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И да пейте свой чайочек сами.. Может он вам поможет в инфекционке.
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Флядь! ...бедные медики... -- те, которые пашут и честные...
Они же прекрасно понимают, что толкут в ступе воду, которой в ступе нет.

Святые Люди!
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опять сплошной п_здеж от этих зе-дебилоидов!
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В Минздраве рассказали, почему нельзя пройти тест на коронавирус по собственному желанию 15 областей Украины обеспечены тест-системами для выявления коронавируса, ожидается еще 1 млн тестов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4252

https://112.ua/zdorovie/v-minzdrave-rasskazali-pochemu-nelzya-proyti-test-na-koronavirus-po-sobstvennomu-zhelaniyu-529359.html
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Алёёё ЗЄбіл! Ти коли оприлюдниш карантинні вимоги і засоби? Коли на решті зявляться протоколи і інструкції дій для медиків і МЧС?
На який хрін мені твої відосіки з закликами "ніачєм"?
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вирус в мире уже 3 месяца. ЗЕ и слуги даже две недели назад еще и не думали о нем. они занимались только поправками по родаже земли. пару дней назад, обосрались от колличества вышедших людей. а тат нате вам, автобусы нах.... поезда нах... метро нах..... и за передвижение штраф. зеленая плесень думает что все это прокатит. очень сильно ошибается . оказывается, эти чмоники кроме приколов ни на что больше не способны
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