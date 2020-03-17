 Олігархи пообіцяли Зеленському допомогу в боротьбі з вірусом: Потрібно виконувати ті функції місцевої влади, які вона виконувати не здатна або не має ресурсів

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначив: "Один з великих бізнесменів, який сьогодні був присутній на зустрічі з президентом, розповів Цензор.НЕТ деталі зустрічі: "Президент попросив допомоги у двох головних питаннях - треба переказати кошти у фонд для закупівлі тестів на коронавірус, і треба виконувати ті функції місцевої влади, які вона сама виконувати не здатна або не має ресурсів для виконання. Мається на увазі, що ми повинні в регіонах, де у нас підприємства, скоординуватися з облдержадміністраціями, перевірити роботу місцевих лікарень, забезпечити їх необхідним, скласти списки малозабезпечених і забезпечити їм доставку харчування, насамперед людям похилого віку, щоб виключити для них необхідність виходити з дому. 1000 гривень доплати пенсії, які пообіцяв президент, - це крапля в морі, яка нічого не вирішить. Потім виступив прем'єр-міністр Шмигаль. Він сказав, що за перший квартал 2020 року повністю провалено виконання державного бюджету, в січні-березні бюджет не отримає понад 20% запланованих доходів. Але це лише початок - через фактичну зупинку багатьох сфер економіки падіння доходів бюджету у другому кварталі буде набагато більшим. Бюджет треба фактично переглядати і робити секвестр. Тому ситуація критична і все залежить від нас, від бізнесу. Загалом, треба брати відповідальність на себе, як у 14-му".
зебилы что-то помалкивают от таких новостей... а "как стонали, как стонали"
Но это только начало - из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше.
Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр... за счет субсидий, пенсий и роста налогов и комуналки...
не за счет же зп вислюка и Ко
Это- деловые люди, и если их интересфы совпадают с интересами государства- они свернут горы.
В данном случае интересы совпадают.
Не нужно плеваться говном.
Некрасиво.
Мы волшебную косим трын-траву!"(с)
-- всё его программы, планы и обещания, обязательно реализуются -- в Будущем...
Совок тоже казался вечно устремлённым в Будущее!
...токо моя Бабуля его пережила, больше, чем в полтора раза -- это Счастье на века...*)
Прорвёмся -- не дождутся!
Или де, они просто дают людям тысячи рабочих мест. Не дают людям сдознуть с голода. Так оказывается, ЗЕлеидиоты?
секвестрсквирт
-Так.Може эволюционируют в щось корисне для суспiльства,та оставят о себе добру пам*ять
Чел ты бы отошёл от телевизора, а то мозги совсем прокисли
Точнее сначала дефолт, потом землю.
В Канаді трохи більше 300 хворих, в Квебеку - 50, Монреаль - 10. В Канаді 4 померлих - всі з Британської Колумбії.
Антисептиків / паперових рушників / миючих засобів / туалетного паперу і далі нема.
В окремих мережах тепер видаватимуть по 2 найменування на руки (з цієї серії та окремі продукти харчування). Спочатку зі складів повезуть по лікарнях, а потім - в роздрібну торгівлю.
У масках ніхто не ходить, де-не-де.
Квебек виплачуватиме 573$ на тиждень окремим категоріям ізольованих громадян, поки на термін до місяця. Фінансові установи ідуть назустріч фізичним та юридичним особам щодо сплат позик, але потрібно зв*язатися з банком і кожен файл розглядатиметься окремо. Бо люди приходять: мені треба сплатити рахунки, а бізнесу зараз нема, клієнтів нема.
Транспорт ходить. Про те, що закрито, вже писала.
Але б*є по мізках. Я сьогодні з клієнкою "віталася" ліктями (французький такий жест).
Мусиш весь час руки дезинфікувати ... А я їм клавіатуру передаю, щоб показати online banking На роботі всі здорові.
Від стоматолога подзвонили: анулювали рандеву (cleaning) - закриваються на два тижні теж.
Поки так.
Мені щойно знайома прислала петицію на підпис до Трюдо від лікарів: просять lockdown для країни та негайну і повну заборону в*їзду геть усім, пишуть, що наплив хворих (різних + простуди і т.д) різко збільшився.
До речі, Канада своїх хворих громадян не пускатиме до себе: вони не зможуть піднятися на борт літака, мусять одужати в чужій країні. Ті, хто прилітає без симптомів - самоізоляція на 2 тижні.
Уряд даватиме позики на 5000 для тих, хто мусить терміново вертатися, щоб придбати квитки і полагодити решту справ терміново.
"Весело".
...там реально проходной двор + все минусы...
Есть надежда, что немцы вакцину скоро сделают, та когда она до Украины дойдёт?
Ваши быстро получат -- то не вопрос.
Держимся!
Най щастить...
І мультивітаміни, і залізо, і кальцій, і вітамін С.
Все, що можете. Зміцнюйте імунну систему.
Зеленский в очередной красноречиво показал свою тупость, не состоятельность и действующую власть в стране.
"Ты не пей из унитаза:
в нем бациллы и зараза.
Дерни ручку, воду слей.
пену сдуй, потом уж пей" (С школьный стих)
пароходов! За шо барролись на то и напоролись! Уррря!
И олигархи подсуетились.
Открыли на всех аж 1 канал.
Какие хороши всё-таки у нас олигархи правда да,о народе думают!