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 Політика України, Здоров'я
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Все про:бізнес (420) Зеленський (4797) COVID-19 (1021)

 Олігархи пообіцяли Зеленському допомогу в боротьбі з вірусом: Потрібно виконувати ті функції місцевої влади, які вона виконувати не здатна або не має ресурсів

На зустрічі президента України Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу, яка відбулася ввечері 16 березня, йшлося про те, як бізнес може допомогти державі впоратися з пандемією СOVID-19.

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Один з великих бізнесменів, який сьогодні був присутній на зустрічі з президентом, розповів Цензор.НЕТ деталі зустрічі: "Президент попросив допомоги у двох головних питаннях - треба переказати кошти у фонд для закупівлі тестів на коронавірус, і треба виконувати ті функції місцевої влади, які вона сама виконувати не здатна або не має ресурсів для виконання. Мається на увазі, що ми повинні в регіонах, де у нас підприємства, скоординуватися з облдержадміністраціями, перевірити роботу місцевих лікарень, забезпечити їх необхідним, скласти списки малозабезпечених і забезпечити їм доставку харчування, насамперед людям похилого віку, щоб виключити для них необхідність виходити з дому. 1000 гривень доплати пенсії, які пообіцяв президент, - це крапля в морі, яка нічого не вирішить. Потім виступив прем'єр-міністр Шмигаль. Він сказав, що за перший квартал 2020 року повністю провалено виконання державного бюджету, в січні-березні бюджет не отримає понад 20% запланованих доходів. Але це лише початок - через фактичну зупинку багатьох сфер економіки падіння доходів бюджету у другому кварталі буде набагато більшим. Бюджет треба фактично переглядати і робити секвестр. Тому ситуація критична і все залежить від нас, від бізнесу. Загалом, треба брати відповідальність на себе, як у 14-му".

Також читайте: Великий бізнес створить окремий фонд, нам знадобиться на ліки та інші засоби близько 12-13 млрд грн, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181919
 
 
 Топ коментарі
 
т.е. вислюк оманський отдал УПРАВЛЕНИЕ в регионах - в руки олигархов - бене, ахметке и т.д...
зебилы что-то помалкивают от таких новостей... а "как стонали, как стонали" Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом - Цензор.НЕТ 499
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Сором. Просто сором і оцінка діяльності влади, коли у олігархів ресурсы є, а у областей - нема. Це показник того, що влпюада працює на олігархів, збагачуючи їх за рахунок зубожіння областей.
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Это просто пиз*ец.
Зеленский в очередной красноречиво показал свою тупость, не состоятельность и действующую власть в стране.
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Ха-ха, Ющенко с этого же начинал. Начало конца Зелебородько.
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т.е. вислюк оманський отдал УПРАВЛЕНИЕ в регионах - в руки олигархов - бене, ахметке и т.д...
зебилы что-то помалкивают от таких новостей... а "как стонали, как стонали" Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом - Цензор.НЕТ 499
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"...выступил премьер-министр Шмыгаль. Он сказал, что за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов.
Но это только начало - из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше.
Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр... за счет субсидий, пенсий и роста налогов и комуналки...
не за счет же зп вислюка и Ко Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом - Цензор.НЕТ 9793

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Это то правительство,которое сделало больше,чем предыдущие-вместе взятые? Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом - Цензор.НЕТ 8340
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Так олігархи завжди"допомогали" і "допомогають"...Фірташ газом отоплює,що аж шкварчить(ніяк не нажереться)платіжки по 1800- 1400 грн в місяць за 60 кв.м ,а ахметка димить,що вікна неможливо відкрити для провітрювання...Платіть та задихайтесь...
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Нет. Это предыдущее правительство Гончарука было "самым эффективным за всю историю Украины" (С).
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Если отдал- правильно сделал.
Это- деловые люди, и если их интересфы совпадают с интересами государства- они свернут горы.
В данном случае интересы совпадают.
Не нужно плеваться говном.
Некрасиво.
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"Дело есть у нас в самый жуткий час
Мы волшебную косим трын-траву!"(с)
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Зеленский -- это Президент Будущего!
-- всё его программы, планы и обещания, обязательно реализуются -- в Будущем...
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что-то рейтингов вислюка давно не публиковали... Видать - не никак не получается обосновать обвал.. засмеют Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом - Цензор.НЕТ 4628
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Ну, то такэ...
Совок тоже казался вечно устремлённым в Будущее!
...токо моя Бабуля его пережила, больше, чем в полтора раза -- это Счастье на века...*)
Прорвёмся -- не дождутся!
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ага, не дождались эпохи развитого коммунизма, теперь ждем когда бедность поборют
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Самое главное, в двух словах: делать секвестр (с)
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Сором. Просто сором і оцінка діяльності влади, коли у олігархів ресурсы є, а у областей - нема. Це показник того, що влпюада працює на олігархів, збагачуючи їх за рахунок зубожіння областей.
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Зебіли стабільно зростаючу економіку за якихось півроку попри дешеві енергоресурси, рекордний урожай. відправили в глибоку рецесію. Це потрібно ще як постаратись було. Спасибі 73% кретинам.
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Оказывается, олигархи, это не дьяволч, а дяди, которые в плозую минуту могут помочь
Или де, они просто дают людям тысячи рабочих мест. Не дают людям сдознуть с голода. Так оказывается, ЗЕлеидиоты?
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будут просить помощи у МВФ, создадут отдельный фонд, перекроят и так хромоногий бюджет...Теперь понятно для чего по сути отдают власть олигархам
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и почему, вдруг, у местных бюджетов денег нет, а у олигархов есть? поделили Украину - по сути он роздал олигархам целые регионы "для кормления".
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Очредил бы сразу Союз Олигархических Волонтёров!
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ане апечаталесь: Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр сквирт Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом - Цензор.НЕТ 7290
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Щас олигархи поймают волну и на Западный манер станут филантропами. куме.
-Так.Може эволюционируют в щось корисне для суспiльства,та оставят о себе добру пам*ять Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом - Цензор.НЕТ 1861
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Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому -- помочь центральной власти выполнять те функции, которые она не способна выполнять или не имеет ресурсов... -- что, впрочем, для олигархов привычное дело...
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Очень хорошо, я очень рад за зеленое стадо, особенно за бабок, которые, торчат перед телевизором нихрена не делают, сидят на социалке и топят за зеленого клоуна, скоро вам начнут урезать пенсии, субсидии, социалку..! ОТЛИЧНО!!! Тупое стадо должно прочувствовать, до боли, до стона и слез свою тупость!
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Соя уже совсем ипанулась в своей злобе к собственному народу...для вас - чем хуже, тем лучше...истинные враги Украины....
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Надо отдать тебе должное. Была надежда на то, что зебилы дурака валяли при этом сами не являясь такими. Но они таки не валяли. Они и в самом деле неисправимые идиоты.
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Ага, дивные маразмы зелеботиков: - чем хуже ЗЕ делает стране и народу - тем лучше для порохоботов... истинные враги Украины...
Чел ты бы отошёл от телевизора, а то мозги совсем прокисли
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Бабки на социалці? Ти з Мадейри, Манфред?
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Ну так а шо вони вимагатимуть взаміну за цю безкоштовну допомогу, зєля ? Почесну грамоту ? На скільки мільйярдів ?
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Что будут требовать? ЗЕмлю и дефолт.
Точнее сначала дефолт, потом землю.
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Канада закриває кордони для іноземців, проте американців поки пускатимуть. Канадці (громадяни та постійні резиденти), члени їхніх родин, дипломати, екіпажі приймаються. Міжнародні рейси зараз прийматимуть лише 4 аеропорти: Монреаль, Торонто, Калґарі, Ванкувер.
В Канаді трохи більше 300 хворих, в Квебеку - 50, Монреаль - 10. В Канаді 4 померлих - всі з Британської Колумбії.

Антисептиків / паперових рушників / миючих засобів / туалетного паперу і далі нема.
В окремих мережах тепер видаватимуть по 2 найменування на руки (з цієї серії та окремі продукти харчування). Спочатку зі складів повезуть по лікарнях, а потім - в роздрібну торгівлю.
У масках ніхто не ходить, де-не-де.
Квебек виплачуватиме 573$ на тиждень окремим категоріям ізольованих громадян, поки на термін до місяця. Фінансові установи ідуть назустріч фізичним та юридичним особам щодо сплат позик, але потрібно зв*язатися з банком і кожен файл розглядатиметься окремо. Бо люди приходять: мені треба сплатити рахунки, а бізнесу зараз нема, клієнтів нема.
Транспорт ходить. Про те, що закрито, вже писала.
Але б*є по мізках. Я сьогодні з клієнкою "віталася" ліктями (французький такий жест).
Мусиш весь час руки дезинфікувати ... А я їм клавіатуру передаю, щоб показати online banking На роботі всі здорові.
Від стоматолога подзвонили: анулювали рандеву (cleaning) - закриваються на два тижні теж.
Поки так.
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Фига се у вас страшнэ! При такой огромной территории и при такой малой плотности населения. Сочувствую...
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Минулого тижня робили по 120 тестів в день, зараз 1600, найближчим часм перейдуть до 6000 тестів в день - Квебек.
Мені щойно знайома прислала петицію на підпис до Трюдо від лікарів: просять lockdown для країни та негайну і повну заборону в*їзду геть усім, пишуть, що наплив хворих (різних + простуди і т.д) різко збільшився.

До речі, Канада своїх хворих громадян не пускатиме до себе: вони не зможуть піднятися на борт літака, мусять одужати в чужій країні. Ті, хто прилітає без симптомів - самоізоляція на 2 тижні.

Уряд даватиме позики на 5000 для тих, хто мусить терміново вертатися, щоб придбати квитки і полагодити решту справ терміново.
"Весело".
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От меня Вам презентик -- раритет натуральный! ...во Львове свезло преобрести...
Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов, - олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом - Цензор.НЕТ 5680
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Шо ж в Украине будет?
...там реально проходной двор + все минусы...
Есть надежда, что немцы вакцину скоро сделают, та когда она до Украины дойдёт?
Ваши быстро получат -- то не вопрос.
Держимся!
Най щастить...
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Народ, ви хоч вітаміни якісь беріть.
І мультивітаміни, і залізо, і кальцій, і вітамін С.
Все, що можете. Зміцнюйте імунну систему.
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Растащили страну в клочья, а теперь помощь предлагают, совсем как известный всем персонаж.
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Это просто пиз*ец.
Зеленский в очередной красноречиво показал свою тупость, не состоятельность и действующую власть в стране.
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"олигархи пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом"

"Ты не пей из унитаза:
в нем бациллы и зараза.
Дерни ручку, воду слей.
пену сдуй, потом уж пей" (С школьный стих)
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карочє, ці падли вже поділили країну як удєльні князьки
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Формула украинского экономического чуда во времена всемирной пандемии коронавируса: закрыть на карантин государственную налоговую службу , государственную пожарную инспекцию, госслужбу по чрезвычайным ситуациям, госпотребслужбу, госслужбу по вопросам труда, государственную экологическую инспекцию, гослекслужбу и остальные проверяющие и контролирующие предпринимателей государственные органы. В общей сложности 30 госструктур. Отправить всех чиновников этих органов домой в самоизоляцию. Отменив все виды проверок, инспекций и ревизий бизнеса.
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Вся власть владельцам заводов, газет,
пароходов! За шо барролись на то и напоролись! Уррря!
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наслідок правління олігархату це ******* Україна - медицини немає, економіки немає, громади неспроможні виконувати базові функції, але є сім мільярдерів у списку форбс і зебіл який їх нахвалює
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Как бы эта помощь от друзей украинцев не обошлась бы потом дорого нам. Такие друганы никогда и ничего просто так не делают
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Результат правления Зеленского: экономический коллапс и передача власти олигархату, который по сути заменяет местную власть!!!!. Свою же власть Зеленский будет пытаться удержать репрессивными методами, назначением Венедиктовой генеральным прокурором и объявлением ЧП. Фактически существование Зеленского теперь зависит исключительно от МВД.
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Помнится, в прошлый раз ослобородько собирал олигархов с требованием открыть 16 числа кодированные каналы.
И олигархи подсуетились.
Открыли на всех аж 1 канал.
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На колінах напевно просив їх і пообіцяв законів на замовлення напідписувати.
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Дык, если не можешь победить олигархов - возглавь их. Да, вова?
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А щось на фото не видно бородатої бабусі? Чи він вже пішов ларьки фарбувати?
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Вообще-то я думал что Барыга Оманский соберёт и потребует вернуть награбленное стране.
Какие хороши всё-таки у нас олигархи правда да,о народе думают!
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клоунов в президенты не избирать... умных можно, но их очень мало... Украине в этом отношении не повезло...
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