 Великий бізнес створить окремий фонд, нам знадобиться на ліки та інші засоби близько 12-13 млрд грн, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Нам терміново потрібні 500 "швидких". Це та кількість, якої бракує для наших лікарень. Ми говорили про певні засоби... Чесно скажу, я говорив з ними відверто, що ця країна їх довгі роки годувала, - настав час вам (великим бізнесменам) допомогти країні", - сказав він.

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Зеленський повідомив, що створюється окремий фонд. "Нам зараз знадобиться на ліки, на багато різних лікарських засобів приблизно, насамперед, зараз ми це знаємо, 12-13 млрд грн. Нам потрібна їхня допомога", - зазначив він.

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