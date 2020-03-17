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Все про:бізнес (420) Зеленський (4797) допомога (1007) COVID-19 (1021)

 Великий бізнес створить окремий фонд, нам знадобиться на ліки та інші засоби близько 12-13 млрд грн, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що закликав великий бізнес фінансово допомогти своїй країні, яка його довгі роки "годувала", зокрема, буде створено окремий фонд на закупівлю ліків та інших необхідних засобів у період поширення коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Нам терміново потрібні 500 "швидких". Це та кількість, якої бракує для наших лікарень. Ми говорили про певні засоби... Чесно скажу, я говорив з ними відверто, що ця країна їх довгі роки годувала, - настав час вам (великим бізнесменам) допомогти країні", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч із найбільшими бізнесменами: вони пообіцяли допомогу в боротьбі з коронавірусом

Зеленський повідомив, що створюється окремий фонд. "Нам зараз знадобиться на ліки, на багато різних лікарських засобів приблизно, насамперед, зараз ми це знаємо, 12-13 млрд грн. Нам потрібна їхня допомога", - зазначив він.

Читайте: Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181918
 
 
 Топ коментарі
 
п.с... скати, помнится - вислюк оманський уже самопиарился на "скорых"... которых купили при Порохе Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5583
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в той фонд - ніколи. А що, щоб там пропало, як в приваті?
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и золото тоже!
Тем более - кто будет контролировать этот "спецфонд" - даже гадать не нужно.. некий Б.... чисто случайно конечно Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6411
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п.с... скати, помнится - вислюк оманський уже самопиарился на "скорых"... которых купили при Порохе Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5583
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Ха-ха! Вальцманоботи досі мастурбують на тему "чіто купіл порохЪ прі кадєнциі" за свої, непасільним трудом казнокрада заработанниє дєньгі. Збіднів, схуд, посивів свиночолий Барига. Збіднів, бо мусив виплачувати прикормленим холуям і подільникам їх частку. Схуд, бо дристав ріденьким від нервового зриву, що відлучать від годівниці в 2019-му. Посивів - бо див пункт 2. Коли ви вже самоізолюєтесь в купі соєвого лайна, гельмінти соєві?
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Хроника одного презЕдента ...
16.03.2020 г
Зеленский предлагает закрыть пассажирское межгородское сообщение. Вопрос - как будут добираться до больниц жители сельских районов ?
9-00 - презEдента страны нет на рабочем месте.
Обращаем внимание Минздрава на Сумскую область. Там странная вспышка невнятно диагностированной пневмонии. Дайте срочно тесты, а еще лучше отправьте мобильную бригаду ЦОЗ.
Разгорается скандал с 2 млн. масок из госрезерва проданных неизвестно кем и как то ли Словакии, то ли в Германию. Словаки прислали в МИД копию подписанной накладной и договор об условиях продажи. 10 млн. масок которые Шмыгаль решил отдать в "місцеві органи охорони здоров'я" видимо пойдут по этой же схеме.
Власть мечется от одной крайности к другой.
Запрет плановых операций в больницах - это уже бред полный.
Емец явно не справляется с работой в экстремальных условиях. Его пригласили поработать ширмой со всеми министерскими радостями, а он попал в ситуацию которую ни понять ни контролировать не умеет.
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Ні

Золотаря на Майдан винесуть пізніше, на палі
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на какие лекарства? те, что баба жуля в свое время самолетом завезла? новая афера века...
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баба Жуля завезла вполне конкретные лекарства, рекомендованные ВОЗ,
а Бубачка доит олигархов на лекарства, которых еще нет в природе

все похоже на разводняк и полную некомпетентность
как по мне, так сейчас срочно нужны маски, антисептики и аппараты искусственного дыхания
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Таміфлю, закуплені втридорога (900 грн за 10 капсул за курсом долара 2009 року), чи оксолінову мазь, яка хіба що викличе опік слизової носа, а не захист від вірусу?
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Зашибись.Мы в жопе.У нас нет денег даже на маски.У нас давно дефолт.маскируют ее пирамидой.Конечно,зеля пытается продать землю и уехать.
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Деньги были, но Зеленский отказался получить с газпрома по суду 8 млрд $. А это 200 млрд гривен.
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Куди ти просрав запас який оставив тобі Грося?
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Во гад такой , и это за 5 месяцев правления "святого Петра " и каденции Гройсмана
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А де резерви держави? Це ж в доларах не такі вже великі гроші? Зебобіки дайте відповідь.
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Бюджет уже разворовали - дыра почти в 100 млрд.
Теперь "Фонды" начали создавать для разворовывания.
Мародеры наживаются на короновирусе.

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Я так розумію шо Петро Порошенко не дасть ні копійчини?))
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в той фонд - ніколи. А що, щоб там пропало, як в приваті?
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Порох дасть гроші снайперам ССО до куплених ним же гвинтівок.
І то є найкраща інвестиція. Скоро вона знадобиться....
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учи матчасть, зебил:
любит Порох снайперские винтовки Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7059

Порошенко купил 430 снайперских винтовок для десантников
В прошлом году Президент передал на вооружение 98 винтовок.
При содействии компании "Roshen" приобретено и передано на вооружение десантно-штурмовых войск 430 снайперских винтовок Zbroyar Z-10 и Savage-110.

Известно, что ранее компания «Roshen» неоднократно оказывала помощь Вооруженным Силам Украины, в частности способствовала восстановлению систем противовоздушной обороны, закупке банно-прачечных комплексов для АТО и тому подобное.
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На заборі я і не таке читав))А де патронний завод,шо Петро обіцяв побудувати?
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Тебе, зелебобик, он нихрена не даст, вот поверь
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Та я знаю,шо Петро всереться,а копійчини ні кому не дасть))
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ти правий, Зеленському він насере і навіть копійчини не дасть
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А до чого тут Зелєбоба,коли мова йде про Українців,і в тому числі тих 25%,шо за нього голосували))
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а яке відношення фонд ім. Зеленського має до українського народу

"Я вам ничего не должен...."
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Виходе шо ні Зелєбоба ні Петро нічого і ні кому не винні,бо вони однакові))Чи не так?
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Ні, не так, кротику. ***** спитай. Одного він ненавидить та боїться, а другому посміхається та на путину вертить. Де ж вони однакові?
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Насмішив, ******. путлєр боїться уалцимана. Ржака! рашен-фюрер має боятися свого торгового партнера, бо нібито "закрив" його бізнес в Ліпецьку? Чи боятися його як гівнокомадуючого-євнуха без яйок, що дристав від страху, коли треба було приймати доленосні стратегічні військові рішення? Чи боятись за продиктований з кремля Мінський договорняк, підписаний аватаром парашенкі кучмою і сєпарами? Чи боятись за неоголошення військового стану по всій країні, оформлення військового вторгнення рашки в Україну? Чи за імпотентну спробу Свинохряка послати моряків на "броньованих" гівнокатерах москалям на розстріл біля Керченської протоки, в надії, що смерті моряків дадуть привід відтермінувати вибори Президента? Так що в спам, соєвий гельмінт
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Эй, землеройный! -- Зеля ни на что не сподобился, кроме того, как разломать то, что ему досталось от Пороха... ...против которого небыло ни одного организованного уличного протеста!
И Порох управлял Людьми -- всё, что ты поганишь своими цыпками -- сделали Украинцы во главе с Президентом Порошенко.

...расскажи про себя -- как ты боролся из погреба? -- оч. интересно -- из жизни кротов послухать...*)
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Він переїхав з Горлівки в Краматорськ, сподіваючись що то не надовго. І звинувачує Пороха що той не послав хлопців під кулі, щоб ті відвоювали його квартиру.
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Начнем с простого - а его приглашали на встречу? Или если зеленое говно не пригласило -то он все равно должен?
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Його на допит приглашали,а він до Європи втік))За добу вилікувався і повернувся))
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Порох прибув в опечатанному самольоті на Фінський вокзал. Там його зустрічали порохоботи. Виступ був тезісний, на броньовику.

Далі буде...... Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2168
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Ага, двадцать первый раз убежал. А когда он приход - его спрашивают неочем, чисто время потянуть. Зебил, скажи, ты хотя бы 3 класса школы освоил?
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Та вдавиться воно від жадібності. Жидо-олігархи типу вальцманів, каломойш, викачують гроші з країни по-максимуму в сліпотрастові офшори, залишають пустку, і звалюють з країни на Землю обітовану.
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він що, вважає, що беня - лох? Шо ахмет - меценат?
От дебіл... Дебіл, тому що нам хоче впарити цю чухню.
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Когда он говорит "нам", он кого имеет в виду? Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8368
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О каких лекарствах идет речь? Валидол?
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горчичники Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5287 и.... 500 скорых (мне кажется их уже купили, или это не те?)
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новый фильм снимут для зебилов - "Голобородько спасает мир от инфекции"
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не дивися жодної серії, але трагічний фінал, де Коронавіс з'їдає Голобородька подивлюсь обовязково Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4914
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Один хер ленточки перерезал, а этот тоже в крепкого хозяйственника решил поиграть, Какие 12 лярдов? на лекарства и скорые, вирус через месяц закончится, а экономике пда. 12 лярдов. Это же бюджет, бд Молдавии, откуда цифра?! Даже таракан на имение меньше потратил, он столько может только у Яныка с бюджета украсть через списание или высосать с вроттедам+. Экономике жопа. Надо было их там запереть, а сдание отправить на орбиту - по крайней мере с Беней на орбиты дефолта небыло бы.
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" Олигархи! Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Пенсионеры все умрут и одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем."
Крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5358
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Больше похоже на нарка, который на дозу клянчит всякими душещипательными историями.
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А где деньги РНБО? Там було закладено 26 мільярдів. Навіщо нам тоді Зеленський, якщо бізнесмени мають все вирішувати. Що робиться держава в особі осіб, яким делеговані функції управління?
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Короче все вирусы вымогатели отдыхают в сравнении с Короновирусом.Хотя,технология такая же.12 лярдов откупного вирусу не дал,твой аккаунт заблокировали на глубину 2х метров навечно
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что призвал крупный бизнес финансово помочь своей стране, которая его долгие годы "кормила",Источник: https://censor.net.ua/n3181918

Будет наверное правильнее трактовать, не своей стране , а нашей ,ну или скажем Украине ,страна не одному ему принадлежит.
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все очень плохо с элементарной грамотностью
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хорошо, если так.
потужный папередник сколько даст?
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Он сбежал в сша.Ему плевать на страну и людей.Он "патриот" когда ему нужнл.Кинул страну и людей в тяжелую минуту.
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Порошенко, хто ж ще. Один Порошенко втік в іспанію, інший в США, так телевізор сказав.
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Поднять налоги для крупного бизнеса.Поднять налог на землю.Можно даже в кризис свести бюджет с профицитом.И так олигархи 28 лет грабили страну и людей.Сократить все министерства в два раза .Наплдили дармоедрв,котррые ни чего не делают.Лмквидировать все фирмы - прослойки,которые паразитируют на бюджете.И все эти средства направить на армию,впк,борьбу с коронавирусом и кризисом.На таможне разогнать казнакрадов и взяточников,которые крышуют контрабанду.Пересмотреть бюджет.Там треть бюджета была направлена на разворовывание.Фонбы жене Порошенко запланировали в бюджете 800 миллионов гривен.Это на разваровывание выделили.Льготы и дотации олигархвм отменить.Страну,как всегда,банкротят и цничтожают.Такая огромная и богатая страна не может быть такой бедной!!!!
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*Экспроприация экспроприированного*. Взагалі то Україна вже через це проходила, коли прийшли комуняки. Нічим хорошим воно все не закінчилося.
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ржу немагу...в Италии уже вкинули 28 млр евро....а мрут как мухи...
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не сомневался, что даже эту новость боты обгадят. как и практически все новости о стремлении Украины развиваться и бороться
причем эти же боты на полном серьезе подчеркивают демонстративно. что они типа патрийоты Украины...
тьфу, мерзость
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Развиваються кто...за тридцать лет развился ....до чего и кто ты...в подьезде ссать перестань...развивака..
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вот в чем разница...что до моего лифта ты даже через месяц не сможешь долететь..и ты знаешь почему...пандемия..
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Скиньтесь Коломойскому на краску и кисточку, он обещал киоск покрасить.
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кстати, защитных масок в продаже в Украине миллионы
наверное надо быть одноклеточным ботом, чтобы неистово визжать о подлой продаже масок в Словению и одновременно никогда не использовать маску
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маска тебе тока для и вместо балаклавы...чмо перчатки резиновые носить надо а не маски...
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єто скажи тем недоноскам, которіе вопят типа продали сто тіщ тонн масок теперь фсьо пропало
а я маску не ношу и не собираюсь в связи с бессмісленностью
п ті пашолна)(уй
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11 долларов маска на амазоне...купи и одень
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Маски бывают разные. Я помню покупала в Испании 'для самолета' маски по семь евро. Они вытянутые по форме. Это было ещё до всего.
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Вытянутые по форме твоей лошадиной морды, брехливый лапоть.
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а чего же ты, **** со своей шоблой ничего не заработал за почти год президенства? где доходы от о....уительно успешных реформ? где посадки с конфискацией? ты жлобяра, государственного уровня. от нас отвернулись все нормальные страны. а поддержка и помощь, это не твоя заслуга. таким обраом наши помощники, всего лишь затягивают рф в финансовую яму. ты думаеь америка поможет? хрен тебе, они кроме себя ни о ком и ни о чем, даже и не думают
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О встрече Зеленского с представителями крупного бизнеса. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html Речь реально шла совсем не о эпидемии коронавируса, столь удачно подвернувшейся к этому моменту. Вопрос шел об экономической ситуации вообще. Было указано. что в первом квартале бюджет недополучил 20% доходов (* Шмыгаль либо врет, либо тупо не информирован. На самом деле бюджет недополучил около 35 % планируемых доходов). Во втором квартале ситуация будет еще хуже. Потому Зеленский предложил украинскому олигархату фактически заменить местную власть на местах и выполнять ее фунции " ..как в 2014 году ...". Вот результат правления Зеленского за девять месяцев - экономический коллапс и передача власти олигархату. Свою же власть Зеленский будет пытаться удержать репрессивными методами, назначением послушной ему Венедиктовой генеральным прокурором и объявление ЧС. Нужно сказать, что планы Зеленского не вызвали большого энтузиазма у присутствующих. Прямо это было не сказано, но реально обошлось только согласием "создать фонд". Фактически все существования Зеленского повисает на МВД
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Не смішіть, бо "крупний бізнес" у нас це смотрящие за фінансовими потоками. Один метр кордону приносить 1-н мільйон долярів за тиждень - це скромні підрахунки.
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Президент утверждает, что все принятые меры - фикция.
Это всё не спасет от пандемии?
12 млрд., плюс деньги самих граждан на лечение.

Учитывая, сколько расчетная (государством) сумма на лечение в терапии - ожидает до 3 млн. заболевших.
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