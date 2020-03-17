 Великий бізнес створить окремий фонд, нам знадобиться на ліки та інші засоби близько 12-13 млрд грн, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
"Нам терміново потрібні 500 "швидких". Це та кількість, якої бракує для наших лікарень. Ми говорили про певні засоби... Чесно скажу, я говорив з ними відверто, що ця країна їх довгі роки годувала, - настав час вам (великим бізнесменам) допомогти країні", - сказав він.
Зеленський повідомив, що створюється окремий фонд. "Нам зараз знадобиться на ліки, на багато різних лікарських засобів приблизно, насамперед, зараз ми це знаємо, 12-13 млрд грн. Нам потрібна їхня допомога", - зазначив він.
Тем более - кто будет контролировать этот "спецфонд" - даже гадать не нужно.. некий Б.... чисто случайно конечно
16.03.2020 г
Зеленский предлагает закрыть пассажирское межгородское сообщение. Вопрос - как будут добираться до больниц жители сельских районов ?
9-00 - презEдента страны нет на рабочем месте.
Обращаем внимание Минздрава на Сумскую область. Там странная вспышка невнятно диагностированной пневмонии. Дайте срочно тесты, а еще лучше отправьте мобильную бригаду ЦОЗ.
Разгорается скандал с 2 млн. масок из госрезерва проданных неизвестно кем и как то ли Словакии, то ли в Германию. Словаки прислали в МИД копию подписанной накладной и договор об условиях продажи. 10 млн. масок которые Шмыгаль решил отдать в "місцеві органи охорони здоров'я" видимо пойдут по этой же схеме.
Власть мечется от одной крайности к другой.
Запрет плановых операций в больницах - это уже бред полный.
Емец явно не справляется с работой в экстремальных условиях. Его пригласили поработать ширмой со всеми министерскими радостями, а он попал в ситуацию которую ни понять ни контролировать не умеет.
Золотаря на Майдан винесуть пізніше, на палі
а Бубачка доит олигархов на лекарства, которых еще нет в природе
все похоже на разводняк и полную некомпетентность
как по мне, так сейчас срочно нужны маски, антисептики и аппараты искусственного дыхания
Теперь "Фонды" начали создавать для разворовывания.
Мародеры наживаются на короновирусе.
І то є найкраща інвестиція. Скоро вона знадобиться....
любит Порох снайперские винтовки
Порошенко купил 430 снайперских винтовок для десантников
В прошлом году Президент передал на вооружение 98 винтовок.
При содействии компании "Roshen" приобретено и передано на вооружение десантно-штурмовых войск 430 снайперских винтовок Zbroyar Z-10 и Savage-110.
Известно, что ранее компания «Roshen» неоднократно оказывала помощь Вооруженным Силам Украины, в частности способствовала восстановлению систем противовоздушной обороны, закупке банно-прачечных комплексов для АТО и тому подобное.
"Я вам ничего не должен...."
И Порох управлял Людьми -- всё, что ты поганишь своими цыпками -- сделали Украинцы во главе с Президентом Порошенко.
...расскажи про себя -- как ты боролся из погреба? -- оч. интересно -- из жизни кротов послухать...*)
Далі буде......
От дебіл... Дебіл, тому що нам хоче впарити цю чухню.
Будет наверное правильнее трактовать, не своей стране , а нашей ,ну или скажем Украине ,страна не одному ему принадлежит.
потужный папередник сколько даст?
причем эти же боты на полном серьезе подчеркивают демонстративно. что они типа патрийоты Украины...
тьфу, мерзость
наверное надо быть одноклеточным ботом, чтобы неистово визжать о подлой продаже масок в Словению и одновременно никогда не использовать маску
а я маску не ношу и не собираюсь в связи с бессмісленностью
п ті пашолна)(уй
Это всё не спасет от пандемии?
12 млрд., плюс деньги самих граждан на лечение.
Учитывая, сколько расчетная (государством) сумма на лечение в терапии - ожидает до 3 млн. заболевших.