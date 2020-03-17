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 Політика України, Суспільство, Здоров'я
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Все про:СБУ (5399) Баканов Іван (131) COVID-19 (1021) коронавірус (7)

 До координаційної ради з боротьби з СОVID-19 не включили главу СБУ Баканова, - Бутусов

До координаційної ради з боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 не включено главу Служби безпеки України Івана Баканова.

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Зеленський забув про СБУ в боротьбі з вірусом, що загрожує національній безпеці.

До складу Координаційної ради з боротьби з коронавірусом включили всіх ключових керівників - міністрів охорони здоров'я, інфраструктури, оборони, прикордонслужбу. Включили всіх, крім ... глави Служби безпеки України Івана Баканова! Хоча саме СБУ є ключовою структурою, яка відповідає за національну безпеку, за безпеку інфраструктури, оборони, охорони здоров'я, і ​​забезпечує контррозвідувальний захист економіки держави - всіх галузей, включно з митницею і прикордонниками, і СБУ забезпечує боротьбу з корупцією у всіх державних установах, за винятком чиновників 1-го і 2-го рангу".

Бутусов продовжив: "А як же в такому випадку контролювати виконання вжитих заходів? Це прямий обов'язок СБУ, без спецслужби держапарат не працює.

Але так склалося, що участь глави СБУ Івана Баканова у вирішенні навіть тих питань, які прямо перебувають у сфері його компетенції, стала не обов'язковою. Баканова не включили до складу координаційної ради, і нікому це не видалося дивним, ніхто не нагадав, що, вибачте, пане президенте, а як же без СБУ, це ж "око президентське", адже президент буквально три дні тому призначив там нових заступників голови. Так, виявляється, СБУ можна легко забути і нікого це не турбує".

"Включіть Баканова до складу ради, не можна втрачати СБУ!" - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

Також читайте: СБУ спростовує фейки, які поширюються в суспільстві у зв'язку з пандемією COVID-19 - над Києвом нічого не розпилюють

До координаційної ради з боротьби з СОVID-19 не включили главу СБУ Баканова, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181916
 
 
 Топ коментарі
 
Это всего лишь значит, что Ермак задвигает Баканова.
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нее, мест не хватило - слишком много клоунов на распил претендуют..
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Это всего лишь значит, что Ермак задвигает Баканова.
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Всем понятно уже, что у нас царь Ермак. Он зашарил, что Зеленского нужно называть "величайшим лидером" и рассказывать что все вокруг враги.
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уже не 100% свой.

а в детстве защищал ЗЕльоного засранца В координационный совет по борьбе с СОVID-19 не включили главу СБУ Баканова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2733
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Яка різниця - воно все одно нічого не робить і не вирішує...
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он там должен быть чтобы коварный вирус не напал на многослойность.
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Послали сигнал Баканову про швидке звільнення. Так було і з Богданом.
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Первый состав приближённых друзей сдаёт позиции перед вторым
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Шефір Сергій Нахманович - перший помічник Президента України. Папашу, мабуть, на честь брацлавського ребе Нахмана нарікли.
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Баканов в других материях, или измерениях, чертей гоняет.
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Видать так начинается стирилизация , реформирование СБУ
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Просто Зеленский сам захотел руководить эпидемией. Метро остановить, кому то дать масок, а кому то не дать. Ну сами подумайте, нафига такому специалисту непонятно в чем, и ещё ряду неспециалистов по болезням и вирусам - советоваться по поводу эпидемии. Ну это ж пустая трата времени, если б там нельзя было насолить народу и знатно попиариться.
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баканову не по чину сурьезными делами заниматься. пусть хоть старлея получит для начала. В координационный совет по борьбе с СОVID-19 не включили главу СБУ Баканова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5243
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Гащо там Баканов, якщо там є Єрмак і Шефір?
Ну, хіба що, Венедіктову підтягнуть.
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Ватники все они, молью мирной побитые да мышами голодными погрызаные.
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Та бог с ним с Бакановым! А кто вирус будет гонять на территории ОРДЛО, да и в Крыму? Господин Сивохо, вы и только вы! Не прячьтесь! Родина требует героев!
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Склад цієї координаційної ради більш придатний для організації ГУЛАГу в Україні...
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Баканов,как вирусолог не очень. он по чертям больше... В координационный совет по борьбе с СОVID-19 не включили главу СБУ Баканова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7612
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Он будет занят тусовками у цуркисов,охраняет двери от вируса.
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