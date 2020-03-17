 Зеленський: із продавцями і службами доставки розроблено структуру для допомоги окремим категоріям населення в період карантину

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
"Ми розробили разом з Rozetka, ритейлерами, "Укрпоштою", "Новою поштою" цілу структуру, щоб ми могли таким людям, яким потрібна допомога, людям похилого віку, мамам, які сидять вдома з дітьми, привозити продукти, інші товари та допомагати", - сказав він.
нас чекає "Поле чудєс", а хтось зрубить баблосів на пенсах
РuŦyƛA-С@PrytSLU 2 ч
Для мал.і сер.бізнесу буде розроблено програму кредитних канікул, а пенсіонерам із пенсією меншою за 5000 гривень виплатять по тисячі гривень.
Якби уряд зеленського не відмінив індексацію пенсій з 1 березня, я одержав до вересня (на коли обіцяна індексація) + 2000грн.
ХА-ВАЙ-ТЕ !!!!
Думаю: де їх вирощують ?
Такі юродиві серед вас ходять ?