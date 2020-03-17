 Зеленський: із продавцями і службами доставки розроблено структуру для допомоги окремим категоріям населення в період карантину

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Ми розробили разом з Rozetka, ритейлерами, "Укрпоштою", "Новою поштою" цілу структуру, щоб ми могли таким людям, яким потрібна допомога, людям похилого віку, мамам, які сидять вдома з дітьми, привозити продукти, інші товари та допомагати", - сказав він.

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