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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4797) карантин (242) Укрпошта (97) доставка (6) Нова пошта (11) Rozetka (1) COVID-19 (1021) коронавірус (7)

 Зеленський: із продавцями і службами доставки розроблено структуру для допомоги окремим категоріям населення в період карантину

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розробку разом з відомими ритейлерами і службами доставки структури для допомоги окремим вразливим і тим, які потребують допомоги, категоріям громадян у період обмежувальних заходів через коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Ми розробили разом з Rozetka, ритейлерами, "Укрпоштою", "Новою поштою" цілу структуру, щоб ми могли таким людям, яким потрібна допомога, людям похилого віку, мамам, які сидять вдома з дітьми, привозити продукти, інші товари та допомагати", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Володимир Зеленський говорить про коронавірус в ефірі ток-шоу. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181915
 
 
 Топ коментарі
 
продавцы и службы доставки знают об этом?)
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якщо копійчані маски по 30, то по чому буде гречка у тих рітейлерів?

нас чекає "Поле чудєс", а хтось зрубить баблосів на пенсах
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заказивает еду зеленский и ему привозят бесплатно
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це працює як "бєсплатниє" маски - у три дорога
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продавцы и службы доставки знают об этом?)
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от як мені хліба та ліки доставити? Як і раніше - звоню в таксі, роблю заказ, оплачую товар та 50 грн за роботу-доставку. Так це працювало і сто років назад без Зє!лупи і його сложних структур
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Теперь ты будешь знать, чья это заслуга и кому сказать "дякую, дуже дякую"
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как это воплотить по селам ,маленьким городам ?
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РuŦyƛA-С@PrytSLU 2 ч

Для мал.і сер.бізнесу буде розроблено програму кредитних канікул, а пенсіонерам із пенсією меншою за 5000 гривень виплатять по тисячі гривень.
Якби уряд зеленського не відмінив індексацію пенсій з 1 березня, я одержав до вересня (на коли обіцяна індексація) + 2000грн.
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"бесплатниє" маски Зеленського

ХА-ВАЙ-ТЕ !!!!
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с продавцами и службами доставки разработана структура для помощи отдельным категориям населения

Зеленский: с продавцами и службами доставки разработана структура для помощи отдельным категориям населения в период карантина - Цензор.НЕТ 7995
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Зелений колір ніхто не хоче - ця влада всіх дістала.
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Махнув чарівною паличкою і все працює одразу.
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Я іноді зустрічаю таких "блаженних" на його фб-сторіночці.
Думаю: де їх вирощують ?
Такі юродиві серед вас ходять ?
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******* технології - дехто вже років з десять пиво таким макаром замовляє (вгамувати бодун).
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Клинический идиот, трус и предатель национальных интересов этот Зеленский.
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Привозитимуть продукти по найвищій ціні від своїх людей.
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"отдельные категории" - это те что в Конче Заспе и т.п.? Кого он имеет в виду? Зеленский: с продавцами и службами доставки разработана структура для помощи отдельным категориям населения в период карантина - Цензор.НЕТ 1392
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Схоже, Митець Лесь Подерв'янський - таки словами "Є така "північна лисичка" з білим пухнастим хвостиком. Згадали. Вона може з'явитися на наших теренах", https://censor.net.ua/ua/video_news/3108860 - був недалекий від істини. Вона з'явилася.
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У х ти! А чи це не та "Розєтка" і "Нова пошта" яку ЗЄбуіни почали гнобити на другий день як прийшли до влади? А тепер он оно шо... Не плюй в криницю Вовік!
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