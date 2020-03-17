 Київ поки що не закриватимуть на в'їзд і виїзд, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Поворозник зазначив, що комісія КМДА поки що не ухвалювала рішення про закриття Києва на в'їзд і виїзд.

"Комісія про закриття міста на в'їзд і виїзд рішення не ухвалювала", - зазначив він.

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