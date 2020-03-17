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 Київські новини, Здоров'я
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 Київ поки що не закриватимуть на в'їзд і виїзд, - КМДА

Київ поки що не закриватимуть на в'їзд і виїзд у зв'язку з карантинними заходами в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Поворозник зазначив, що комісія КМДА поки що не ухвалювала рішення про закриття Києва на в'їзд і виїзд.

"Комісія про закриття міста на в'їзд і виїзд рішення не ухвалювала", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві зафіксовано два випадки коронавірусу, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181913
 
 
 Топ коментарі
 
один говорит мы прекращаем трансортеое сообщение междугороднее, другой мы киев закрывать не планируем, третий послал всех нах..й и сказал мы вообще ничего делать не будем... что блять твориться? вы понимаете что вас зеленых дибилов через неделю по Киеву ловить люди будут?
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Т.е. метро закроют, но приток людей в Киев останется открытым.

Шикарное решение.
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про "закривати" задача не ставилася, заколотниками вимагається блокувати мобільність по місту через метрополітен
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Из трусов выходит ничуть не хуже маска.
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***** вы идиоты... в 2014 году в Киеве при том что сбежал президент и вся исполнительная власть - и то больше порядка было... нужно повторить я так понимаю
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один говорит мы прекращаем трансортеое сообщение междугороднее, другой мы киев закрывать не планируем, третий послал всех нах..й и сказал мы вообще ничего делать не будем... что ***** твориться? вы понимаете что вас зеленых дибилов через неделю по Киеву ловить люди будут?
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Як у байці Глібова "Лебідь, щука і рак"

Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд, - КГГА - Цензор.НЕТ 2690
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Они пока закрывать город не будут, ждут когда наберется побольше больных с коронавирусом,сейчас только два официально, поперезаражаются когда все, тогда и закрывать будут для близира, может и Раду закроют.)
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так то у тебя понималка недоразвита!
-закрыть город означает перекрытие всех дорог и т.д.
Закрыть на карантин
Становится понятно, что побороть проблему в зародыше вряд ли получится. Созданная в Одессе Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия (ЧПК) решает закрыть город. Возникает второй крупный очаг заболевания - Керчь.Именно 6 августа местная власть официально ввела в городе карантин, рассказывает в своей книге историк Урсу. Выехать из Одессы теперь можно только после обсервации: нескольких дней под надзором врачей в специально отведенном помещении - под это выделяли пионерские лагеря, школы, теплоходы в порту и тому подобное. Как отмечает Дмитрий Урсу, меры карантина были половинчатыми: город не оцепили, вокзалы и порт продолжали работать. Нужного эффекта это не дало, зато в городе началась паника.

Из Одессы 6 и 7 августа на поездах, автобусах и самолетах вывезли 50 тысяч человек. А на следующий день городские власти ввели уже полноценный карантин: Одессу и окрестности оцепили войсками и милицией, обсервация стала обязательной для выезжающих. При этом официально решение нигде не публиковалось.
Одновременно руководство госбезопасности республики готовится пресекать слухи и поручает выяснить, не заразили ли одесситов враги:
"В КГБ при СМ УССР и УКГБ созданы специальные оперативные группы. Принимаются меры к предотвращению возможных нежелательных процессов и проявлений, распространения провокационных и панических слухов. <...> Органы КГБ республики изучают версию о возможном занесении инфекции во враждебных целях".
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Хотят наверное разнести вирус по другим городам
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Т.е. метро закроют, но приток людей в Киев останется открытым.

Шикарное решение.
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Так то ж Вава з переляку чи може з бодуна ляпнув, а ви й повірили.
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вы, уроды, еще все подьезды и квартиры во всех домах по стране закройте на вход и выход.
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Китай примерно так побеждает вирус в Ухане. Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд, - КГГА - Цензор.НЕТ 1423
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В Китае карантин ввели полный, а не "звездуй на работу, как хочешь, но транспорт мы выключим".
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Карантин пока не снят, и госбезопасность отчитывается о нескольких августовских побегах из Крыма. Так, рабочие Керченского судоремонтного завода Зеленецкий, Черепахин и Цариков переоделись в форму матросов торгового флота, проникли на паромную переправу и попытались уплыть на пароме в порт Кавказ Краснодарского края. Не получилось - их задержали, прокуратура возбудила уголовное дело.
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Янелох Пустоголовий не додумався, що половина працюючих у столиці - це мешканці навколишніх містечок і сіл, та приїжджі з сусідніх областей. Перекрий їм в'їзд і Київ зупиниться.
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тому карантин (сорок)і є зупинка..розповсюдення...
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Так не можна робити. Людей повинно попереджати. Пояснювати.
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