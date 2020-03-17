 Київ поки що не закриватимуть на в'їзд і виїзд, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.
Поворозник зазначив, що комісія КМДА поки що не ухвалювала рішення про закриття Києва на в'їзд і виїзд.
"Комісія про закриття міста на в'їзд і виїзд рішення не ухвалювала", - зазначив він.
-закрыть город означает перекрытие всех дорог и т.д.
Закрыть на карантин
Становится понятно, что побороть проблему в зародыше вряд ли получится. Созданная в Одессе Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия (ЧПК) решает закрыть город. Возникает второй крупный очаг заболевания - Керчь.Именно 6 августа местная власть официально ввела в городе карантин, рассказывает в своей книге историк Урсу. Выехать из Одессы теперь можно только после обсервации: нескольких дней под надзором врачей в специально отведенном помещении - под это выделяли пионерские лагеря, школы, теплоходы в порту и тому подобное. Как отмечает Дмитрий Урсу, меры карантина были половинчатыми: город не оцепили, вокзалы и порт продолжали работать. Нужного эффекта это не дало, зато в городе началась паника.
Из Одессы 6 и 7 августа на поездах, автобусах и самолетах вывезли 50 тысяч человек. А на следующий день городские власти ввели уже полноценный карантин: Одессу и окрестности оцепили войсками и милицией, обсервация стала обязательной для выезжающих. При этом официально решение нигде не публиковалось.
Одновременно руководство госбезопасности республики готовится пресекать слухи и поручает выяснить, не заразили ли одесситов враги:
"В КГБ при СМ УССР и УКГБ созданы специальные оперативные группы. Принимаются меры к предотвращению возможных нежелательных процессов и проявлений, распространения провокационных и панических слухов. <...> Органы КГБ республики изучают версию о возможном занесении инфекции во враждебных целях".
Шикарное решение.