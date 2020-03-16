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 Політика України
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Все про:ВР (7245) Зеленський (4797) Венедіктова (55) Офіс генерального прокурора (158)

 Зеленський пропонує Раді призначити Венедіктову генеральним прокурором, - проєкт постанови

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про призначення генеральним прокурором України Ірину Венедіктову.

Відповідний документ оприлюднено на сайті парламенту 16 березня, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85, пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України вношу пропозицію про надання згоди Верховної Ради України на призначення І. Венедіктової на посаду генерального прокурора. Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Верховній Раді України Р. Стефанчук", - сказано в поданні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На пост генпрокурора планують призначити Венедіктову, а ДБР замість неї очолить "слуга народу" Монастирський, - Бутусов

Нагадаємо, Ірина Венедіктова зараз виконує обов'язки голови Державного бюро розслідувань. До цього вона була народним депутатом від партії "Слуга народу".

За інформацією Цензор.НЕТ, на місце в.о. глави ДБР планується призначити голову комітету з правоохоронної діяльності Верховної Ради Дениса Монастирського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181911
 
 
 Топ коментарі
 
Очередная конченная и совершенно безграмотная рашистка, с мужем, у которого куча бизнеса и интересов в мордоре, готова к сос...ю у зеленой мартышки, и за такой гешефт счас быстреньку позаводит уголовные дела на всех неугодных вазелину. Вы же обратили внимание, что эти все зеленогнойные твари никогда не говорят о людях, об Украине, а только о личной преданности и поддержке фюреру. У этой клинической дуры даже не хватит ума понять, что висеть она будет с ослом оманским на соседних фонарях за все хотелки клована
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эта тупая звизда* Венедиктова, даже экзамены в Верховный Суд не смогла сдать..
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Зеленский, где моя маска ?
Кому ты ее продал и за сколько ?
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почему то у власти оказываются одни ублюдки.
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Уже тогда 61 процентные не послушали 25 процентов адекватного народа и загнали страну в опу
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Ну там ще є спец по патентам і брати - гіпопотами...
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рябашапка був 100%вим-а ця з усіма бебехами..
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свічка@svecha62 39 мин

Пригадуєте, як нам розказували про червоні лінії? Так то були ніжно-рожеві.

Зеленский предлагает Раде назначить Венедиктову генеральным прокурором, - проект постановления - Цензор.НЕТ 4861
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ага, понятно.. Зеленский тупое чмо, а Портнов рулит юстицией...
и со временем Портов посадит Зеленского..
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Неее... Если все пойдет по этому пути, то ЗЕ скорее станет сакральной жертвой.
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Все кто за неё проголосуют - преступники. Она абсолютно некомпетентная дама.
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зато 1005 его дама ( впрочем рябая шапка недолго тоже 100% как бы его был)
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Я про проголосовавших за неё завтра. Она не разбирается в криминалистике как я понял по всем новостям. Оттого она попросту не может исполнять эту работу.
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Не больше точно. Она не могла сдать тест, там раза в три меньше баллов чем надо на знание законов, а её подозрение Порошенко разбили другие юристы в пух и прах. Она просто не способна к этой работе.
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Знаешь, кто "разбил" подозрение? Рябошапка, который сейчас во Франции косит травку газона у своего дома... Зеленський пропонує Раді призначити Венедіктову генеральним прокурором, - проєкт постанови - Цензор.НЕТ 9164
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Рябошапка плохой прокурор. Но с Бенедиктовой уже сейчас ясно что она не лучше.
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Ты думаешь, что она тоже не подпишет подозрение на Петра?
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Мне всё равно. Она просто плохой спец и выбирать плохого прокурора зная что он плохой это преступление.
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А кто и когда у нас был хороший прокурор?
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Откуда я знаю? Про Венедиктову всё ясно уже сейчас.
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Думаю портнов , и компания готовы поспорить кто чей .
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Так Іонушас вже і аюви ставився, і поздоровлення із замовленнями прийняв. Негарно.
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А как же Сакварелидзе Давид. Эта же Венидиктова на первом же серьезном деле труселя обмочит.
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Так же, как и Саакашвили - погулялися в настольную леворуцию и будя. Он свою говно-задачу выполнил.
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Сакварелидзе идеальный кандидат, но он их самих и посадил бы, потому что без тормозов и коррупции, что подтвердил операцией против Бриллиантовых при Порохе, который это дело и замял. А этот сопливый и тупой народ не способен выходить на протесты против назначения шлюх вместо принципиальных типо Давида на важнейшие должности как то ГП, поэтому будет жить в говне и этого достоин.
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эта тупая звизда* Венедиктова, даже экзамены в Верховный Суд не смогла сдать..
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там головне не розум, а відданість українофобським ідеям
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ты считаешь, что в Верховном Суде есть судьи? И в Украине есть суды. Наивный - эти все места куплены перекуплены. Кроме дерьма там ничего нет.
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Пропоную повішати Вову, йому цього так не вистачало...
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Очередная конченная и совершенно безграмотная рашистка, с мужем, у которого куча бизнеса и интересов в мордоре, готова к сос...ю у зеленой мартышки, и за такой гешефт счас быстреньку позаводит уголовные дела на всех неугодных вазелину. Вы же обратили внимание, что эти все зеленогнойные твари никогда не говорят о людях, об Украине, а только о личной преданности и поддержке фюреру. У этой клинической дуры даже не хватит ума понять, что висеть она будет с ослом оманским на соседних фонарях за все хотелки клована
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Ще одне ригівське лайно на Порше каєні 2013 р в.
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Не розумієте красу гри. В такому разі адвокат Яника автоматично стає в.о. директора ДБР.
Вуаля !
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да ладно ? Дайте Юле шанс , нет ничего злопамятней преданной женщины Зеленський пропонує Раді призначити Венедіктову генеральним прокурором, - проєкт постанови - Цензор.НЕТ 8233
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Якій Раді, отій маріонеточній монобільшості.
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А что нейтрального прокурора прям никак нельзя назначить.
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никакой вирус не помешает зебилам и выродку владимиру назначать генпрокуроров-дилетантов и пилить бабло.
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Першочергове питання з боротьби з короновірусом ...
P.S. Усе щоб свою же підозру на Порошенка підписати. Як підпише, то перед судом цю даму напевно суддею зроблять
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сливают Украину в "турбо-режиме". прошлой весной уже было понятно - никаких "выборов" больше не будет, будет федеральный округ. но 73% не поверили - "хуже не будет".
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В Украине надо обосновывать, почему ты подаешь эту кандидатуру на Генпрокурора. Народ в недоумении - и подозревает, что Венедиктова просто пришла косить и помогать косить бабло. А Зеленский предположительно просто выбрал женщину, чтоб на неё было стыдно материться. Женщина все же, хоть и папиной пацанкой себя называет.
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она хоть институт или академиев кончала??или тоже доярка с квартала
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Таки знайшли тупу дуру яка підпишить підозру на Пороха.
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