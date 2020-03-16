 Студент, який контактував із померлою в Радомишлі бабусею і жінка, що відвідувала курорт у Франції, - Кличко про перших хворих на коронавірус у Києві

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Кличко зазначив: "Друзі! На жаль, у Києві зафіксовано два перші випадки захворювання на коронавірус. Один із хворих - молодий київський студент, що контактував із хворою жінкою, яка померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці.

Другий випадок - жінка, яка нещодавно відвідувала один із курортів Франції. Зараз вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома.

Осіб, з якими контактували обоє пацієнтів, зараз обстежують лікарі".

"Коронавірус таки увірвався до Києва ... Дотримуємося рекомендацій лікарів і не дамо йому шансів на стрімке поширення!" - резюмував Кличко.

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