 Студент, який контактував із померлою в Радомишлі бабусею і жінка, що відвідувала курорт у Франції, - Кличко про перших хворих на коронавірус у Києві

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Кличко зазначив: "Друзі! На жаль, у Києві зафіксовано два перші випадки захворювання на коронавірус. Один із хворих - молодий київський студент, що контактував із хворою жінкою, яка померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці.
Другий випадок - жінка, яка нещодавно відвідувала один із курортів Франції. Зараз вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома.
Осіб, з якими контактували обоє пацієнтів, зараз обстежують лікарі".
"Коронавірус таки увірвався до Києва ... Дотримуємося рекомендацій лікарів і не дамо йому шансів на стрімке поширення!" - резюмував Кличко.
Студент, который контактировал с умершей в Радомышле бабушкой
напоминает
«Хочу обратить внимание всех. Я встречался со многими милиционерами, которые погибли, с людьми и демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос…»
Внучка контактіровала з Жучкою. А Жучка, - з ше одною ****** із сосєднього под'єзда...
А сучку кобєлірували кобєлі всього навколишнього району.
От така от сітуйовіна, корочє.
Дєржітєсь подальше від *****, - тримайте на прив'язі Жучок.
1. СИДИТЕ ДОМА или гуляйте в малолюдных местах - для улучшения иммунитета + свежая зелень редиска лучёк и т.д. и яблоки
2. мыть руки тщательно КАЖДЫЙ раз после улицы + мыть вентиль! потому что вы касались его грязной рукой. лицо тоже хорошо мыть. короче продумайте здесь всё, чтоб зараза через ваши руки не прошла в дом.
3. ВСЕМ носить маски - а то сейчас сотни заражённых ходят везде и кашляют на всех подряд.
4. НЕ пользуйтесь общественным транспортом, супермаркетами и проч местами скопления людей. сейчас вер заразиться при маршрутка+метро+маршрутка и назад прим равна 0,1%. за 50 дней вер ровна 5%. Долгий поход в переполненый супермаркет - вер заразится 0,1-0,5% за 1 посещение.
5. использовать салфетки или кусок туалетной бумаги для открытия двери в подьезд - и т.п. - т.е. мешать распространению. На кнопки жать локтями, например.
6. на крайняк берите отпуск за свой счёт..... ну или звоните начальству и говорите что у вас подозрительный кашель - можете всех заразить
7 носите такие очки - чтоб мешали пальцам лезть в глаза
теория вероятностей так не работает )))))) учи математику