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 Київські новини, Здоров'я
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Все про:Київ (7434) Кличко (963) COVID-19 (922)

 Студент, який контактував із померлою в Радомишлі бабусею і жінка, що відвідувала курорт у Франції, - Кличко про перших хворих на коронавірус у Києві

Київський міський голова Віталій Кличко оприлюднив деяку інформацію про перших двох осіб в Києві, у яких було виявлено коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Кличко зазначив: "Друзі! На жаль, у Києві зафіксовано два перші випадки захворювання на коронавірус. Один із хворих - молодий київський студент, що контактував із хворою жінкою, яка померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці.

Другий випадок - жінка, яка нещодавно відвідувала один із курортів Франції. Зараз вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома.

Осіб, з якими контактували обоє пацієнтів, зараз обстежують лікарі".

"Коронавірус таки увірвався до Києва ... Дотримуємося рекомендацій лікарів і не дамо йому шансів на стрімке поширення!" - резюмував Кличко.

Читайте також: Київ забезпечений тестами на коронавірус: вже є й такі, що дають результати з аналізу слини, - КМДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181910
 
 
 Топ коментарі
 
Його вже тисячі, десятки тисяч по Україні. Коли тести привезуть, буде "спалах" епідемії.
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про этого студента пару дней назад писали, что он не заразился, теперь оказывается, что болен....
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понеслась репка. внучка, бабка, жучка, дедка,....... и студент, тянущий мышку.
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Все Майданы начинаются со студентов! ...к бабке не ходи...
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Студент, который контактировал с умершей в Радомышле бабушкой

напоминает
«Хочу обратить внимание всех. Я встречался со многими милиционерами, которые погибли, с людьми и демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос…»
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"прелесть" эпидемий в их социальной справедливости - под раздачу попали и студет и состоятельная дама Студент, який контактував із померлою в Радомишлі бабусею і жінка, що відвідувала курорт у Франції, - Кличко про перших хворих на коронавірус у Києві - Цензор.НЕТ 3567
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В Мексике умер один из богатейших людей страны вчера.
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Ето тот студент который поначалу говорили что не заразился?
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Не совсем, садик, пишут был давно на карантине... время покажет
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про этого студента пару дней назад писали, что он не заразился, теперь оказывается, что болен....
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Факт интересный.Было такое.И еще интересно,что закрыли метро,а оставили общественный транспорт.Именно трамвай,тролейбус и автобус -рассадник вирусов.Там ездят самые нищие и старые люди.Метро более безопасный.Но,видно,его и закрыли.
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-- главно, что старушка перед смертью потела...
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Знову на самоізоляції, що розуму не вистачає покласти до інфекційного відділення чи там вже аншлаг.
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у нас нечем в больницах защитить врачей... больница окажется главным рассадником... если уже не оказалась
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То може ця жінка, що відпочивала у Франції та підхватила там коронавірус не проста, а дама якогось грошовитого мішка. Не сподобало їй в палаті обтиратись разом з "ніщєбродамі". Так зазвичай називають усіх пересічних громадян ті, хто вибився із грязі та попав в князі.
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в італії лікарі не вибирають кого привезли чи з мішком чи з торбинкою,-менша температура в переповнену реанімацію=більша температура в переповнений морг...
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эту тетку курортницу надо было и на сифилис проверить
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Це саме той студент, через якого общагу обробляли «свяченою» водичкою.
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молодой киевский студент, который контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины. Источник: https://censor.net.ua/n3181910 А внучка не контачила с бабушкой?
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Внучка не заболела...пока. Заражаются не все.
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Может просто, зеленые бараны, забыли вписать ее в список заболевших? Тот который для прессы.
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Студєнт контактіровав з бабушкой, як пишуть, а не з внучкою.
Внучка контактіровала з Жучкою. А Жучка, - з ше одною ****** із сосєднього под'єзда...
А сучку кобєлірували кобєлі всього навколишнього району.
От така от сітуйовіна, корочє.
Дєржітєсь подальше від *****, - тримайте на прив'язі Жучок.
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Или студент после контакта с бабушкой, сразу бросил внучку.
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интерестно тысячи трупов как хороняти где..вбивают ли кол привязывают..кажеться скоро вылезут они и будет фильм рассвет мертвецов( Студент, який контактував із померлою в Радомишлі бабусею і жінка, що відвідувала курорт у Франції, - Кличко про перших хворих на коронавірус у Києві - Цензор.НЕТ 7835
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понеслась репка. внучка, бабка, жучка, дедка,....... и студент, тянущий мышку.
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Його вже тисячі, десятки тисяч по Україні. Коли тести привезуть, буде "спалах" епідемії.
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а может тесты уже заранее знают кто болен а кто нет...
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Як вберегтись від коронавірусу:
1. СИДИТЕ ДОМА или гуляйте в малолюдных местах - для улучшения иммунитета + свежая зелень редиска лучёк и т.д. и яблоки
2. мыть руки тщательно КАЖДЫЙ раз после улицы + мыть вентиль! потому что вы касались его грязной рукой. лицо тоже хорошо мыть. короче продумайте здесь всё, чтоб зараза через ваши руки не прошла в дом.
3. ВСЕМ носить маски - а то сейчас сотни заражённых ходят везде и кашляют на всех подряд.
4. НЕ пользуйтесь общественным транспортом, супермаркетами и проч местами скопления людей. сейчас вер заразиться при маршрутка+метро+маршрутка и назад прим равна 0,1%. за 50 дней вер ровна 5%. Долгий поход в переполненый супермаркет - вер заразится 0,1-0,5% за 1 посещение.
5. использовать салфетки или кусок туалетной бумаги для открытия двери в подьезд - и т.п. - т.е. мешать распространению. На кнопки жать локтями, например.
6. на крайняк берите отпуск за свой счёт..... ну или звоните начальству и говорите что у вас подозрительный кашель - можете всех заразить
7 носите такие очки - чтоб мешали пальцам лезть в глаза
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прим равна 0,1%. за 50 дней вер ровна 5%.

теория вероятностей так не работает )))))) учи математику
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У моделей на показе мод новые наряды... Студент, який контактував із померлою в Радомишлі бабусею і жінка, що відвідувала курорт у Франції, - Кличко про перших хворих на коронавірус у Києві - Цензор.НЕТ 5468


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зачем они сообщают это людям через несколько дней, после того, как сами узнали?
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с бабкой каргой зомби контактировал это как ...сжеч его вместе с родомышлем..всех сжееееееееееееееееч зомбаков....
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