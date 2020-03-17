 Верховний Суд 17 березня продовжить розгляд справи про визнання родини Суркісів пов'язаними з "Приватбанком" особами

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За інформацією Інтерфакс-Україна, Велика палата Верховного Суду в понеділок, 16 березня, завершила вивчення матеріалів справи.

Засідання почалося з запізненням на годину - опівдні і тривало понад 9,5 годин.

Нагадаємо, родина Суркісів оскаржує процедуру bail-in, яку Національний банк проводив у ході націоналізації. Ця процедура передбачає, що великі депозити низки осіб у банку обміняли на акції ПриватБанку, а самих цих осіб визнали пов'язаними з банком.

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Обмінявши депозити на акції ПриватБанку держава у 2016 році фактично визнала родину Суркісів акціонерами ПриватБанку, а їхні акції, разом з акціями всіх інших акціонерів, зокрема Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, купила за 1 гривню.

Процедуру провели для того, аби зменшити тягар на націоналізований банк, адже він не мав змоги обслуговувати значні за розміром депозити пов'язаних осіб.

Сім'я Суркісів оскаржує це рішення Національного банку.

Водночас інші суди, зокрема розгляд справи Шостим апеляційним адміністративним судом, що розгадає справу про законність націоналізації ПриватБанку, прив’язали свої рішення до рішення Верховного суду у справі родини Суркісів та перенесли розгляд апеляцій держави на рішення судів попередніх інстанцій, якими націоналізацію ПриватБанку визнали незаконною.

Раніше повідомлялося, що Україна і ЄС погодилися з важливістю незворотності націоналізації "Приватбанку" і випустили спільну заяву.

Сім'я Суркісів домоглася в судах нижчих інстанцій скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами і визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.

"Приватбанк", згідно з наявною інформацією, раніше вже виконав рішення судів першої та апеляційної інстанцій на користь Суркісів, однак для Нацбанку, Мінфіну і банку крім цих виплат важливим є питання відстояти законність процедури bail-in, бо в разі програшу шляхом сім'ї Суркісів , найімовірніше, підуть інші учасники цієї процедури на загальну суму понад 29 млрд грн. Крім того, визнання її незаконною поставить під питання і всю націоналізацію "Приватбанку".

За даними старшого юрисконсульта юридичного департаменту НБУ Сергія Колосюка, сьогодні вже йде близько 50 судових процесів щодо bail-in на загальну суму 20 млрд грн.