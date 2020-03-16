 Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначив: "Один із великих бізнесменів, який сьогодні був присутній на зустрічі з президентом, розповів Цензор.НЕТ деталі зустрічі: "Президент попросив допомоги у двох основних питаннях - треба перерахувати кошти у фонд для закупівлі тестів на коронавірус, і треба виконувати ті функції місцевої влади, які вони самі виконувати нездатні або не мають ресурсів для виконання. Мається на увазі, що ми повинні в регіонах, де у нас підприємства, скоординуватися з облдержадміністраціями, перевірити роботу місцевих лікарень, забезпечити їх необхідним, скласти списки малозабезпечених і забезпечити їм доставку харчування, насамперед людям похилого віку, щоб виключити для них необхідність виходити з дому. 1000 гривень доплати пенсії, які пообіцяв президент - це крапля в морі, яка нічого не вирішить. Потім виступив прем'єр-міністр Шмигаль. Він сказав, що за перший квартал 2020 року повністю провалено виконання державного бюджету, в січні-березні бюджет не отримає більше 20% запланованих доходів. Але це тільки початок - через фактичну зупинку багатьох сфер економіки падіння доходів бюджету у другому кварталі буде набагато більшою. Бюджет треба фактично переглядати і робити секвестр. Тому ситуація критична і все залежить від нас, від бізнесу. Загалом, треба брати відповідальність на себе, як у 14-му.
Потім президент попросив, щоб кожен із нас сказав, які зобов'язання він готовий на себе взяти. Більшість присутніх сказали, що беруть на себе певні зобов'язання. Але були і ті, хто сказав, що допомогти не зможе. Це, на мій подив, були деякі компанії з "нової економіки" - деякі гіганти інтернет-торгівлі, фармацевтики. Ну і далеко не всі заможні люди були присутні на зустрічі, так що за всіх не скажу, хто які братиме на себе зобов'язання.
Про те, що повинна держава зробити для бізнесу, на зустрічі нічого сказано не було. Але президент пообіцяв провести нову зустріч у четвер, де ми зможемо, я сподіваюся, озвучити і свої запитання".
Вікторія Мірошніченко
@Vika_Ruda
#Увага
#Інструкція
Переклала для вас допис Олени Підгорної:
Я поспілкувалася з лікарями, взяла до уваги аналогічний досвід спілкування своїх друзів і вирішила, що порятунок потопаючих - це реально їхня особиста проблема.
Тому нате вам. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1131173670565233&id=916697488679520
їх скуповував через своїх агентів Джек Ма
не забув чиє сало з'їв
выходит Порошенко не олигарх
результат всего лишь шестимесячного правления ЗЕльоных уродов - полная разруха системы управления
Це вони воювали?
Компанії Коломойского та Боголюбова у 2014 році вивели з ПриватБанку в офшори $1,7 млрд - Reuters
"З 28 травня по 1 вересня 2014 року 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України на Кіпр 1,7 мільярдів доларів.
Посилаючись на рішення українських судів журналісти стверджують, що згадані дніпропетровські компанії отримували кредити в ПриватБанку, яким на той час володіли олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.
Зазначені 1,7 млрд доларів, українські компанії перерахували шести фірмам з Великої Британії та Британських Віргінських островів як попередню оплату за майбутні поставки товарів. Передбачалась, зокрема, закупівля марганцевої руди, мазуту, кранів тощо.
Жодна з шести британських фірм не поставила товар, і всі вони зберігали отримані кошти у кіпрському філіалі ПриватБанку."
а вот это: "фонд для закупки тестов на коронавирус" - чистый разводняк! минимум половину денех скиздят
и в следующий раз (если доживете) голосуйте головой, а не задницей...
а я спать...
Он сказал, что за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов. Но это только начало - из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше. Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр. Источник: https://censor.net.ua/n3181908
и это войдет в историю..
Що, соєві, знову ваш Порошенко напакостив.
Прем'єр-міністр Шмигаль сказав, що за перший квартал 2020 року повністю провалено виконання державного бюджету, в січні-березні бюджет не отримає більше 20% запланованих доходів. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3181908
*********** поняло что ему пипец и у него уже поехала крыша...
так же как и каждого из команды клоунов...
Ахмет у якого умови праці і природоохорони на рівні кінці другої світової не заплатив ні копійки штрафів.
https://censor.net.ua/news/3181897/oligarhi_poobeschali_zelenskomu_pomoch_v_borbe_s_koronavirusom
"Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом"
https://censor.net.ua/news/3181897/zelenskiyi_provel_vstrechu_s_krupneyishimi_biznesmenami_oni_poobeschali_pomosch_v_borbe_s_koronavirusom
"Зеленский провел встречу с крупнейшими бизнесменами: они пообещали помощь в борьбе с коронавирусом"
не могли бы Вы изъясняться точнее