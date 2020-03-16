 Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Один із великих бізнесменів, який сьогодні був присутній на зустрічі з президентом, розповів Цензор.НЕТ деталі зустрічі: "Президент попросив допомоги у двох основних питаннях - треба перерахувати кошти у фонд для закупівлі тестів на коронавірус, і треба виконувати ті функції місцевої влади, які вони самі виконувати нездатні або не мають ресурсів для виконання. Мається на увазі, що ми повинні в регіонах, де у нас підприємства, скоординуватися з облдержадміністраціями, перевірити роботу місцевих лікарень, забезпечити їх необхідним, скласти списки малозабезпечених і забезпечити їм доставку харчування, насамперед людям похилого віку, щоб виключити для них необхідність виходити з дому. 1000 гривень доплати пенсії, які пообіцяв президент - це крапля в морі, яка нічого не вирішить. Потім виступив прем'єр-міністр Шмигаль. Він сказав, що за перший квартал 2020 року повністю провалено виконання державного бюджету, в січні-березні бюджет не отримає більше 20% запланованих доходів. Але це тільки початок - через фактичну зупинку багатьох сфер економіки падіння доходів бюджету у другому кварталі буде набагато більшою. Бюджет треба фактично переглядати і робити секвестр. Тому ситуація критична і все залежить від нас, від бізнесу. Загалом, треба брати відповідальність на себе, як у 14-му.

Потім президент попросив, щоб кожен із нас сказав, які зобов'язання він готовий на себе взяти. Більшість присутніх сказали, що беруть на себе певні зобов'язання. Але були і ті, хто сказав, що допомогти не зможе. Це, на мій подив, були деякі компанії з "нової економіки" - деякі гіганти інтернет-торгівлі, фармацевтики. Ну і далеко не всі заможні люди були присутні на зустрічі, так що за всіх не скажу, хто які братиме на себе зобов'язання.

Про те, що повинна держава зробити для бізнесу, на зустрічі нічого сказано не було. Але президент пообіцяв провести нову зустріч у четвер, де ми зможемо, я сподіваюся, озвучити і свої запитання".

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