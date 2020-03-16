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 Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов

На зустрічі президента України Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу, яка відбулася ввечері 16 березня, йшлося про те, як бізнес може допомогти державі впоратися з пандемією СOVID-19.

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Один із великих бізнесменів, який сьогодні був присутній на зустрічі з президентом, розповів Цензор.НЕТ деталі зустрічі: "Президент попросив допомоги у двох основних питаннях - треба перерахувати кошти у фонд для закупівлі тестів на коронавірус, і треба виконувати ті функції місцевої влади, які вони самі виконувати нездатні або не мають ресурсів для виконання. Мається на увазі, що ми повинні в регіонах, де у нас підприємства, скоординуватися з облдержадміністраціями, перевірити роботу місцевих лікарень, забезпечити їх необхідним, скласти списки малозабезпечених і забезпечити їм доставку харчування, насамперед людям похилого віку, щоб виключити для них необхідність виходити з дому. 1000 гривень доплати пенсії, які пообіцяв президент - це крапля в морі, яка нічого не вирішить. Потім виступив прем'єр-міністр Шмигаль. Він сказав, що за перший квартал 2020 року повністю провалено виконання державного бюджету, в січні-березні бюджет не отримає більше 20% запланованих доходів. Але це тільки початок - через фактичну зупинку багатьох сфер економіки падіння доходів бюджету у другому кварталі буде набагато більшою. Бюджет треба фактично переглядати і робити секвестр. Тому ситуація критична і все залежить від нас, від бізнесу. Загалом, треба брати відповідальність на себе, як у 14-му.

Потім президент попросив, щоб кожен із нас сказав, які зобов'язання він готовий на себе взяти. Більшість присутніх сказали, що беруть на себе певні зобов'язання. Але були і ті, хто сказав, що допомогти не зможе. Це, на мій подив, були деякі компанії з "нової економіки" - деякі гіганти інтернет-торгівлі, фармацевтики. Ну і далеко не всі заможні люди були присутні на зустрічі, так що за всіх не скажу, хто які братиме на себе зобов'язання.

Про те, що повинна держава зробити для бізнесу, на зустрічі нічого сказано не було. Але президент пообіцяв провести нову зустріч у четвер, де ми зможемо, я сподіваюся, озвучити і свої запитання".

Читайте також: Ми розробили антикризові заходи для підтримки бізнесу через коронавірус, - глава податкового комітету ВР Гетманцев. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181908
 
   
 Топ коментарі
 
Но этот "крупный бизнесмен" хоть пообещал киоск покрасить в Доенцкой области? Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2704
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А Украина точно государство? Зачем президент созывает оллигархов чтобы закупить тех несчастных тестов если еще совсем недавно государство без проблем накупило мусорам тысячи авто по 40К баксов за единицу?
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автобиография ЗЕ - "Как за год проср@ть всё !"
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Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda


#Увага

#Інструкція
Переклала для вас допис Олени Підгорної:
Я поспілкувалася з лікарями, взяла до уваги аналогічний досвід спілкування своїх друзів і вирішила, що порятунок потопаючих - це реально їхня особиста проблема.
Тому нате вам. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1131173670565233&id=916697488679520

Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8698
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Но этот "крупный бизнесмен" хоть пообещал киоск покрасить в Доенцкой области? Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2704
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Це треба в Бєні в офісі повісити. Хоча, він може і підписати "А я не лох".
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Беня даже на себе экономит как истинный еврей)
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Із тим, щоб повісити Бєню в офісі згоден. Але він таки лох
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коментар відмічено як спам  
 
Я думаю этот вброс на вентилятор повесь у себя над кроватью. На разработку вакцины Джек Ма выделил всего 14 лямов. С какого куя он будет давать украине 80 лямов, когда здесь даже нету 1000 заболевших. Так что хайпонуть на куете это сейчас тренд.
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Мені цікаво, чим Україна буде віддячувати за допомогу?
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уже віддячила - в Китай пішла тисяча тон українських масок


їх скуповував через своїх агентів Джек Ма
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вчес дал бы мне на пиво мивину и маржо каштан за почти 7 грн хотя оно могло подорожать Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4912
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якщо це так, то Джека Ма принаймні не можна назвати "невдячною китайською собакою, яка скупила українські маски"
не забув чиє сало з'їв Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 703
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кстати, на фото собраны олигархи. Порошенко там нет. Зебил снова соврал своему стаду
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Во-первых, Зебил по своей дикой тупости Пороха как своего конкурента на дух не переносит. Во-вторых, на данный момент Порох уже не олигарх. В-третьих, Порох сейчас застрял в Испании и это надолго
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а как он застрял в Испании, если только вчера прилетел в Киев? Или он барсетку в Испании забыл и пришлось возвращаться?
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Ммм. Я не лікар, але - Хлорохін фосфат, це Делагіл, який використовують при лікуванні малярії. Малярію визивають зовсім не віруси, а плазмодії, дуже спрощені одноклітинні організми.
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Там є і Таміфлю, над яким тут всі реготали.
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Я бачив. Таміфлю коментувати не можу - це противірусний засіб, так що тут потрібен фахівець. Але з Делагілом щось явно не тойво.
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"...и надо выполнять те функции местных властей, которые они сами выполнять неспособны или не имеют ресурсов для исполнения. "

результат всего лишь шестимесячного правления ЗЕльоных уродов - полная разруха системы управления Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1718
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ога, вже із Женеви летить, борт Н25В Raytheon 850XP Hawker зараз у Борисполі сяде
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у бени нет интереса в IT - там спиз...ть нечего)
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Аж два раза. Его компаньон Дубилет старший. И младший.
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У него в IT интерес есть , а электронный ключ у НБУ на полчаса спиз...ть? Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5780
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ти погано думаєш про таланти коломойші...
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..гуляйте ото ребята. не по сеньке шапка, Украина вам..на квартале острить -вот там ваше, по ходу... Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 632...
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Приходит Зеленский к олигархам. И говорит: Я ишак, набрал ишаков. Деньги мы получаем, но я ж не лох, чтоб работать. Поэтому, товарищи олигархи-разгильдяи - поработайте за меня. А олигархи ему: ну мы ж тоже не лохи, чтоб работать. Ну, в общем, на том и порешили. Работать будут лохи.
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это чревато, если президент не ишак. Но это не про Украину.
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В общем, надо брать ответственность на себя, как в 14-м.Источник: https://censor.net.ua/n3181908

Це вони воювали?
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Не розумієте ви натяк прєза.То ж тільки Днєпр спасав,а тепер всю Україну доведеться.
Компанії Коломойского та Боголюбова у 2014 році вивели з ПриватБанку в офшори $1,7 млрд - Reuters

"З 28 травня по 1 вересня 2014 року 42 компанії, зареєстровані у Дніпропетровській області, уклали фіктивні угоди на поставки товарів, і завдяки цьому вивели з України на Кіпр 1,7 мільярдів доларів.
Посилаючись на рішення українських судів журналісти стверджують, що згадані дніпропетровські компанії отримували кредити в ПриватБанку, яким на той час володіли олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.
Зазначені 1,7 млрд доларів, українські компанії перерахували шести фірмам з Великої Британії та Британських Віргінських островів як попередню оплату за майбутні поставки товарів. Передбачалась, зокрема, закупівля марганцевої руди, мазуту, кранів тощо.
Жодна з шести британських фірм не поставила товар, і всі вони зберігали отримані кошти у кіпрському філіалі ПриватБанку."
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А Украина точно государство? Зачем президент созывает оллигархов чтобы закупить тех несчастных тестов если еще совсем недавно государство без проблем накупило мусорам тысячи авто по 40К баксов за единицу?
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и планшеты депутатам ведь они бедные сами не имели
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И аредну жилья, даже тем у коно несколько собственных квартир в Киеве.
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Тысячи авто оплатила Япония по Киотскому протоколу, не звизди
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те уже разбили давно водители со стажем 2 месяца из реформованої поліції)
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Мало того,неделя прошлас того,как кабмин выделил Авакову 4 млрд. На закупку катеров! Так шо,Аваков уже успел их потратить?
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Крас во! Чудово! А яку відповідали ні ть брав на себе Зєлєнскій, коли присяга у ВР на Конституції? Тепер він цю відповідальність перекладає на олігархів? За безплатно? Завалив все.
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автобиография ЗЕ - "Как за год проср@ть всё !"
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Ось так.в нас вже і олігархів немає.А є бізнесмени.Саме за них українці воюють і не кажіть,що це не так.
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Олігархи належать до олігархії - певного державного устрою. Українські "олігархи" - це кліше дебілів-журналістів.
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...значит Розетка и Дарница послали вовочку Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5972
а вот это: "фонд для закупки тестов на коронавирус" - чистый разводняк! Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4352 минимум половину денех скиздят Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5972
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Вообще страна должна знать своих "героев", и называть фамилии а не обтекаемые формулировки.
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почитайте этот жах..
и в следующий раз (если доживете) голосуйте головой, а не задницей...
а я спать...

Он сказал, что за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов. Но это только начало - из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше. Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр. Источник: https://censor.net.ua/n3181908
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Они страну грабили 29 лет для того чтобы вам помогать? Да вы ******...
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Могу ошибаться, но в 14-м малолетнее @уйло разучивало сольфеджио с опущенными штанами. И про ответственность он не думал. Сольфеджио важнее.
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Кароче, дехто сказав: самі все просрали, самі і вирішуйте цю проблему. Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6955
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Твари.В могилу с собой ничего не заберете Никогда не думал,а что такое скажу, но в свое время путин смог расправится со всеми олигархами и подмять их по себя.Вот этот опыт Зеленский мог бы взять на вооружение,изучить и покончить с олигархатом раз и навсегда
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и получится режим куйла, зеля к этому и идет
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Він "розправився" лише з одним американським менеджером, а решта "олігархів" як жили так і живуть.
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ніхто не вірить інститутам держави. Вже пройшов рік - можна було би реформувати суди та прокуратури. Бізнес розуміє, що нереформована держава завтра, коли вони допоможуть, може їх зжерти.
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зеля уху ел, провалил бюджет, закошмарил бизнес, но хочет пропиариться за их счет...
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Це він розписався в тому, що два місяці ніхріна не робив, окрім шоу з відправкою літака, та двотижневим карантином міністерки МОЗ, за його пропозицією? Тестів немає, обладнання немає, грошей на закупку немає. "Ми готові до епідемії". Офігеть
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це маланське чучело ще недавно робило шоу з евакуації з китаю ******** з її собакою, замість того щоб хоч на крок передбачати ситуацію і відповідно діяти... а зараз воно прокинулося... це все що потрібно знати про обраного нашим припизж*ним нарідом такого ж президента...
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Вышел новый сезон "Дикого Запада" уже есть на торрентах.
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а Каломойский на перЗедентском столе на Банковой, ногтем нацарапал: "Зеля Лох!"..
и это войдет в историю..
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"в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов."

Що, соєві, знову ваш Порошенко напакостив.
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Запам'ятайте, це ще до вірусу.
Прем'єр-міністр Шмигаль сказав, що за перший квартал 2020 року повністю провалено виконання державного бюджету, в січні-березні бюджет не отримає більше 20% запланованих доходів. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3181908
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Саме в честь цього Зєля вирішив пенсам по 1000 ₴ одслюнявить (це десь 12 ярдів !)
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Це більш схоже на підкуп, політики ******* таке.
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Пля - он бы ещё попросил их подгузники менять в домах престарелых.
*********** поняло что ему пипец и у него уже поехала крыша...
так же как и каждого из команды клоунов...
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для прикладу: в США компанії при невиконанні на підприємствах умов природоохорони та охорони праці, платять мільйонні штрафи і тому намагаються виконати всі нормативні вимоги.
Ахмет у якого умови праці і природоохорони на рівні кінці другої світової не заплатив ні копійки штрафів.
Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8856
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У рудого мусліма і десятки пейсатих Україна не є батьківщиною, цьому лайно тут не місце.
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И кто же отказался? Без фамилий не интересно. Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9635
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думаю, що вони самі порядні... інші традиційно зроблять на цьому хороший гешефт... хтось вірить, що богоізбрані вміють по-іншому?
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Фактически этот горе-президент завалил все в стране, все направления, все вопросы за которые брался. Это результат того,что во главе страны поставили полностью некомпетентного человека. Даже при проведении кадровой политики набрал каких-то дебилоидов, от которых ничего хорошего не жди. Сам не можешь-найди того,кто может, но даже на это ума не хватает.
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С таким же успехом можно бьіло вьібрать какого-нибудь бездомного, "новое лицо", президентом и требовать от него исполнения всех своих желаний а потом разочароваться и обвинять его в провале. Все вопросьі здесь не к горе-президенту зеленскому, которьій не может прьігнуть вьіше головьі, а к тупьім избирателям, которьіе поверили что лягушка может летать.
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результат всего лишь шестимесячного правления ЗЕльоных уродов - полная разруха системы управления
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Года не прошло как команда зеленых большевиков получила всю полноту власти, - докерувалися, шут пошел побираться по олигархам... молодой реформатор на самокате свалил в Португалию и шлет Бубочке воздушные поцелуи... Зебилы, а с хера вы решили год назад что хуже не будет? Будет не то что хуже, - будет дефолт... Главное не забудьте, - виноваты только вы, 73% идиотов!
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Когда то я был против олигархов.Однако вижу теперь , они основа и опора государства.
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Бизнес не хочет отвечать за несусвет-экономику Зеленского. Что удивительного?
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Поправочка - не весь бизнес, а бизнес-порохоботы!
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Юра, а что случилось?
https://censor.net.ua/news/3181897/oligarhi_poobeschali_zelenskomu_pomoch_v_borbe_s_koronavirusom
"Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом"
https://censor.net.ua/news/3181897/zelenskiyi_provel_vstrechu_s_krupneyishimi_biznesmenami_oni_poobeschali_pomosch_v_borbe_s_koronavirusom
"Зеленский провел встречу с крупнейшими бизнесменами: они пообещали помощь в борьбе с коронавирусом"
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..офигеть, а как он потом с ними будет бороться ну кинет а потом что....кажись ето начало его конца и возможно страны...
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..офигеть, а как он потом с ними будет бороться ну кинет а потом что....кажись ето начало его конца и возможно страны...
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кто с кем будет бороться ?
не могли бы Вы изъясняться точнее Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 863
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Неужто Беня зажал выручку от подорожания билетов в 10 раз?
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*** ну это просто писец! А кто их должен спрашивать? Постанова и все! В любом ином случае - пустьь обращаются в ЕСПЛ.
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У Бени сегодня плохой день - высокий Лондонский суд показал кукиш и постановил, что надеяться на деньги Привата Бене не стоит
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- А что я с этого буду иметь? - услышал зеля в ответ...
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На фото олигархи внимательно рассматривают сидящего напротив клоуна, который не так давно у некоторых из них кривлялся на закрытых корпоративах, а потом резко стал сильно дерзким и грозил жестко разобраться с МВФ, коррупцией и олигархами. Сидят и припоминают, сколько они ему, суке, отслюнявили за тот корпоратив и оказанную милость поужинать рядом с их столом. Послушали теперь уже "президента" и договорились, что свой встречный счет за коронавирус они выставят ему в четверг, а может быть уже сегодня ночью. Игрой х#ем на рояле Вова в этот раз уже не отделается. Придется отрабатывать по-полной и без всякой гарантии, что после окончания процесса Вова не получит пинка в зад вместо аплодисментов.
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