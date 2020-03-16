 СБУ спростовує фейки, які поширюються в суспільстві у зв'язку з пандемією COVID-19 - над Києвом нічого не розпилюють

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в телеграмі СБУ.
У повідомленні зазначається: "Останнім часом кіберспеціалісти СБУ фіксують спроби поширення фейків, пов'язаних з темою коронавірусу в Україні. Свіжий приклад - чутки про нібито нічне розпилення над Києвом хімічних речовин із вертольота для дезінфекції. "Радять" закривати балкони і не перебувати на вулицях з 23-00 до 5-00".
В СБУ продовжили: "Ми ж радимо зважено ставитися до неперевіреної інформації. Адже ми прекрасно розуміємо, з якою метою в соціальних мережах публікують такі дурниці".
"Впевнені, що наша країна спокійно пройде цей непростий період. А ті, хто хоче розхитати ситуацію, обов'язково опиняться під особливою увагою Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ", - резюмували в СБУ.
Також у Службі порадили брати інформацію виключно з офіційних джерел з актуальною інформацією:
Telegram-канал "Коронавірус_інфо" про COVID-19 в Україні
Сторінка МОЗ України
Сторінка Центра громадського здоров'я України
Носителем вируса являются не улицы и здания, а люди, ктоторые ночью будут мирно спать дома, а утром вопреки всему оправятся по своим афигенно неотложным делам.
Заклики до громадян серйозно поставитись до загрози коронавірусу такі ж ефективні як і заклики в квітні 2019 не голосувати за ЗЕлену табуретку.
Некогда объяснять. Вертолеты уже заправлены.