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 СБУ спростовує фейки, які поширюються в суспільстві у зв'язку з пандемією COVID-19 - над Києвом нічого не розпилюють

Служба безпеки України спростовує фейки, які поширюються в суспільстві у зв'язку з пандемією китайського коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в телеграмі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Останнім часом кіберспеціалісти СБУ фіксують спроби поширення фейків, пов'язаних з темою коронавірусу в Україні. Свіжий приклад - чутки про нібито нічне розпилення над Києвом хімічних речовин із вертольота для дезінфекції. "Радять" закривати балкони і не перебувати на вулицях з 23-00 до 5-00".

В СБУ продовжили: "Ми ж радимо зважено ставитися до неперевіреної інформації. Адже ми прекрасно розуміємо, з якою метою в соціальних мережах публікують такі дурниці".

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"Впевнені, що наша країна спокійно пройде цей непростий період. А ті, хто хоче розхитати ситуацію, обов'язково опиняться під особливою увагою Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ", - резюмували в СБУ.

Також у Службі порадили брати інформацію виключно з офіційних джерел з актуальною інформацією:

Telegram-канал "Коронавірус_інфо" про COVID-19 в Україні

Сторінка МОЗ України

Сторінка Центра громадського здоров'я України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181907
 
   
 Топ коментарі
 
год назад над всей Украиной распылили вирус зебилизма..
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год назад над всей Украиной распылили вирус зебилизма..
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Свежий пример - слухи о якобы ночном распылении над Киевом химических веществ с вертолета для дезинфекции. - возможно таки исправляет ошибку, ведь не сказанно тут что против короно 19.
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пандемия коронавируса - и есть главный фейк, которым очень многие воспользуются в нехороших целях, в том числе и в нашей стране =(
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чисто теоретически вы можете оказаться правы
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верю, что ничего не распыляют - тк уже нечего распылять - все распродали под шумок....
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А почему не распыляете, ждёте когда ситуация выйдет из под контроля?
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руки мылом помой и сиди дома... из-под контроля ситуация у него выйдет СБУ спростовує фейки, які поширюються в суспільстві у зв'язку з пандемією COVID-19 - над Києвом нічого не розпилюють - Цензор.НЕТ 8003
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Д а ладно скрывать правды, говори уж всю правду, ведь это многие и так знает, ведь скрыто мечят тех кто за кого голосовал.
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А в чем ты видишь смысл этого распыления, если не секрет?

Носителем вируса являются не улицы и здания, а люди, ктоторые ночью будут мирно спать дома, а утром вопреки всему оправятся по своим афигенно неотложным делам.

Заклики до громадян серйозно поставитись до загрози коронавірусу такі ж ефективні як і заклики в квітні 2019 не голосувати за ЗЕлену табуретку.
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ты что, ведь через балкон как вскочит, всё, спящие привиты и здаровы.
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Не ну почему же нет смысла. Как раз наоборот, вот посмотри, люди утром проснулись, вышли на улицы, а там вирус убитый на асфальте повсюду валяется. Тишь да благодать. И все здоровы. Надо просто распылить эту хрень над городом.
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Скільки вже можна писати про той вірус, десятки безтолкових новин за день.
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срочно отправить их в ОП(Г)! они просто обязаны помочь вислюку справится с вирусом)
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Якщо це фейк - якщо розпиляють не задля дезінфекції, то навсяк випадок балкони позачиняв.
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Тышоооо. ЗЕ ради вас старается а вы? Отрой балкон и окна и выведи семью на улицу для обеззараживания. ЗЕ будет божьей росой на тебя с неба пырскать... и соседей разбуди
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Біс смикнув торкатись клавіатури. Нащо це я писав - тепер точно закриють. Все-все, всі балкони повідчиняв. СБУ спростовує фейки, які поширюються в суспільстві у зв'язку з пандемією COVID-19 - над Києвом нічого не розпилюють - Цензор.НЕТ 1541
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Мне в вайбер за пару часов 2 знакомые написали эту ересь.
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Ага. Да еще учителя пишут и рассылают детям такую х***ню. Я чуть не ох*ел. Ето какие же тупые дебилы наших детей учат
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Точно такие же сообщения, тоже с вертолётами, тоже про 23 : 00 и 05 : 00 утра приходят по территории всей Молдовы и они опровергаются властями.
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Чтобы вопросов лишних не задавали, а какой состав средства, а не вредно ли оно. Ты что, не знаешь наш народ?
Некогда объяснять. Вертолеты уже заправлены.
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таки решили съэкономить на украинцах - ничего не будут распылять. когда уже власти начнут что-то делать? коронавирус уже в Киеве, а зелёные мародёры продают маски за границу. а все эти заправщики, охранники, и продавцы в АТБ - без масок
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Нисколько не сомневаюсь, что ради того чтоб остаться у корыта эти ублюдки распылят что угодно
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Ну конечно, а что это гудело тогда в небе? Все прекрасно слышали
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