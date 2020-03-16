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Все про:Зеленський (4797) Бутусов Юрій (1269) Монастирський (23) Венедіктова (55) Офіс генерального прокурора (158)

 На пост генпрокурора планують призначити Венедіктову, а ДБР може очолити "слуга народу" Монастирський, - Бутусов

Генпрокурор дає президенту дисциплінарні важелі впливу на народних депутатів.

За даними джерел Цензор.НЕТ, пише у Facebook головний редактор видання Юрій Бутусов, Володимир Зеленський на засіданні фракції Слуга народу заявив як пріоритетний варіант призначення на посаду генерального прокурора чинної в.о. голови Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової.

При цьому кандидата на місце в.о. керівника ДБР озвучено не було. Журналіст припускає, що їм може стати голова комітету з правоохоронної діяльності Верховної Ради Дениса Монастирського.

"Втрата керованості фракцією "Слуга народу" в парламенті, неможливість просунути стратегічні голосування у вигляді ринку землі та закону про заборону повернення коштів націоналізованих банків, поставила Зеленського перед необхідністю вирішувати проблему генпрокурора. Тільки генпрокурор може бути тією дубинкою, яка висить над головою депутатів і дає президенту якісь дисциплінарні важелі", - упевнений журналіст.

За його словами, кадрова лава компромісних і ухвалених сесійним залом фігур, яким Зеленський, Єрмак і Шефір особисто довіряють, коротка.

"Серед інших кандидатів на пост генпрокурора розглядалися і розглядаються також прокурор Сергій Кизь, заступник голови ОП Андрій Смирнов, колишній патентний повірений 95 кварталу і народний депутат Сергій Іонушас, заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов", - перераховує Бутусов.

Він зазначає, що "вирішити проблему керованості Ради і держави загалом" Зеленському буде непросто.

"І депутати, і олігархи зараз усвідомлюють крайню вразливість і слабкість влади і, судячи з усього, очікують, що в умовах кризи Зеленський припинить керувати тільки шляхом роздачі команд, а постарається вибудувати системні відносини на партнерській основі. Президенту доведеться домовлятися, щоб провести бажане призначення генерального прокурора", - упевнений журналіст.

На пост генпрокурора планують призначити Венедіктову, а ДБР може очолити слуга народу Монастирський, - Бутусов 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков про призначення нового генпрокурора: ВР може зібратися на позачергове засідання

Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що автоматично має наслідком його відставку. Обов'язки генпрокурора тимчасово виконує Віктор Чумак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181906
 
 
 Топ коментарі
 
Венедиктова это дура, которая тесты не могла сдать куда-то прошлым летом?
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я вижу, работает принцип "отрицательной селекции" - с каждым кругом спирали власти, долб%%бы становятся еще более железные..
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Volodymyr Ariev
4 ч. ·

Не знаю як назвати спробу Зеленського боротися з коронавірусом: авторитарний ідіотизм чи ідіотський авторитаризм? Вимагати працювати держслужбовцям при закритому метро? Може він на кортежі їх підвозитиме на роботу? Все одно найвеличнішого лише півтора километри везуть за маршрутом Банкова-додому. Добре, що не порадили їм просто перестати покашлювати. Навіщо закривати металургійні підприємства, які приносять левову частку валютного доходу країни? Щоб мікробів в мартен не затягнуло? Чи домна не захекалась? Як можна при карантині протягувати через Раду контраверсійні рішення і сподіватися, що спрацює заборона на зібрання понад 10 в одному місці? Після Майдана розлютовані українці чхатимуть в прямому сенсі на заборони Зеленського. Але якщо комусь в 42 рочки спало на думку побавитися в диктатурку, то питання адекватності президента постає не на жарт. Бо зграя чорних лебедів вже прилетіла.
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Взагалі-то у євреїв найкраще розвинене саме відчуття самозбереження. Завдяки йому вони пережили єгипетський полон, іспанську Реконкісту, англійський протекторат, Холокост, зрештою. Щодо цих, я починаю сумніватися, що вони євреї. Надто швидко самознищуються.
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Да у нас уже наверное у каждого второго есть еврейские корни если покопаться.
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Rostyslav Komarnytsky Ну ми теж все пережили. І нас не менше винищували.
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Хлопці і дівчата, я поважаю вас всіх, хто поважає мою країну. Мій пост стосується не вас, а саме тих, хто згаданий у матеріалі. 😊.
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Следующим президентом будет Данилко (СЕРДЮЧКА)
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Говорят приемник вашего фюрера- Рамзан Кадыров. Ты как, готов служить Рамзану Кадырову?
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тебе одиноко, кац? неудивительно, рассея-тюрьма народов
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Ти там в своїй Гамериці відстав від життя. Він давно вже в Ростові.
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я вижу, работает принцип "отрицательной селекции" - с каждым кругом спирали власти, долб%%бы становятся еще более железные..
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Чем больше дубов, тем крепче оборона.(С)
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Вся рыГовская шваль.зеЛю и его банду уже ничего не спасет.гонение их на ростов - дело времени
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Венедиктова это дура, которая тесты не могла сдать куда-то прошлым летом?
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Да и она сейчас не сдаст.
Зеля берет только своих, а там мы видели какие они все умные.
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В королевстве Иронии,
Не сбегая от дел,
В разноцветной короне
Шут на троне сидел.
Ради светлого завтра
Всем он шутки припас -
Каждый день после завтрака
Издавался указ:
«Только юмором лечится
Нищета и порок.
Я спасу человечество,
Подождите чуток»
Были шутки доходчивы,
Без особый затей -
Всем не слишком находчивым
Раздавали плетей.
Пессимисты сердитые
Получали урок -
Под завязку забитым
Был тюремный острог,
Даже каты устали
от разрубленных шей...
Но ведь жить лучше стали,
Стали жить веселей!
Счастье, счастье привольное,
Как посмотришь окрест.
Так как все недовольные,
Все пошли под арест .
Ни печали, ни гадости.
Но однажды весной
Шут от смеха и радости
Захлебнулся слюной.
© Вертер де Гёте
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ну что холопы..., радовались когда убрали неприкосновенность депутатов которые вас защищали ...?
Теперь будет как в рашке - Царь...
Прикажет выпорят вас, а прикажет пряник дадут...
Малоросня вы теперь....

Только генпрокурор может быть той дубинкой, которая висит над головой депутатов и дает президенту какие-то дисциплинарные рычаги", - уверен журналист.Источник: https://censor.net.ua/n3181906
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Депутаты - главные защитники народа Украины! Не допустим ущемления их святых прав быть неприкасаемыми! На пост генпрокурора планируют назначить Венедиктову, а ГБР вместо нее возглавит "слуга народа" Монастырский, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4420 На пост генпрокурора планируют назначить Венедиктову, а ГБР вместо нее возглавит "слуга народа" Монастырский, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5388
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почитай книжки что ли...
почти во всех парламентских демократиях существует неприкосновенность депутатов...
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Депутаты это один из независимых органов. Иначе у нас будет Россия и Беларусь, где они штопают всё что им дает царь.
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Вы как будто с Лео Котом в мире книжек живете: парламентская демократия, независимый орган, защитники народа. На название страны смотрите лучше.
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У нас Рада пять лет назад лишила Януковича звания президента.
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Мы всегда отличались тем что у нас демократия. А если Рада потеряет статус независимого органа, то Украина станет авторитарной страной. Зеленский будет диктатором и невыездным.
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я це ще 2 місяці назад тут написав, що Венедіктова йде на Ген прокурора.
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Венедиктова провалила тест на знание общего законодательства, - она не смогла пройти первый (!!!) этап конкурса на должность судьи, а генпрокурором пожалуйста! Идиоты-с
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Будет штопать то что ей даст Ермак. Еще одна кнопка
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Якщо ідійоти обрали ідійотів, то чому дивуватись.
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А зачем ей знать законодательство. В Украине разве есть правовое поле? В Украине херпрокурор все решает по звонку сверху.
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так сажать вона збирається не по законодательству, а по указці портнова
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Сьогодні на ПРЯМОМУ казали про це згадуючи Бутусова.
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PandaUA

Нарада з олігархами на Банковій - це вже підготовка до "відрубання рук", так, зелібои?!
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Volodymyr Ariev
4 ч. ·

Не знаю як назвати спробу Зеленського боротися з коронавірусом: авторитарний ідіотизм чи ідіотський авторитаризм? Вимагати працювати держслужбовцям при закритому метро? Може він на кортежі їх підвозитиме на роботу? Все одно найвеличнішого лише півтора километри везуть за маршрутом Банкова-додому. Добре, що не порадили їм просто перестати покашлювати. Навіщо закривати металургійні підприємства, які приносять левову частку валютного доходу країни? Щоб мікробів в мартен не затягнуло? Чи домна не захекалась? Як можна при карантині протягувати через Раду контраверсійні рішення і сподіватися, що спрацює заборона на зібрання понад 10 в одному місці? Після Майдана розлютовані українці чхатимуть в прямому сенсі на заборони Зеленського. Але якщо комусь в 42 рочки спало на думку побавитися в диктатурку, то питання адекватності президента постає не на жарт. Бо зграя чорних лебедів вже прилетіла.
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Лебеди уже не просто прилетели, а вовсю тюкают в темечко.
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ну дальше все просто - арест пороха и зеля максимум через полгода в ростове
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Ооо эта конченая покажет как надо прокурорить)
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Під шумок ця зелена мерзота багато біди наробить. Радуйтесь, дебіли, обрали лайно. Зате "абинеюлька".
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то есть управляемая рада, ручной прокурор который влияет на раду грозя преследованиями... что зеля ещё не нарушил, это же куйло в зародыше
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Я казав,що через рік-півтора,після президентських виборів,в Україні буде повний піпець.Навіть тут хтось заскрінив.
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Как люди шутили "не понравится - уедем". Никуда вы теперь не денетесь, так как Европа закрыла Шенген.
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знаю батьків Монастирського. Ще ті пристосуванці. Прислужники будь-якому начальству... Синок, напевне, недалече...
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Генеральный прокурор должен быть обязательно умным человеком. Почему именно это качество не учитывает Зеленский при назначениях?
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Як на мене Чумак зам прокурора саме підходить на це місце,але де ж він чумака назначить є ж ********** венедіктова...
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Капец. ЗЕбанаты эксцентрики и жонглеры на манеже.
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фактически диктатура... зеленский творит что хочет
продаёт Украину кому хочет
в целом и по частям
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