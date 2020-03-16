 На пост генпрокурора планують призначити Венедіктову, а ДБР може очолити "слуга народу" Монастирський, - Бутусов

За даними джерел Цензор.НЕТ, пише у Facebook головний редактор видання Юрій Бутусов, Володимир Зеленський на засіданні фракції Слуга народу заявив як пріоритетний варіант призначення на посаду генерального прокурора чинної в.о. голови Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової.
При цьому кандидата на місце в.о. керівника ДБР озвучено не було. Журналіст припускає, що їм може стати голова комітету з правоохоронної діяльності Верховної Ради Дениса Монастирського.
"Втрата керованості фракцією "Слуга народу" в парламенті, неможливість просунути стратегічні голосування у вигляді ринку землі та закону про заборону повернення коштів націоналізованих банків, поставила Зеленського перед необхідністю вирішувати проблему генпрокурора. Тільки генпрокурор може бути тією дубинкою, яка висить над головою депутатів і дає президенту якісь дисциплінарні важелі", - упевнений журналіст.
За його словами, кадрова лава компромісних і ухвалених сесійним залом фігур, яким Зеленський, Єрмак і Шефір особисто довіряють, коротка.
"Серед інших кандидатів на пост генпрокурора розглядалися і розглядаються також прокурор Сергій Кизь, заступник голови ОП Андрій Смирнов, колишній патентний повірений 95 кварталу і народний депутат Сергій Іонушас, заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов", - перераховує Бутусов.
Він зазначає, що "вирішити проблему керованості Ради і держави загалом" Зеленському буде непросто.
"І депутати, і олігархи зараз усвідомлюють крайню вразливість і слабкість влади і, судячи з усього, очікують, що в умовах кризи Зеленський припинить керувати тільки шляхом роздачі команд, а постарається вибудувати системні відносини на партнерській основі. Президенту доведеться домовлятися, щоб провести бажане призначення генерального прокурора", - упевнений журналіст.
Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що автоматично має наслідком його відставку. Обов'язки генпрокурора тимчасово виконує Віктор Чумак.
Зеля берет только своих, а там мы видели какие они все умные.
Не сбегая от дел,
В разноцветной короне
Шут на троне сидел.
Ради светлого завтра
Всем он шутки припас -
Каждый день после завтрака
Издавался указ:
«Только юмором лечится
Нищета и порок.
Я спасу человечество,
Подождите чуток»
Были шутки доходчивы,
Без особый затей -
Всем не слишком находчивым
Раздавали плетей.
Пессимисты сердитые
Получали урок -
Под завязку забитым
Был тюремный острог,
Даже каты устали
от разрубленных шей...
Но ведь жить лучше стали,
Стали жить веселей!
Счастье, счастье привольное,
Как посмотришь окрест.
Так как все недовольные,
Все пошли под арест .
Ни печали, ни гадости.
Но однажды весной
Шут от смеха и радости
Захлебнулся слюной.
© Вертер де Гёте
Теперь будет как в рашке - Царь...
Прикажет выпорят вас, а прикажет пряник дадут...
Малоросня вы теперь....
Только генпрокурор может быть той дубинкой, которая висит над головой депутатов и дает президенту какие-то дисциплинарные рычаги", - уверен журналист.Источник: https://censor.net.ua/n3181906
почти во всех парламентских демократиях существует неприкосновенность депутатов...
Нарада з олігархами на Банковій - це вже підготовка до "відрубання рук", так, зелібои?!
4 ч. ·
Не знаю як назвати спробу Зеленського боротися з коронавірусом: авторитарний ідіотизм чи ідіотський авторитаризм? Вимагати працювати держслужбовцям при закритому метро? Може він на кортежі їх підвозитиме на роботу? Все одно найвеличнішого лише півтора километри везуть за маршрутом Банкова-додому. Добре, що не порадили їм просто перестати покашлювати. Навіщо закривати металургійні підприємства, які приносять левову частку валютного доходу країни? Щоб мікробів в мартен не затягнуло? Чи домна не захекалась? Як можна при карантині протягувати через Раду контраверсійні рішення і сподіватися, що спрацює заборона на зібрання понад 10 в одному місці? Після Майдана розлютовані українці чхатимуть в прямому сенсі на заборони Зеленського. Але якщо комусь в 42 рочки спало на думку побавитися в диктатурку, то питання адекватності президента постає не на жарт. Бо зграя чорних лебедів вже прилетіла.
продаёт Украину кому хочет
в целом и по частям