 Маршрутка, таксі, тролейбус, трамвай. А ще можна пішки, - Зеленський про те, як дістатися на роботу

Про це Зеленський сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Чесно, відверто, просто як людина, а не як президент: я хотів би, щоб усі були вдома. Це найкращий варіант боротьби з коронавірусом. Але якщо ми їдемо і користуємося транспортом - будь ласка, маршрутки, таксі, тролейбуси, трамваї. Так, у маршрутках ми ввели можливість їхати по 10 осіб, не більше. У тролейбусах - по 20 осіб, і в трамваї теж по 20 осіб в одному вагоні. Інших варіантів, як доїхати на роботу, немає. Ще можна пішки", - сказав президент.

Зеленський пояснив, що метрополітен закрили оскільки повинні "закрити все, де є якесь скупчення людей".

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"У мене сьогодні була перша нарада з великим бізнесом. Ми хочемо говорити з усіма бізнесменами, тому що у них - великі підприємства, не тільки в Києві, а по всій Україні. Що вони окремо робитимуть окремі маршрутки, окремі автобуси, щоб їхні працівники могли доїхати до роботи", - додав президент.

Глава держави підкреслив, що пріоритетним зараз є питання про те, як не допустити поширення коронавірусу і врятувати людські життя.

"Як нам як державі зробити все, щоб у нас була статистика, яку ми сьогодні маємо? Щоб найменша кількість людей у ​​нас захворіла через цю хворобу і, не дай боже, померло. Тобто, ми вирішуємо пріоритетні питання. Пріоритетні - життя людей. Потім - робота", - пояснив він.