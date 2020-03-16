 Маршрутка, таксі, тролейбус, трамвай. А ще можна пішки, - Зеленський про те, як дістатися на роботу

Про це Зеленський сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Чесно, відверто, просто як людина, а не як президент: я хотів би, щоб усі були вдома. Це найкращий варіант боротьби з коронавірусом. Але якщо ми їдемо і користуємося транспортом - будь ласка, маршрутки, таксі, тролейбуси, трамваї. Так, у маршрутках ми ввели можливість їхати по 10 осіб, не більше. У тролейбусах - по 20 осіб, і в трамваї теж по 20 осіб в одному вагоні. Інших варіантів, як доїхати на роботу, немає. Ще можна пішки", - сказав президент.
Зеленський пояснив, що метрополітен закрили оскільки повинні "закрити все, де є якесь скупчення людей".
"У мене сьогодні була перша нарада з великим бізнесом. Ми хочемо говорити з усіма бізнесменами, тому що у них - великі підприємства, не тільки в Києві, а по всій Україні. Що вони окремо робитимуть окремі маршрутки, окремі автобуси, щоб їхні працівники могли доїхати до роботи", - додав президент.
Глава держави підкреслив, що пріоритетним зараз є питання про те, як не допустити поширення коронавірусу і врятувати людські життя.
"Як нам як державі зробити все, щоб у нас була статистика, яку ми сьогодні маємо? Щоб найменша кількість людей у нас захворіла через цю хворобу і, не дай боже, померло. Тобто, ми вирішуємо пріоритетні питання. Пріоритетні - життя людей. Потім - робота", - пояснив він.
Знесемо все: наклепи-лайку й сморід
Бо нам призначено цю гниду розчавить.
и никто не отменял ст 40 КЗоТ за пропуск больше 3-х часов увольнение. А ввести изменения в закон чтоб можно было неограниченно брать за свой счёт? я бы поехал на огород на дачу скоро. только обсуждать в Раде будут не это, а как продать землю да провести минские дела
Що, коронавірусе, це тобі не Італія - парадним маршем не пройдьош!
забыл добавить на велосипеде
4 ч. ·
Не знаю як назвати спробу Зеленського боротися з коронавірусом: авторитарний ідіотизм чи ідіотський авторитаризм? Вимагати працювати держслужбовцям при закритому метро? Може він на кортежі їх підвозитиме на роботу? Все одно найвеличнішого лише півтора километри везуть за маршрутом Банкова-додому. Добре, що не порадили їм просто перестати покашлювати. Навіщо закривати металургійні підприємства, які приносять левову частку валютного доходу країни? Щоб мікробів в мартен не затягнуло? Чи домна не захекалась? Як можна при карантині протягувати через Раду контраверсійні рішення і сподіватися що спрацює заборона на зібрання понад 10 в одному місці? Після Майдана розлютовані українці чхатимуть в прямому сенсі на заборони Зеленського. Але якщо комусь в 42-рочки спало на думку побавитися в диктатурку, то питання адекватності президента постає не на жарт. Бо зграя чорних лебедів вже прилетіла.
Да, здесь такая же фигня. Идиотизм по всему миру крепчает.
Мир, тот к которому мы привыкли, и вроде как почти приспособились, рушится со скоростью света.
Львовский метрополитен
Сообщаем что с 18 марта львовское метро временно прекращает свою работу, но для русскоговорящих мальчиков в трусиках наши двери всегда открыты
так! Зеленський наш батько! я за них голосував.
18.08.2019 10:15
Адвокатик
я довіряю Пристайко та нашому теперішньому батьку _Зеленському! Як зроблять - так мені і підійде!
18.09.2019 19:09
Адвокатик
я згідний! Батько України Зеленський - це перший Президент України, який припинить олігархічний шлях України у прірву.
21.09.2019 17:46
и последователен. Здравствуй $ по 40гривен...
Прем'єр-міністр Шмигаль сказав, що за перший квартал 2020 року повністю провалено виконання державного бюджету, в січні-березні бюджет не отримає більше 20% запланованих доходів.
Маршрутка, такси, троллейбус, трамвай. А еще можно пешком.....
Авотху*! Наивный дурачок ты зеля. Недолго тебе осталось.