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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4797) карантин (242) маршрутки (182) Метрополітен (427) таксі (49) трамвай (67) транспорт (425) автобус (12)

 Маршрутка, таксі, тролейбус, трамвай. А ще можна пішки, - Зеленський про те, як дістатися на роботу

Президент Володимир Зеленський пояснив, яким чином українцям дістатися на роботу після того, як закриють метрополітен.

Про це Зеленський сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Чесно, відверто, просто як людина, а не як президент: я хотів би, щоб усі були вдома. Це найкращий варіант боротьби з коронавірусом. Але якщо ми їдемо і користуємося транспортом - будь ласка, маршрутки, таксі, тролейбуси, трамваї. Так, у маршрутках ми ввели можливість їхати по 10 осіб, не більше. У тролейбусах - по 20 осіб, і в трамваї теж по 20 осіб в одному вагоні. Інших варіантів, як доїхати на роботу, немає. Ще можна пішки", - сказав президент.

Зеленський пояснив, що метрополітен закрили оскільки повинні "закрити все, де є якесь скупчення людей".

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"У мене сьогодні була перша нарада з великим бізнесом. Ми хочемо говорити з усіма бізнесменами, тому що у них - великі підприємства, не тільки в Києві, а по всій Україні. Що вони окремо робитимуть окремі маршрутки, окремі автобуси, щоб їхні працівники могли доїхати до роботи", - додав президент.

Глава держави підкреслив, що пріоритетним зараз є питання про те, як не допустити поширення коронавірусу і врятувати людські життя.

"Як нам як державі зробити все, щоб у нас була статистика, яку ми сьогодні маємо? Щоб найменша кількість людей у ​​нас захворіла через цю хворобу і, не дай боже, померло. Тобто, ми вирішуємо пріоритетні питання. Пріоритетні - життя людей. Потім - робота", - пояснив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181905
 
   
 Топ коментарі
 


Дмитрий@dmitriypaut 49 мин

Короновирус на улице практически не передаётся.
Так что на акциях протеста вероятность заражения оччень низкая.
Ну ,а если ещё проводить дезинфекцию воздуха горящими покрышками, вероятность заражения ноль
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Volodymyr Ariev
4 ч. ·

Не знаю як назвати спробу Зеленського боротися з коронавірусом: авторитарний ідіотизм чи ідіотський авторитаризм? Вимагати працювати держслужбовцям при закритому метро? Може він на кортежі їх підвозитиме на роботу? Все одно найвеличнішого лише півтора километри везуть за маршрутом Банкова-додому. Добре, що не порадили їм просто перестати покашлювати. Навіщо закривати металургійні підприємства, які приносять левову частку валютного доходу країни? Щоб мікробів в мартен не затягнуло? Чи домна не захекалась? Як можна при карантині протягувати через Раду контраверсійні рішення і сподіватися що спрацює заборона на зібрання понад 10 в одному місці? Після Майдана розлютовані українці чхатимуть в прямому сенсі на заборони Зеленського. Але якщо комусь в 42-рочки спало на думку побавитися в диктатурку, то питання адекватності президента постає не на жарт. Бо зграя чорних лебедів вже прилетіла.
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4000$ обещали, 1000 обещали, женится ещё не обещали.
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А в ного замість довбешки суцільна с__ка Маршрутка, таксі, тролейбус, трамвай. А ще можна пішки, - Зеленський про те, як дістатися на роботу - Цензор.НЕТ 2437
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Можно с перепугу так перегнуть палку что потом выжившие не рады будут стране с полностью разваленной экономикой.. транспорта людям хоть увеличь раз уж метро накрывается
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Лупаймо шмарклю цю!Нехай ні жар ні холод не спинить нас!
Знесемо все: наклепи-лайку й сморід
Бо нам призначено цю гниду розчавить.
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затем - работа? а зарплата, за которую покупать продукты сейчас - тоже - потом?
и никто не отменял ст 40 КЗоТ за пропуск больше 3-х часов увольнение. А ввести изменения в закон чтоб можно было неограниченно брать за свой счёт? я бы поехал на огород на дачу скоро. только обсуждать в Раде будут не это, а как продать землю да провести минские дела
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А нах работать, тебе или маме к пенсии 1000 гривен накинут, вот и проживете до апреля
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А откуда они деньги возьмут? Бюджет недополучил 20% запланированных доходов. Они печатный станов врубят или опять ОВГЗ будут продавать под 100500% годовых?
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Как же он далек от простого народа и реальности повседневной...
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Віслюк, хоч ти пельку стули. І без тебе гнидко, гуморист мля.
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"и в трамвае тоже по 20 человек в одном вагоне."

Що, коронавірусе, це тобі не Італія - парадним маршем не пройдьош!
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Маршрутки по 10 тел? Маршрутчики тупо не выйдут.На оно им на?
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А там кто-то еще остался? Тогда кто все эти люди в Киеве?
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Это все те, кто не хочет работать в огороде.
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Тогда нафига они нужны в моем городе? Тут своих идиотов вполне хватает, чтобы еще и колхозных терпеть.
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Средний возраст умерших от вируса в Италии 80 лет, он хочет сказать что их метро убило?
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Не маски доступні зробити, не дезінфекцію після прогону по лінії, не кількість потягів збільшити, а маршрутики і наземний транспорт. Ти, імбецил, хоч розумієш що робиш? Чи цей запобіжник тільки на час прийому "потрібних законів"?
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Маршрутки не будут ездить ради 10 человек. Троллейбусы и трамваи не перевезут столько людей даже если набитыми будут, а если по 20 человек то тем более, и очереди километровые. Такси очень подорожает, все ломанутся таксовать, Киев и так перегружен автомобилями, будет одна сплошная пробка. Лучше бы вы ничего там не делали в правительстве, чем идиотские решения принимали.
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Если закроются все спортивно-массовые мероприятия, сфера услуг и развлечений, туризм - то пассажиров уменьшится сразу наполовину!
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В основном люди ездят на работу и по делам, "просто так" ездит процентов 10-15. Если закроют метро и не выедут маршрутки, плюс пробки из-за таксующих то перевозка пассажиров сократится раз в 10 минимум. Будет писец
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Врачи трижды в день проводят дезинфекцию парламента от паразитов, но они все равно приходят на заседания... Маршрутка, таксі, тролейбус, трамвай. А ще можна пішки, - Зеленський про те, як дістатися на роботу - Цензор.НЕТ 2004
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Volodymyr Ariev
4 ч. ·

Не знаю як назвати спробу Зеленського боротися з коронавірусом: авторитарний ідіотизм чи ідіотський авторитаризм? Вимагати працювати держслужбовцям при закритому метро? Може він на кортежі їх підвозитиме на роботу? Все одно найвеличнішого лише півтора километри везуть за маршрутом Банкова-додому. Добре, що не порадили їм просто перестати покашлювати. Навіщо закривати металургійні підприємства, які приносять левову частку валютного доходу країни? Щоб мікробів в мартен не затягнуло? Чи домна не захекалась? Як можна при карантині протягувати через Раду контраверсійні рішення і сподіватися що спрацює заборона на зібрання понад 10 в одному місці? Після Майдана розлютовані українці чхатимуть в прямому сенсі на заборони Зеленського. Але якщо комусь в 42-рочки спало на думку побавитися в диктатурку, то питання адекватності президента постає не на жарт. Бо зграя чорних лебедів вже прилетіла.
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Після метро потрібно закрити і ліфти. Ваве Зеленському потрібно йти до кінця.
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в маршрутках мы ввели возможность ехать по 10 человек, не больше. В троллейбусах - по 20 человек-обдолбался совсем клоун? представляю без метро очередь в маршрутки отсчитывает 10 и там же на остановке все вместе больные и здоровые ждут на остановке следующую тоже самое с тролейбусами
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повезло ещё шо толчков по киеву нет, а кусты пока попадаются. а то идёш отак пишком на работу, в долгом пути может и приспичить, а толчки закрыты. ну шоб народ в них массово не толкался по пути на работу.
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Таксисты аж кончили в штаны от етой новости. Сейчас думают во сколько поднять тарифы в 10 раз или не наглеть а всего в 5 раз
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я помню когда помоему в 13 году весной был снежный колапс как они не наглели - ну просто бесплатно развозили - КОЗЛЫ
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А что нельзя на неделю-другую сделать всеобщие каникулы? Как на новый год можно а щас нельзя?
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Оптимистический сценарий по ЕС - месяца 2-3. Через недельку-две у нас все только будет начинаться.
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Бред какой-то. Он когда последний раз в маршрутке ездил?
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сегодня в обед пробка стояла по всей набережной от Подола до моста Потона - ждали проезд великого кормчего....на маршрутке конечно же...
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Вы президент в общественном транспорте,когда последний раз ездили. Вы хоть в курсе какое количество людей им пользуется? По 10 человек на одну машину? Да и за месяц, до меня очередь не дойдет. Да быстрее меня вирус коронизирует,чем я зп получу при ваших математических способностях!
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Даешь диджитализацию транспорта. Все на лисапеты пересаживайтесь
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Гужевым транспортом можно. Ну, на лошадях, в запряженных повозках,телегах т.е.
Да, здесь такая же фигня. Идиотизм по всему миру крепчает.
Мир, тот к которому мы привыкли, и вроде как почти приспособились, рушится со скоростью света.
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Львовский метрополитен



Сообщаем что с 18 марта львовское метро временно прекращает свою работу, но для русскоговорящих мальчиков в трусиках наши двери всегда открыты

Маршрутка, таксі, тролейбус, трамвай. А ще можна пішки, - Зеленський про те, як дістатися на роботу - Цензор.НЕТ 4579
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Я худєю від цього клована! А ви, Зебіли?
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А от коронавируса ты не только похудеешь, но даже белые тапки примеряют! Маршрутка, таксі, тролейбус, трамвай. А ще можна пішки, - Зеленський про те, як дістатися на роботу - Цензор.НЕТ 2265
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Ну от стане метро в Києві. І все. Ніхто на наземному транспорті вже нікуди не їде. Бо пробки будуть колосальні. Ті хто не їздив на роботу в авто, поїде. Тиснява в кожну маршрутку і автобус буде неймовірна. Це такий захист громадян? Але ж все одно все стане.
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Зато воздух в городе чище станет и пробок меньше. *******, вы же об етом мечтали когда с евробляхерами воевали Маршрутка, таксі, тролейбус, трамвай. А ще можна пішки, - Зеленський про те, як дістатися на роботу - Цензор.НЕТ 1699
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Спочатку громадський транспорт було майже знищено, бо хотіли як приватні перевізники заробити. Залишилось метро, яке дозволяє пересуватись містом. Тепер ще одне вумне рішення метро зачинити. Може просто дезинфекцію проводити? Бо у період форс-мажору всі розрахунки припиняться, на цей період ніхто зарплатню не отримає. То ж якщо таки форс-мажор, то і банки зачиняться. Якось так.
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представляю завтра курс после такого обнадеживающего заявления клована.....
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Вова какократ подтверждает известный факт, что родился он у папы тугоумным, недоразвитым ребенком. Только в Украине вожака стаи макак могут выдвинуть президентом.
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Только у Украiни предпочли Шапкокрада и Барыгу умнице и красавице Юле.
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Блин, ну как тут не вспомнить про подаренный президентом Эстонии велосипед. Уже пожертвовал бы кому-нибудь на работу ездить.
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В еврейских семьях редко рождаются дураки. Но если такое случается - это обязательно на уровне клинического идиота.
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это что - начало автобиографии какого-то еврея-порохобота?
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може вони і розумні - тільки погані менеджери, по-факту керівництва цією державою.
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Это ты смотришь с точки зрнеия пользы для страны. А они смотрят с точки зрения пользы для себя.
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Та делишки примитивный. Юристов недоучка. Есть ещё клон _ финансистик. Тоже только в профиль.
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Короче, Зеля, намордники уже не нужны, зелохам, как оказалось, нужна туалетная бумага. Маршрутка, таксі, тролейбус, трамвай. А ще можна пішки, - Зеленський про те, як дістатися на роботу - Цензор.НЕТ 110
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Какой маршрутчик повезет десять пассажиров за 80 грн при длине маршрута в 10-15 км? Сколько будет стоить такой проезд? 40 грн? Достал этот придурок зебильный
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Из всего начинаю понимать,что дефолт неизбежен
и последователен. Здравствуй $ по 40гривен...
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По стилю "решения" отчетливо видно, что его принял простой парень, который хорошо знает, как обычные люди добираются на работу, в частности с Левого берега...наш презЕдент, из народа...
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он завтра еще коксу накинет и посоветует летать на работу на дронах
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Не більше 10 у маршрутці? А водій, кондуктор і вишибайло теж входять у цю "щасливу десятку"?
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Коли боїшся підхватити трипер або сифіліс, відріж собі цюцюрку.
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Це було ще до вірусу.
Прем'єр-міністр Шмигаль сказав, що за перший квартал 2020 року повністю провалено виконання державного бюджету, в січні-березні бюджет не отримає більше 20% запланованих доходів.
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Ну або на броньованих велосипедах, як на цьому фото кортежу нєлоха
Маршрутка, таксі, тролейбус, трамвай. А ще можна пішки, - Зеленський про те, як дістатися на роботу - Цензор.НЕТ 2825

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Человек просто оторван от реальной жизни....
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А кто знает, кольцевая электричка работать будет? Я на ней всего пару раз ездил. Даже не знаю, работает ли она сейчас.
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по ходу он насмехается, ну тут понятное дело, что маршрутка это еще хуже метро
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нужно делать пропуска на жизнеобразующие профессии: медики, пищевая промышленность, коммунальщики. Все остальные ездят своим ходом или сидят дома.
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На работу на такси..да легко ..эпоха бедности ж закончилась правда ЗЕбилы..
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если на то пошло то в этой ситуации самое правельно это отправить всех по домам оставив только жизнено важные службы и прои зводства - вопрос а за что жить ? Может пришло время нашим олигархам немного поделидся ? Не бред написал
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хочу увидеть зеленского едущего на работу на любом из этих вариантов:
Маршрутка, такси, троллейбус, трамвай. А еще можно пешком.....
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Ага, а если люди будут сидеть дома без инета, без других источников инфы кроме телека и возможности писать гневные комментарии на Цензоре - вообще идеал.

Авотху*! Наивный дурачок ты зеля. Недолго тебе осталось.
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Дебіл зелений, у українців грошей в мішках немає, багато людей живуть від зарплати до зарплати, ти віслюк оманський хочеш, щоб вони з голоду померли.
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