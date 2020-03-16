 У разі необхідності вводитимемо надзвичайний стан, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, відповідаючи на запитання про те, чи може Верховна Рада у вівторок прийняти рішення про введення в Україні НС.

"Ви чули, що президент Французької Республіки Макрон сказав, що впродовж 15 днів заборонено всім виходити на вулицю. Поки що ми не дійшли до цієї ситуації. Але я вам чесно скажу: якщо це буде необхідно - ми введемо надзвичайний стан", - сказав він.

Зеленський вказав, що буде введено НС у Чернівецькій і Житомирській областях, де вже були підтверджені випадки коронавірусної хвороби.

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