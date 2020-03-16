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 Політика України, Суспільство
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 У разі необхідності вводитимемо надзвичайний стан, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні може бути введено надзвичайний стан у разі потреби через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, відповідаючи на запитання про те, чи може Верховна Рада у вівторок прийняти рішення про введення в Україні НС.

"Ви чули, що президент Французької Республіки Макрон сказав, що впродовж 15 днів заборонено всім виходити на вулицю. Поки що ми не дійшли до цієї ситуації. Але я вам чесно скажу: якщо це буде необхідно - ми введемо надзвичайний стан", - сказав він.

Зеленський вказав, що буде введено НС у Чернівецькій і Житомирській областях, де вже були підтверджені випадки коронавірусної хвороби.

Читайте також: У Чернівецькій області оголошується надзвичайний стан, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181904
 
   
 Топ коментарі
 
И пропихивать распродажу земли да ?
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начнем с элементарных правил соблюдения личной гигиены

Зеленский, где моя маска ?
Кому ты ее продал и за сколько ?

.
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с чего такое мнение?е, ну если идти на поводу тупых троллей цензор, не вводить карантин и других жестких мер, то я не уверен, что не будет у нас повторения италии, особенно с нашей медициной
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потому что, внимание, не так страшен черт (коронавирус), как его малюют
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В случае нобходимости, для зашкваренной руснявой гебней зекоманды -будем использовать и березовые колья, вместо осиновых .
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пля - какое-то чмо поставило раком всю страну...
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ох завтра і наприймають служки, оце фартонуло зегнидам з вірусом! шмаркля венедиктову тягне на генпрокурора, якраз для повної картинки з єрмаком і сивухою. все-таки воно таке тупориле, бо думає, що безсмертне
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Говорять хто переболів цим вірусом то другий раз майже не можливо захворіти на нього, але є випадки повторного зараження, це як з вітрянкою.
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Не повторне зараження, а є носіями, проте не заразні, це як з гепатитом, або сифілісом.
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Гепатит зараз повністю лікується и людина навіть не являється носієм вірусу, но не в нас.
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Ну 2 тижні, ну місяць якогось там стану, а далі? Історія нічому не вчіть?
Траса накатана!
У разі необхідності вводитимемо надзвичайний стан, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4014
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а помню как зрадофилы вихжали аж слюню летеЛи 'Порох не вводу военное положение!это узурпация власти' где вы сейчас?ау мрази?!
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Volodymyr Ariev
4 ч. ·

Не знаю як назвати спробу Зеленського боротися з коронавірусом: авторитарний ідіотизм чи ідіотський авторитаризм? Вимагати працювати держслужбовцям при закритому метро? Може він на кортежі їх підвозитиме на роботу? Все одно найвеличнішого лише півтора километри везуть за маршрутом Банкова-додому. Добре, що не порадили їм просто перестати покашлювати. Навіщо закривати металургійні підприємства, які приносять левову частку валютного доходу країни? Щоб мікробів в мартен не затягнуло? Чи домна не захекалась? Як можна при карантині протягувати через Раду контраверсійні рішення і сподіватися що спрацює заборона на зібрання понад 10 в одному місці? Після Майдана розлютовані українці чхатимуть в прямому сенсі на заборони Зеленського. Але якщо комусь в 42-рочки спало на думку побавитися в диктатурку, то питання адекватності президента постає не на жарт. Бо зграя чорних лебедів вже прилетіла.
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в 42-му рочку побавытысь 100% не получилось бы..
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Придурок, во Франции людей распустили в 2-х недельный отпуск за счет работодателей и если будет продолжение карантина, то дальше будет оплачивать еще 2 недели государство. А что будет происходить у нас?!
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Ахметов поделится, нужно иногда. а в резиденциях депутатов и ко будут палаты с аппаратами ивл и постреабилитационное лечение. а летом всех отправят на море восстанавливать иммунитет - к Авакову, Рабиновичу, Зеленскому (ну там много в общем) на виллы в Италию... да...
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етапи державного перевороту та зради України від Зєлі у турборежимі, навіть вночі..
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интересно, а почему Зеленский не берет пример с китайских товарищей, хотя бы в некоторых аспектах, там, построить больницу за неделю или хотя бы наладить производство масок за такое же время, кварцевых ламп, обратиться к волонтерам хотя бы, если денег нет, найти пару\десяток полуживых профессоров, посадить их травить этот вирус в каком-то институте и т.п.
а тут у нас война пять лет и чрезвычайного положения нет, все норм, так и должно быть - тогда надо бы народу право на оружие дать, чтобы "постреливали" все, а не избранные.
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А это как..?https://narodna-pravda.ua/2020/03/16/karantyn-v-********-z-yavylysya-sumni-foto-z-kordonu/
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ты лучше себе клизму поставь вiслюк обкуренний.
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Наша країна спокійно пройде цей непростий період.
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А ще можна було б ввести режим масок, але якась **** вивезла їх за кродон.
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Маски не помогают.
Вірус маленький он с легкостью проходит сквозь маску.
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Це правда. не розумію чому китайці с усього світу повивозили маски собі в китай і змусили всіх своїх носити.
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А также выгони себе спирт и сделай самодельные антисептики.
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Введение чрезвычайного положения - это тайная мечта Авакова по перехвату власти.
Войдут в положение двое, а выйдет только ОДИН
"Боливар не вынесет двоих" (С)
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У сириале усе паказано не нада хвантазить. У разі необхідності вводитимемо надзвичайний стан, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6293 У разі необхідності вводитимемо надзвичайний стан, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6293 У разі необхідності вводитимемо надзвичайний стан, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6293
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Наживаются на страхе. Как супермаркеты обманывают покупателей, которые запасаются едой.
Имитация пустых полокНагнать панику в магазинах очень легко - достаточно просто убрать основную часть товаров с полок, как бы намекая потребителю, что продукт в дефиците, всё раскупили - и вам надо тоже поторопиться.Это ещё одна уловка мерчандайзеров. Но если раньше они ставили в центре зала пирамидку из каких-то товаров и убирали из неё по краям несколько штук, чтобы заинтересовать человека и подтолкнуть его к покупке, то сейчас в магазинах искусственно создаётся пустота.У ретейлеров заполнены склады, дефицита товаров не случится, а все пустые полки в магазинах могут быть связаны с человеческим фактором: быстро раскупили, не успели выложить.

Цена скидки Повадились вывешивать ценники "скидочные" и привлекательные, а когда приходишь на кассу, оказывается, что цена больше.
На первых позициях в большинстве случаев стоят именно те товары, которые нужно быстрее продать. Поэтому, если вам нужна свежая сметана или мука, не стесняйтесь искать товар в глубине полок.
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Всегда внимательно смотрите на ценник, изучайте дополнительную информацию на нём. Если цена за товар в чеке отличается, просите отменить покупку и вернуть деньги, пишите жалобы. Даже если администратор магазина будет говорить вам, что 5-10 грн - это не те деньги, ради которых нужно устраивать скандал (а такое, поверьте, не редкость), если вы не хотите чувствовать себя обманутым, отстаивайте свои права.
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Я б не радив цього. Україне це не китай. В Україні люди не керовані і непердбачувані. І це не французи - там французи розуміють що сьогодні вони посидять на карантині, отримуючи гроші як за відпустку, а потім будуть далі нормально жити тому що вони вибороли багато прав. Українці занадто втомлені задля таких важких заходів. Потрібно якось трохи полегше.
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