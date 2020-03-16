 У разі необхідності вводитимемо надзвичайний стан, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, відповідаючи на запитання про те, чи може Верховна Рада у вівторок прийняти рішення про введення в Україні НС.
"Ви чули, що президент Французької Республіки Макрон сказав, що впродовж 15 днів заборонено всім виходити на вулицю. Поки що ми не дійшли до цієї ситуації. Але я вам чесно скажу: якщо це буде необхідно - ми введемо надзвичайний стан", - сказав він.
Зеленський вказав, що буде введено НС у Чернівецькій і Житомирській областях, де вже були підтверджені випадки коронавірусної хвороби.
Траса накатана!
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Не знаю як назвати спробу Зеленського боротися з коронавірусом: авторитарний ідіотизм чи ідіотський авторитаризм? Вимагати працювати держслужбовцям при закритому метро? Може він на кортежі їх підвозитиме на роботу? Все одно найвеличнішого лише півтора километри везуть за маршрутом Банкова-додому. Добре, що не порадили їм просто перестати покашлювати. Навіщо закривати металургійні підприємства, які приносять левову частку валютного доходу країни? Щоб мікробів в мартен не затягнуло? Чи домна не захекалась? Як можна при карантині протягувати через Раду контраверсійні рішення і сподіватися що спрацює заборона на зібрання понад 10 в одному місці? Після Майдана розлютовані українці чхатимуть в прямому сенсі на заборони Зеленського. Але якщо комусь в 42-рочки спало на думку побавитися в диктатурку, то питання адекватності президента постає не на жарт. Бо зграя чорних лебедів вже прилетіла.
а тут у нас война пять лет и чрезвычайного положения нет, все норм, так и должно быть - тогда надо бы народу право на оружие дать, чтобы "постреливали" все, а не избранные.
Вірус маленький он с легкостью проходит сквозь маску.
Войдут в положение двое, а выйдет только ОДИН
"Боливар не вынесет двоих" (С)
Имитация пустых полокНагнать панику в магазинах очень легко - достаточно просто убрать основную часть товаров с полок, как бы намекая потребителю, что продукт в дефиците, всё раскупили - и вам надо тоже поторопиться.Это ещё одна уловка мерчандайзеров. Но если раньше они ставили в центре зала пирамидку из каких-то товаров и убирали из неё по краям несколько штук, чтобы заинтересовать человека и подтолкнуть его к покупке, то сейчас в магазинах искусственно создаётся пустота.У ретейлеров заполнены склады, дефицита товаров не случится, а все пустые полки в магазинах могут быть связаны с человеческим фактором: быстро раскупили, не успели выложить.
Цена скидки Повадились вывешивать ценники "скидочные" и привлекательные, а когда приходишь на кассу, оказывается, что цена больше.
На первых позициях в большинстве случаев стоят именно те товары, которые нужно быстрее продать. Поэтому, если вам нужна свежая сметана или мука, не стесняйтесь искать товар в глубине полок.