 В Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус, 10 - ще в лабораторії, - Зеленський

Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Український підприємець Олександр Носов у Facebook порівняв ці свідчення з кількістю тестів на коронавірус, проведених в інших країнах станом на 13 березня.

У Китаї ця цифра становить 320 тисяч, у Кореї - 248 тисяч, в Італії - 86 тисяч, в Росії - 76 тисяч.

Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19. Таким чином зараз в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).

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