 В Україні оброблено 79 підозр на коронавірус, 10 - ще в лабораторії, - Зеленський

Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Український підприємець Олександр Носов у Facebook порівняв ці свідчення з кількістю тестів на коронавірус, проведених в інших країнах станом на 13 березня.
У Китаї ця цифра становить 320 тисяч, у Кореї - 248 тисяч, в Італії - 86 тисяч, в Росії - 76 тисяч.
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19. Таким чином зараз в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).
Во всем мире пандемия, а зелебобики под шумок обвалили курс доллара. Теперь и внукам хватит. А просто народ @тс@сёт, как всегда
ясно ж было шо "па 8" -развод для зебилов, ждём 30-32.
Гривнепатриотам большой привет !
А в крайнем случае вы сами знаете, кого они обвинят во всем. Фамилия этого злодея хорошо известна
А, главное набросить чтобы паника побольше была. Кстати, а чем торгует предприниматель Носов?
У нас ситуация ничуть не лучше, чем в той же Франции, а скорее, чем в той же Италии.
По другому просто не может быть из-за законов физики, математики, биологии и медицины.
https://www.obozrevatel.com/society/v-ukraine-vyizdorovel-pervyij-bolnoj-koronavirusom.htm
https://112.ua/zdorovie/v-minzdrave-rasskazali-pochemu-nelzya-proyti-test-na-koronavirus-po-sobstvennomu-zhelaniyu-529359.html