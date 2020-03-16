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Все про:Зеленський (4797) Носов Олександр (2) COVID-19 (922)

 В Україні оброблено 79 підозр на коронавірус, 10 - ще в лабораторії, - Зеленський

Станом на 16 березня 2020 року в Україні оброблено 79 підозр на коронавірус, ще 10 опрацьовуються лабораторно.

Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Український підприємець Олександр Носов у Facebook порівняв ці свідчення з кількістю тестів на коронавірус, проведених в інших країнах станом на 13 березня.

У Китаї ця цифра становить 320 тисяч, у Кореї - 248 тисяч, в Італії - 86 тисяч, в Росії - 76 тисяч.

В Україні оброблено 79 підозр на коронавірус, 10 - ще в лабораторії, - Зеленський 01

В Україні оброблено 79 підозр на коронавірус, 10 - ще в лабораторії, - Зеленський 02

Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19. Таким чином зараз в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181903
 
 
 Топ коментарі
 
наживается на войне, теперь на болезнях... Завтра будет землю продавать

В Украине обработано 79 подозрений на коронавирус, 10 - еще в лаборатории, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6915
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Эта ситуация выгодня Зеленскому и его команде. Можно списать на вирус все провалы в экономике, курсе гривны и т.п.
А в крайнем случае вы сами знаете, кого они обвинят во всем. Фамилия этого злодея хорошо известна
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Немає сумніву, що це Носов - затятий порохобот.
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наживается на войне, теперь на болезнях... Завтра будет землю продавать

В Украине обработано 79 подозрений на коронавирус, 10 - еще в лаборатории, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6915
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Не ты ли писал что курс 24 вредит экономике и экспорту?
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Таки да, кому война, а кому мать родна.
Во всем мире пандемия, а зелебобики под шумок обвалили курс доллара. Теперь и внукам хватит. А просто народ @тс@сёт, как всегда
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ну и шо с курсом не так ? в прошлом году в это время были такие же цифры...
ясно ж было шо "па 8" -развод для зебилов, ждём 30-32.
Гривнепатриотам большой привет !
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В Україні від коронавірусу помруть тільки ті хто здавав тести. Усі інші від невропатологій,поносу ,старості чи просто від нудьги під час карантину. В Украине обработано 79 подозрений на коронавирус, 10 - еще в лаборатории, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4672
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Тому ні в кого і не не виявлють, бо не проводять тестування і немає тестів.
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Эта ситуация выгодня Зеленскому и его команде. Можно списать на вирус все провалы в экономике, курсе гривны и т.п.
А в крайнем случае вы сами знаете, кого они обвинят во всем. Фамилия этого злодея хорошо известна
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коронавірус зжирає золотовалютні запаси! На корону.
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Так почему предприниматель Носов не хочет найти статистику смертности от пневмонии за 2018 год и сегодняшнюю, такое сравнение даст более точный ответ - власти скрывают реальные результаты или нет?
А, главное набросить чтобы паника побольше была. Кстати, а чем торгует предприниматель Носов?
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Большинство умирающих от этого коронавируса - пожилые люди, у которых своих болячек хватает, так что им далеко не всегда пишут, что умерли от пневмонии, пишут, что умерли от собственных болячек (сердце, инсульт и другие разные недостаточности).
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Надо быть круглым идиотом, витать в зелёных облаках и верить в зелёные чудеса, чтобы верить во все эти единичные случаи. Это ложь, наглая, зелёная ложь. Просто харканье в лицо обществу зелёными соплями.
У нас ситуация ничуть не лучше, чем в той же Франции, а скорее, чем в той же Италии.
По другому просто не может быть из-за законов физики, математики, биологии и медицины.
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и на фоне 79 подозрений, зебилы уже успешно создали в стране неуправляемый коллапс. завтра еще и чс введут. меры явно неадеквавтные. значит будет афера, может и не одна.
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Количество , а главное темп обработки .... впечатляет
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Із 79 коронавірус підтверджено у 5. Перший хворий почав одужувати. Тест сьогодні показав негативний результат. Через два дні зроблять другий і якщо результат буде негативний, то буде вважатись, що він здоровий.

https://www.obozrevatel.com/society/v-ukraine-vyizdorovel-pervyij-bolnoj-koronavirusom.htm
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Странно как-то ! У меня тесть на скоряке работает,каждый день с подозрением возят уже вторую неделю! А тут прям аж 70 человек.
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Миссия Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом не смогла посетить Черновцы: из-за закрытия границ эксперты вынуждены были уехать домой. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.
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Всё должно быть шито-крыто. Зелёный туман.
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пиз..ш, заболевших на порядок больше , а инфицированных и того больше...
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как хорошо что наше население сократилось так что всего 80 подозрений... надо было не завозить тесты - былибы самой здоровой нацией
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В Минздраве рассказали, почему нельзя пройти тест на коронавирус по собственному желанию как вам ?

https://112.ua/zdorovie/v-minzdrave-rasskazali-pochemu-nelzya-proyti-test-na-koronavirus-po-sobstvennomu-zhelaniyu-529359.html
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