 Кожен хворий буде його особистою відповідальністю, а за порушення закону буде і кримінальна відповідальність, - Зеленський про Кернеса

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на ICTV.

Він зазначив, що "Кожен хворий буде його особистою відповідальністю".

Також президент Зеленський підкреслив, що за порушення закону настає і кримінальна відповідальність.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив про те, що Харківський метрополітен продовжуватиме працювати, незважаючи на доручення президента Володимира Зеленського про обмеження для транспорту на час карантину.

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