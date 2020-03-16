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Все про:Зеленський (4797) карантин (242) Кернес (353) COVID-19 (922)

 Кожен хворий буде його особистою відповідальністю, а за порушення закону буде і кримінальна відповідальність, - Зеленський про Кернеса

Президент України Володимир Зеленський прокоментував висловлювання міського голови Геннадія Кернеса про те, що харківський метрополітен продовжуватиме працювати, незважаючи на доручення президента Володимира Зеленського про обмеження для транспорту на час карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на ICTV.

Він зазначив, що "Кожен хворий буде його особистою відповідальністю".

Також президент Зеленський підкреслив, що за порушення закону настає і кримінальна відповідальність.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив про те, що Харківський метрополітен продовжуватиме працювати, незважаючи на доручення президента Володимира Зеленського про обмеження для транспорту на час карантину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Володимир Зеленський говорить про коронавірус в ефірі ток-шоу. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181901
 
 
 Топ коментарі
 
Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе

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Брехня! Ти скоріше запроториш за грати Федину,Марусю Звіробій ,волонтерів ,ветеранів АТО. Гепу ні! Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе - Цензор.НЕТ 9429
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Как каждый погибший на передовой на твоей ответственности!!!
Да, зеля?
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Зеленский, ты что сказочник или экстрасенс? Что значит будет? Человек СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС не выполняет распоряжения Киева. Где сейчас уголовная ответственность? Или ты будешь ждать пока весь Харьков заразится?У тебя Зеля, есть мозги в голове или нету? Ты тут клоунадой не занимайся. Харьков - миллионный город и там люди живут, а не подопытные кролики.Кернеса в тюрьму, Зелю на мыло.
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а шо гепа нарушил?хотелки ***********?
законы принимает рада,а не **********.чп обьявляет рада,а не **********,за преступления сажает суд,а не **********.
вот и получается,что надо зелю привлекать ,за превышение полномочий....
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гена будет каждого заболевшего на ноль умножать
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нет...обнуление-не наш метод...это ща модно северо-западнее
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Вава может сколько угодно ******* нарядно и пышно, как ему болит за Украину.
Но одно только существование рядом с ним вырожденца и обрыгана сивохи, чью обосцанную тушу таскали чуть ли не всем Донецком, бо оно уже не могло ходить, только мычало, плюс его назначение в самую болевую точку страны, в открытую дымящуюся рану, так только этот факт ставит бесповоротный крест на Вавином "патриотизме".
Вся любовь к Украине полшестого помещается под брылями сивохи.
О.Монова
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А вам не кажется что Кернес слишком бурый стал и сознательно идёт на конфликт.
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Буреет,потому как чувствует что от вируса его уже в Израиле не спасут. Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе - Цензор.НЕТ 9287
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Закон один для всех. Закрывай Раду для своих редкостных дуралеев, и не закрывай метро для умных людей.
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звісно - соя підтримує Гєпу ! Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе - Цензор.НЕТ 3704
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а кто предявит криминал, может зеленскии или прокурор по указанию от начальника.
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Вы против того, чтобы Керсеса посадили?
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Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе

==================
Брехня! Ти скоріше запроториш за грати Федину,Марусю Звіробій ,волонтерів ,ветеранів АТО. Гепу ні! Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе - Цензор.НЕТ 9429
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зеленский ты будешь пытаться в это время землю продать и с ордло дружить.
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Почему -то Кернес вызывает больше симпатий.
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PandaUA



Нарада з олігархами на Банковій - це вже підготовка до "відрубання рук", так, зелібои?!
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Слышете звон? Думаете это яйца Зеленского звенят? Нет, это крысиные яички Кернеса)
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когда родился 🤡🤢 , Гепа преподавал , имел он ввиду ,»янелоха»
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Как каждый погибший на передовой на твоей ответственности!!!
Да, зеля?
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А по моему Кернес клал на это заявление с прибором. Что то как то я смотритрю "зелю уважают", вообще ни разу не лох
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только что был на приемном покое в Борисполе. имел контакт с товарищем который вернулся из польши. температура по градуснику 36,9 (после извлечения инородного тела из легких она у меня не бывает выше 37.2 при любой болезни), озноб 3 дня, жар, легкий насморк, тяжесть в легких.
врачи послали нафиг. но приставили ко лбу градусника и намеряли 36,4.
спокойно пошел кашлять и чихать дальше. я ж здоров походу.
благо еще живот болит. наверное это риновирус....
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в жизни не подумал, что буду болеть за Гепу... Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе - Цензор.НЕТ 7621
Гепа!, - что этот тупой молокосос себе позволяет...?
Давай, высылай своих титушек под офис преЗедента....
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це зараз від зеленського йде вечерній квартал чи разсмешите кернеса?
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молодець Зеленський - гєпу в допу ! Каждый заболевший будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет и уголовная ответственность, - Зеленский о Кернесе - Цензор.НЕТ 6804
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не радуйся так...
наш Гепа снайпера от Авакова пережил ...., и
кто кого в дупу трахнет большоооой вопрос... Кожен хворий буде його особистою відповідальністю, а за порушення закону буде і кримінальна відповідальність, - Зеленський про Кернеса - Цензор.НЕТ 8867
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Зеля, где тот закон, который нарушил Гепа? Твоя зебильная "рада" разве его принимала? Кожен хворий буде його особистою відповідальністю, а за порушення закону буде і кримінальна відповідальність, - Зеленський про Кернеса - Цензор.НЕТ 2779
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"- Паниковать, конечно не надо, выметать все полки. Я помню, как выметались в кризисные моменты гречка, мука, потом там заводились жучки, и всё это выбрасывалось... Продукты есть, будут, и в этом смысле нет проблем."
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в Україні за порушення закону не відповідає тільки Зеля та його "свати"
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Зеленского на гиляку, жида проклятого! Бей жидов, спасай Украину!
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По такой логике ответственный за все заболевания в Украине - Зеленский и он должен нести уголовную ответственность.
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та даже не за заболевания...а за преступания требований законов Украины...
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Пошел в ж. Маски бесплатно давай. Помирать дома в одиночестве я не собираюсь. Если что , к тебе домой с благодарностью прийду!
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если власть скажет умереть значит так надо сделать: привыкай к новому порядку...
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В Харкові немає ні однієї людини яка захворіла цим вірусом, то навіщо все закривати.
Деякі обмеження повинні бути так про всяк випадок.
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Что бы через две недели не бегали с ошпариной жопой как Итальянцы сейчас
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У нас уже не будет такой ситуации как в Италии, например в Китае вирус пошел на спад, там даже китайская баскетбольная ассоциация (CBA) сообщила командам о своем намерении возобновить игры в начале апреля, как и футбольная.
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А почему в Китае вирус пошел на спад потому что ему надоело быть в Китае? Только потому что у них был драконвский карантин вирус пошел на спад, а у нас будет еще хуже т.к. провели всего 79!!! Тестов 79!!!
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Они были первыми и не знали с чем имеют дело в связи с этим утратили много времени, а мы уже выиграли время, как говорят: "предупрежден-значит вооружен".
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Гепа плюнь в морду этому виду Зеленскому! Ты же настоящий еврей!
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Гепу звісно в дупу. Але хто озвучив як будуть працювати стратегічні для повноцінного забезпечення мегаполісів підприємства. Робітників на віртальотах авакова будуть доставляти? Чи на автозаках і БТР-ах ще при ******* закуплених? На яких підприємствах харчової промисловості (хлібзаводи, м"ясо-молочні комбінати тощо) існує зараз розвозка для співробітників?
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Много вас ответчиков было за 28 лет поневирянь украинцев! Ни одна скотыняка не ответила! Нема патриотив, на жаль....
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Сцепились два упоротых дебила, будем посмотреть!


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а какого закона?в каком законе прописано,(даже о чп) что нужно закрывать метро? Кожен хворий буде його особистою відповідальністю, а за порушення закону буде і кримінальна відповідальність, - Зеленський про Кернеса - Цензор.НЕТ 3631
или он о тех законах,которые норовят в турборежиме дунуть?
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Закрытие метрополитена идиотизм. Это практически заморозка всего, люди просто не смогут добраться до работы. Как будут работать банки и больницы без персонала ?
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Гепа Зеослика на роль умножит! Но рискует в ответку нарваться на Дубилета и его самого умножат на 0,88
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У нас уже не будет такой ситуации как в Италии, например в Китае вирус пошел на спад, там даже китайская баскетбольная ассоциация (CBA) сообщила командам о своем намерении возобновить игры в начале апреля, как и футбольная ассоциация.
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закона еще нет а он уже сажать собрался идиот!
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Кернес, закрывай нафиг город на всякий случай, недельки через две посмотрим кто был прав.
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походу зеля заигрался в царя, и превышает свои полномочия постоянно
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Тут Кернес прав, если нет ни одного подозрения на короновирус в городе, то закрывать и ограничивать ничего не нужно. Хоть один чел заболеет, тогда и ограничивайте и вводите ЧС.
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По Харькову уже могут бродить заболевшие, просто официально о них может быть не известно. Ты правда думаешь, что официальные цифры и фактические цифры это одно и то же? Ты осознаешь, что в тесном метро на протяжении недели один больной может заразить сотню других людей? А каждый из той сотни еще сотню? Почему ты считаешь что то, что происходит в Италии, не произойдет в Украине? В чем мы лучше Италии? Добавь сюда ещё, что нашей медицине до италийской как до Луны раком, я молчу о качестве и количестве оборудования чтобы лечить людей. Так если всё так плохо с медициной, почему не принять такие превентивные меры? Если их не принять, в результате транспорт всё равно станет, только уже с кучей зараженного народа. Нет блин, в голове только политика. Засунь её себе глубоко сам знаешь куда
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Швидше коронавірус домножить на ноль Гєшу аніж ЗЄбрехло його посадить.
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Харьковский метрополитен - это коммунальное предприятие Харьковского местного совета. Т.е. для его остановки надо проголосовать в Харькове, а не сипеть из Киева. Кернес только подписывает решения депутатов. А вдруг депутаты Харьковского местного совета проголосуют против. Может я не прав.
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Сьогодні в Києві буде транспортний коллапс !
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Да ничего ему не будет. Кернес с Аваковым кореша не разлей помои.
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