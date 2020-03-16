 Кожен хворий буде його особистою відповідальністю, а за порушення закону буде і кримінальна відповідальність, - Зеленський про Кернеса

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на ICTV.
Він зазначив, що "Кожен хворий буде його особистою відповідальністю".
Також президент Зеленський підкреслив, що за порушення закону настає і кримінальна відповідальність.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив про те, що Харківський метрополітен продовжуватиме працювати, незважаючи на доручення президента Володимира Зеленського про обмеження для транспорту на час карантину.
законы принимает рада,а не **********.чп обьявляет рада,а не **********,за преступления сажает суд,а не **********.
вот и получается,что надо зелю привлекать ,за превышение полномочий....
Но одно только существование рядом с ним вырожденца и обрыгана сивохи, чью обосцанную тушу таскали чуть ли не всем Донецком, бо оно уже не могло ходить, только мычало, плюс его назначение в самую болевую точку страны, в открытую дымящуюся рану, так только этот факт ставит бесповоротный крест на Вавином "патриотизме".
Вся любовь к Украине полшестого помещается под брылями сивохи.
О.Монова
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Брехня! Ти скоріше запроториш за грати Федину,Марусю Звіробій ,волонтерів ,ветеранів АТО. Гепу ні!
PandaUA
Нарада з олігархами на Банковій - це вже підготовка до "відрубання рук", так, зелібои?!
Да, зеля?
врачи послали нафиг. но приставили ко лбу градусника и намеряли 36,4.
спокойно пошел кашлять и чихать дальше. я ж здоров походу.
благо еще живот болит. наверное это риновирус....
Гепа!, - что этот тупой молокосос себе позволяет...?
Давай, высылай своих титушек под офис преЗедента....
наш Гепа снайпера от Авакова пережил ...., и
кто кого в дупу трахнет большоооой вопрос...
Посадят прокурора
Деякі обмеження повинні бути так про всяк випадок.
или он о тех законах,которые норовят в турборежиме дунуть?