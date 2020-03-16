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Все про:Зеленський (4797) COVID-19 (922)

 Україна отримає 1 млн швидких тестів на коронавірус, частину віддадуть у ЗСУ, - Зеленський

У суботу, 21 березня, Україна отримає 1 млн тестів на коронавірус. Їхню купівлю профінансували український підприємець Олександр Ярославський і засновник компанії "Алібаба" Джек Ма. Тести буде розподілено по лікарнях і в ЗСУ.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися з Китаєм, вдячні їм, вдячні окремо Джеку Ма (засновник компанії "Алібаба". - Ред.), він нам допоміг, профінансував 80 млн доларів. Завдяки йому і завдяки пану Ярославському в суботу ми очікуємо прибуття цих швидких тестів в Україну", - сказав Зеленський.

За словами президента, тести відправлять до лікарень і ЗСУ.

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"Що стосується, наприклад, нашої армії, наших військових, які захищають нашу країну. Вони (тести на коронавірус. - Ред.) будуть на передовій. Тобто, більшість цих тестів, або, скажімо так, не більшість, а насамперед ми хочемо передати нашим військовим", - пояснив президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181900
 
   
 Топ коментарі
 
Радуцкий на днях тоже успокоил: сказал, что у нас есть 37 миллионов больничных коек, так что не надо паниковать. Украина получит 1 млн быстрых тестов на коронавирус, часть отдадут в ВСУ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9186
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Зеленский, что значит получит? А где те тесты что уже закуплены? Почему даже в Киеве нельзя сделать тест на коронавирус и людям отказывают? За 5 дней, пока вы, идиоты , получите тесты, инфекция расползется по всей Украине. Чем раньше думал? А зеленые олигофрены, чем вы раньше думали? Почему лапшу людям вешали? В Киеве уже 2 случая коронавируса. Вот зеленое лайно, как оно работает...
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А зеленые олигофрены, чем вы раньше думали?

Наверное тем же чем думали итальянские, испанские, французские, немецкие, британские, американские и другие олигофрены, где еще больше случаев заражения.
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Это вы к чему? Чтобы украинские олигофрены равнялись на европейских? У них не было опыта, а у нас инфекция только начинается и надо же как-то учитывать опыт Китая, ЕС и т.д. Или будем ждать, когда у нас будут за сутки погибать сотни людей, может и вы в том числе, разумник. Или у вас прививка?
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Это к тому, что как могут так и контролируют. Когда появилась возможность закупить тесты - тогда и закупили. Или Вы думаете что эти самые тесты лежали и ждали, что их купят. Вообще-то это новый вирус и нужно разработать методику его выявления. Вы не находите, что на это время нужно. Кроме того их еще произвести нужно в нужном количестве. Или Вы считаете, что только одна Украина за ними в очередь стоит - другим странам они не нужны? И таки да, я считаю что излишняя истерия вряд ли хороший помощник в данной ситуации. Я не думаю, что кто либо другой (в том числе и Порошенко) лучше бы справился с данной ситуацией и ранее получил бы те же тесты.
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Ты больной? Какой новый вирус? Он уже с ноября месяца, уже и лекарства есть и вакцина на подходе и тесты давно существуют. Зеленые недели две врали что закуплены тесты в огромном количестве, а на деле их нет.
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То что он с ноября месяца стало известно недавно. Причем так предполагают, что именно первые случаи заболевания в Китае были в ноябре. Второе - вирус нужно выделить и разработать методику его определения. Причем методика определения должна быть довольно точная. Кроме того тесты нужно произвести в должном количестве. А их нужно реально много. Лекарства на сколько я читал просто тупо дикие дозы витамина С. Вакцина только сегодня заявлено, что начнутся первые испытания. Говорить что либо рано. С вирусом в основном борется иммунная система человека. Собственно как и в случае со стандартным ОРВИ. Остальное просто поддержание иммунной системы плюс антибиотики широкого спектра для лечения осложнений в виде пневмонии. Другого пока еще нет. Ну и напоследок - можно ссылку где зеленые врали что закуплены тесты в огромном количестве. Ибо я наверное пропустил.
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В Китае за 6 дней инфекционную больницу построили и пережили уже эту инфекцию сполна, так что опыт борьбы с ней есть и лекарства уже есть и вакцина скоро будет. Опыт перенять есть у кого. И в Италии инфекция уже не первый месяц свирепствует.Так что не нужно выгораживать власть. Она не подготовилась как нужно однозначно.А вы тут царапаете из Рады или АП?
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ну да все ето время били заняти отправкой медицинских масок в европу)))
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примерно каждые пять дней кол-во зараженных увеличивается вдвое
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Многие писали, что тесты есть, а на самом деле их нет даже в Киеве.
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Порошенко? Привез 1 млн. тестов и раздает? Да еще и бесплатно? Это такой анекдот?
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Только порохоботам будет бесплатно раздавать! Україна отримає 1 млн швидких тестів на коронавірус, частину віддадуть у ЗСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4620 Лишнехромосомные виртуальные набутылочники сдохнут
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Ну удачи. В лечении порошенковскими тестами. Нехай щастить.
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Hellis@13Hellis_13 5 ч

ну да, протянуть закон о Земле успевают впереди паровоза - коронавируса.
А принять к рассмотрению протест против подписанной Ермаком госизмены в Минске - так у них "не та тема обсуждения"
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Радуцкий на днях тоже успокоил: сказал, что у нас есть 37 миллионов больничных коек, так что не надо паниковать. Украина получит 1 млн быстрых тестов на коронавирус, часть отдадут в ВСУ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9186
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Ну ось, з такими мужами при владі, впасти в могилу - одне задоволення.
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опять по миру наколядовал. На Джека Ма пёр бочку, а он оказывается, благородный чел, нищим украинским олигархам помогает.
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Адам Смит@_Smithchenko 1 ч

Я одобряю умеренные противоэпидемические мероприятия - вплоть до расстрела на месте за появление в общественном месте без маски.
Но закрывать метро - глупость, особенно в условиях работающего наземного транспорта (=переполненного).
Не верю, что до этого дойдет!

Из-за 5 официально заболевших вводить страну в анабиоз?
Вряд ли у нас можно было скрыть информацию о сотнях заболевших (они, конечно, есть, но пока к врачам не обращались).
Будь я параноиком - увидел бы скрытые смыслы.
Например, желание по-тихому протащить зем.закон, если не хуже

Все идет к тому, что Вирус объявят международным форс-мажором и приостановят платежи по госдолгу, по крайней мере, развивающихся стран.
Т.е. наши пытаются вскочить в этот вагон?
Такой себе анонсированный дефолт - но без имиджевых потерь? Хитро!
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Ольга Рев@Olha_Rev 19 мин

Тисяча грн пенсіонерам обійдется в 12 млрд грн.
Вони тупо валять бюджет.
Вони сидять на валізах.
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А половину в ЛДНР, ведь там наши люди. Сивохо подтвердит
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а не многовато ли заплатили, больше 80 долларов за 1 тест выходит
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