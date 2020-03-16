 Україна отримає 1 млн швидких тестів на коронавірус, частину віддадуть у ЗСУ, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми домовилися з Китаєм, вдячні їм, вдячні окремо Джеку Ма (засновник компанії "Алібаба". - Ред.), він нам допоміг, профінансував 80 млн доларів. Завдяки йому і завдяки пану Ярославському в суботу ми очікуємо прибуття цих швидких тестів в Україну", - сказав Зеленський.
За словами президента, тести відправлять до лікарень і ЗСУ.
"Що стосується, наприклад, нашої армії, наших військових, які захищають нашу країну. Вони (тести на коронавірус. - Ред.) будуть на передовій. Тобто, більшість цих тестів, або, скажімо так, не більшість, а насамперед ми хочемо передати нашим військовим", - пояснив президент.
Наверное тем же чем думали итальянские, испанские, французские, немецкие, британские, американские и другие олигофрены, где еще больше случаев заражения.
Hellis@13Hellis_13 5 ч
ну да, протянуть закон о Земле успевают впереди паровоза - коронавируса.
А принять к рассмотрению протест против подписанной Ермаком госизмены в Минске - так у них "не та тема обсуждения"
Адам Смит@_Smithchenko 1 ч
Я одобряю умеренные противоэпидемические мероприятия - вплоть до расстрела на месте за появление в общественном месте без маски.
Но закрывать метро - глупость, особенно в условиях работающего наземного транспорта (=переполненного).
Не верю, что до этого дойдет!
Из-за 5 официально заболевших вводить страну в анабиоз?
Вряд ли у нас можно было скрыть информацию о сотнях заболевших (они, конечно, есть, но пока к врачам не обращались).
Будь я параноиком - увидел бы скрытые смыслы.
Например, желание по-тихому протащить зем.закон, если не хуже
Все идет к тому, что Вирус объявят международным форс-мажором и приостановят платежи по госдолгу, по крайней мере, развивающихся стран.
Т.е. наши пытаются вскочить в этот вагон?
Такой себе анонсированный дефолт - но без имиджевых потерь? Хитро!
Ольга Рев@Olha_Rev 19 мин
Тисяча грн пенсіонерам обійдется в 12 млрд грн.
Вони тупо валять бюджет.
Вони сидять на валізах.