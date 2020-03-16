 Володимир Зеленський говорить про коронавірус в ефірі ток-шоу. ВIДЕО

Зеленський прийшов в ефір програми "Свобода слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
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Матеріали за темою: Коронавірус із Китаю
Зеленський сьогодні візьме участь у ток-шоу "Право на владу"
Зеленський має намір сьогодні прийти на ток-шоу "Право на владу" на "1+1"
Ефір має дивний вигляд, - Зеленський про шоу зі своєю участю на НТВ
Поклонська заявила, що бачить із боку Києва прагнення "до нормалізації відносин" із РФ, а на ефіри ток-шоу потрібно кликати "ділових депутатів із нової влади"
У Росії анонсували "нове" шоу із Зеленським: його було знято ще 8 років тому. ВIДЕО
+39
Не такий страшний коронавірус як говорящий зеленський.
+27
Чего-то вспомнились давешние истерики специальных специалистов околовсяческих наук! Ну тогда, в конце ноября 2018. Когда военное положение вводили. Ограничение гражданских свобод, сопли по щекам, обезьяний визг на весь интернет. Кто в курсе, куда делись эксперды?
капитан очевидность попал в "идеальный шторм"
но он хочет за это время продать землю, и предоставить особый статус ордло.
pg-forever.livejournal.com/2664364.html
Абрамс@huntaukraina
Вам сцыкотно от вируса?
Это временно.
Масковское иго с пустыми прилавками - на 100 лет.
Если не поймете.
Франція запроваджує безпрецедентні заходи для боротьби із коронавірусом, які включають скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду.
Про це оголосив президент Емманюель Макрон у телевізійному зверненні до нації, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
У своїй промові президент Франції постійно наголошував, що нинішній стан є близьким до воєнного. Фразу "ми на війні" він повторив 5 разів у різному контексті, порахували у Le Monde.
Це, за його словами, дозволить мобілізовувати ресурси для суспільного блага. Зокрема, Макрон оголосив, що таксі та готелі будуть мобілізовані для перевезення та розміщення медиків, які нині "на передовій". Також в окремих регіонах, як-то в Ельзасі, будуть розгорнуті польові госпіталі.
Також Макрон розповів про те, як буде запроваджене рішення про закриття кордонів Євросоюзу для іноземців, анонсоване у понеділок президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Як з'ясувалося, це рішення ухвалять без стандартної процедури, тож нові правила в'їзду запрацюють вже у вівторок.
"Щоби захистити один одного від поширення вірусу, водночас зберегти нашу медичну систему, ми ухвалили спільне рішення між європейськими лідерами: завтра опівдні кордони Євросоюзу та Шенгенської зони будуть закриті", - заявив він.
Окрім того, буде суттєво зменшена робота транспорту всередині країни: на 15 наступних днів буде скасовано більшість маршрутів громадського транспорту, окрім критично необхідних.
Вуличні зібрання будуть суворо заборонені, порушників штрафуватимуть.
В России уже 1500 смертей, через неделю - 1,5 млн. зараженных.