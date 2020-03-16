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 Політика України
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Все про:Зеленський (4797) COVID-19 (922)

 Володимир Зеленський говорить про коронавірус в ефірі ток-шоу. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповідає про те, як Україна буде жити в умовах пандемії коронавірусу.

Зеленський прийшов в ефір програми "Свобода слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181899
 
 
 Топ коментарі
 
Не такий страшний коронавірус як говорящий зеленський.
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Чего-то вспомнились давешние истерики специальных специалистов околовсяческих наук! Ну тогда, в конце ноября 2018. Когда военное положение вводили. Ограничение гражданских свобод, сопли по щекам, обезьяний визг на весь интернет. Кто в курсе, куда делись эксперды?
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я знаю точно, что коронавирус сожрет ЗЕльоную плесень -



капитан очевидность попал в "идеальный шторм"


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занимайся коронавирусом
но он хочет за это время продать землю, и предоставить особый статус ордло.
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Иудоглобализаторы уже пытались запустить массовый мор. Но тогда им помешал один еврей.
pg-forever.livejournal.com/2664364.html
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Этот еврей был специалистом в области генетических модификаций вирусов. Пришлось ждать 10 лет, пока его все забудут.
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Зеленский всегда выступал на 95 квартале, а это скорее Голобородько,кто скажет что это не Голобродько ,то пусть бросит в меня камень Володимир Зеленський говорить про коронавірус в ефірі ток-шоу - Цензор.НЕТ 4409
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У Мін'юсті через коронавірус пропонують доповнити закон про надзвичайний стан пунктами, що дозволять обшукувати людей без рішення суду та вводити комендантську годину.
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Під оцей шум Зеленський хоче провести зміни до мовного закону кода уберет пороха
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Прикрываясь короновирусом зешобла с Коломойским попытаются решить все свои вопросы до 3го апреля, а если не получится то ЧП продлят на столько сколько будет нужно.
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"- Паниковать, конечно не надо, выметать все полки. Я помню, как выметались в кризисные моменты гречка, мука, потом там заводились жучки, и всё это выбрасывалось... Продукты есть, будут, и в этом смысле нет проблем."
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Абрамс@huntaukraina



Вам сцыкотно от вируса?
Это временно.
Масковское иго с пустыми прилавками - на 100 лет.
Если не поймете.
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Президент Украины надеется, что есть хоть одна проблема где он и его супер команда не "обосрется", ну ведь должна же быть, думает зеленое говно!
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Он уже знает что обосрался и сейчас ищет пути отхода с наименьшими потерями. Проблема в том что Израиль и ********* Зегенерата не устраивают как место жительства... Вот и мутит как бы проскочить "между капельками". И еще эти злобные гои-нацики ишь чего удумали - хотят жить в свободной независимой стране... Но с каждым днем шанс на отставку и простое политическое забвение испаряется, а фонарные столбы все ближе и ближе. Ну прям нависают!
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"Ми на війні": Макрон оголосив про транспортну блокаду Франції та закриття Шенгену!

Франція запроваджує безпрецедентні заходи для боротьби із коронавірусом, які включають скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду.
Про це оголосив президент Емманюель Макрон у телевізійному зверненні до нації, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
У своїй промові президент Франції постійно наголошував, що нинішній стан є близьким до воєнного. Фразу "ми на війні" він повторив 5 разів у різному контексті, порахували у Le Monde.
Це, за його словами, дозволить мобілізовувати ресурси для суспільного блага. Зокрема, Макрон оголосив, що таксі та готелі будуть мобілізовані для перевезення та розміщення медиків, які нині "на передовій". Також в окремих регіонах, як-то в Ельзасі, будуть розгорнуті польові госпіталі.
Також Макрон розповів про те, як буде запроваджене рішення про закриття кордонів Євросоюзу для іноземців, анонсоване у понеділок президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Як з'ясувалося, це рішення ухвалять без стандартної процедури, тож нові правила в'їзду запрацюють вже у вівторок.
"Щоби захистити один одного від поширення вірусу, водночас зберегти нашу медичну систему, ми ухвалили спільне рішення між європейськими лідерами: завтра опівдні кордони Євросоюзу та Шенгенської зони будуть закриті", - заявив він.
Окрім того, буде суттєво зменшена робота транспорту всередині країни: на 15 наступних днів буде скасовано більшість маршрутів громадського транспорту, окрім критично необхідних.
Вуличні зібрання будуть суворо заборонені, порушників штрафуватимуть.

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Вы вообще имеете представление о транзитном потоке пассажиров во Франции? Это несравнимо с Украиной. У нас нация "вынужденных домоседов", а после прихода ЗЕгенерата и его заигрываний с ****** сюда вообще забыли дорогу...
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эти"домоседы" миллионами есть и в италии и в франции..везде где есть возможность заработать.
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Чтобы не проводить реформ и сдать страну русскому фашисту Путину достаточно расдуть панику об коронавирусе запугав людей )
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а в рашке их кацапов просто тихо хоронят, не расдувая паники
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Если попытаются провернуть аферу с землей, получат Армагедон! Лучше не испытывайте свои Судьбы! Небо уже убедительно показало как Оно умеет отвечать.
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в италии уже ..армаге-дон,испания,франция имеют шанс отскочить...
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Италия - главный союзник Кремля в Европе, Китай и Иран - тоже союзники.
В России уже 1500 смертей, через неделю - 1,5 млн. зараженных.
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есть серьёзные основания полагать, что от нас (жителей Украины и жителей Киева) скрывают информацию о коронавирусе. 1) счет зараженных идёт как минимум на тысячи (на сотни, если не считать ОРДЛО); 2) первые зараженные в Киеве были около двух недель назад, и власть об этом знала; 3) первые умершие от коронавируса есть в Киеве, но им пишут в причинах смерти пишут всё, что угодно, только не коронавирус; 4) смертность от коронавируса составляет 30-40%, каждый третий умирает.
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