 Росія з 18 березня обмежує в'їзд для іноземців

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті кабміну РФ.

"В'їзд іноземних громадян і осіб без громадянства на територію РФ буде заборонено з 18 березня по 1 травня 2020 року" - сказано в повідомленні.

Винятки передбачено для членів офіційних делегацій, членів дипломатичних представництв, водіїв транспорту міжнародного сполучення, екіпажів кораблів, літаків і поїздів. Крім того, в'їхати на територію Росії зможуть власники приватних віз, виданих у зв'язку зі смертю близького родича, і транзитні пасажири.

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