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 Події, За кордоном
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 Росія з 18 березня обмежує в'їзд для іноземців

Уряд Росії ухвалив рішення обмежити в'їзд іноземців на територію країни через поширення коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті кабміну РФ.

"В'їзд іноземних громадян і осіб без громадянства на територію РФ буде заборонено з 18 березня по 1 травня 2020 року" - сказано в повідомленні.

Винятки передбачено для членів офіційних делегацій, членів дипломатичних представництв, водіїв транспорту міжнародного сполучення, екіпажів кораблів, літаків і поїздів. Крім того, в'їхати на територію Росії зможуть власники приватних віз, виданих у зв'язку зі смертю близького родича, і транзитні пасажири.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181898
 
 
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Американцы озаботились! ...китайцы нет...
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Лучше бы иностранцы ограничили въезд к себе рассеянцев. Навечно
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А как же "брацья навек-адын норот"? Зря что ли Госдура получение гражданства РФ для этой публики упрощала?
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