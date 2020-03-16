 Зеленський провів зустріч із найбільшими бізнесменами: вони пообіцяли допомогу в боротьбі з коронавірусом

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфікуючих засобів", - сказано в повідомленні.
Президент наголосив на важливій ролі, яку можуть і повинні грати лідери українського бізнесу в ситуації безпрецедентних глобальних викликів, які зараз стоять перед країною.
"Бізнес має бути соціально відповідальним у важких ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні зараз немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров'я і життя українців", - зазначив Зеленський.
Як повідомляє пресслужба Офісу президента, "бізнесмени погодилися з пропозиціями президента і пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів із протидії поширенню коронавірусу".
Україна, запевнили учасники зустрічі, є простором стратегічних інтересів для представників великого бізнесу, які планують тут жити і працювати.
Раніше журналісти програми "Схеми" повідомили про те, що президент провів зустріч з олігархами. Журналісти зафіксували, як на Банкову заїжджали машини Ріната Ахметова, власника холдингу DCH Олександра Ярославського і засновника холдингу "Кернел Груп" Андрія Веревського. Зазначається, що за годину до зустрічі з Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський.
Inna Turenko@i_turenko 3 ч
Останнім пунктом зебізяка заборонить інтернет
Отдаст концертами и игрой на рояльке
В країні оголошена спроба конституційного перевороту під прикриттям боротьби з епідемією. Наразі президент парламентсько-президентської республіки тисне на Верховну Раду для голосування під час карантину пакету антидержавних законів, частина з яких відверто написані в РФ
Йозеф Кнехт@jozefkneht1 5 мин
До речі, якщо Венедиктова іде на посаду Генпрокурора, то обов'язки глави ДБР буде виконувати перший заступник. Яким є... барабанний дріб: адвокат Януковича Бабіков.
Це просто фуллхауз.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с нардепами "Слуги народа" 16 марта договорился, что народные избранники проголосуют за законопроект о рынке земли.
Об этом передает корреспондент OBOZREVATEL со ссылкой на источник. Предварительно, Рада будет работать во вторник, 17 марта, а также проведет заседание до конца текущей недели.На встрече с президентом только шесть "слуг" высказались против снятия моратория на рынок земли.https://www.obozrevatel.com/politics/******-zemli-primut-do-kontsa-nedeli-zelenskij-ulomal-slug.htm
А вообще, зеленый дурень может что-либо сам сделать без помощи взрослых дядь... Квартиры Пинчук покупает, ларьки Беня красит, - форумы в Давосе Пинчук проводит... Зеля, дурак, они же с тебя попросят за все это, а ты им что? На рояле сыграешь, идиотик?
олигофренамиолигархами и зовуться. Иначе была бы новость - такой то олигарх выделяет столько то на борьбу, а тот - столько то.
Беня под шумок землю хапнет
Кучма/Пинчук подпишут окончательную капитуляцию
МИЛОСЕРДИЕ ОСЛА ЗЕ
Один из Москвы, в 1996, в Киеве мутил по нефтепродуктам...
Другой из Иркутска, в 2013, гостил у него в теремах на Байкале, на евоной яхте катались...
Годы разные, но оба -- слегка за 30. Жили по-багатому... ...но у обоих руки в экземах от нервов и дрожали от алкоголя... ...а может от страха?
-- так я и не подался в олигархи -- хлопотное это дело и гиблое...*)
- обчистят наши карманы до последней копейки
свічка@svecha62
Купюрами по 5 баксов и вертолет до Ростова.
Ахметовський шахтар!
Ось чому ніякої конкретної інформації і тільки паніка на всіх каналах!!!
на ліки та на все що зможуть
Доляху занесуть
може буть..
Дмитрий
Помните
- Аааааааа! Пачиму Ахметов не сидит?
Зеленскай
- Фсьо! Ахметов сидит,со мной за одним столом.
Замечаем всадников апокалипсиса, идущих из Британского Королевства, марионеток Ротшильдов.
Нет, я не против социальной ответственности бизнеса - хотя тут скорее на продразвёрстку похоже, на предложение, "от которого нельзя отказаться". Но первый же серьёзный кризис и государство лапки подняло, побежав к крупному бизнесу за деньгами . . . После такого министр финансов и глава налоговой службы должны харакири себе делать.
https://censor.net.ua/news/3181897/oligarhi_poobeschali_zelenskomu_pomoch_v_borbe_s_koronavirusom
"Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом"
https://censor.net.ua/news/3181897/zelenskiyi_provel_vstrechu_s_krupneyishimi_biznesmenami_oni_poobeschali_pomosch_v_borbe_s_koronavirusom
"Зеленский провел встречу с крупнейшими бизнесменами: они пообещали помощь в борьбе с коронавирусом"