EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  10302  93
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4797) олігарх (141) Офіс Президента (281) COVID-19 (922)

 Зеленський провів зустріч із найбільшими бізнесменами: вони пообіцяли допомогу в боротьбі з коронавірусів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із власниками і топменеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп. Говорили про допомогу з їхнього боку у протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфікуючих засобів", - сказано в повідомленні.

Президент наголосив на важливій ролі, яку можуть і повинні грати лідери українського бізнесу в ситуації безпрецедентних глобальних викликів, які зараз стоять перед країною.

Зеленський провів зустріч із найбільшими бізнесменами: вони пообіцяли допомогу в боротьбі з коронавірусів 01

"Бізнес має бути соціально відповідальним у важких ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні зараз немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров'я і життя українців", - зазначив Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, "бізнесмени погодилися з пропозиціями президента і пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів із протидії поширенню коронавірусу".

Україна, запевнили учасники зустрічі, є простором стратегічних інтересів для представників великого бізнесу, які планують тут жити і працювати.

Раніше журналісти програми "Схеми" повідомили про те, що президент провів зустріч з олігархами. Журналісти зафіксували, як на Банкову заїжджали машини Ріната Ахметова, власника холдингу DCH Олександра Ярославського і засновника холдингу "Кернел Груп" Андрія Веревського. Зазначається, що за годину до зустрічі з Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181897
 
 
 Топ коментарі
 
Беня уже помог: цена на билеты МАУ в Киев почти как у Илона Маска на Марс. Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8714
 показати весь коментар
 
Один уже обещал ларёк покрасить )))))))
 показати весь коментар
 
)))) Олигархи)) Воры в законе так правильнее. Пусть помогают
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
шо, поставят глушилкі?..



Inna Turenko@i_turenko 3 ч

Останнім пунктом зебізяка заборонить інтернет
 показати весь коментар
 
 
)))) Олигархи)) Воры в законе так правильнее. Пусть помогают
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Слава іхтамнєтовим ! Іхтамнєтови понад усе !!!
 показати весь коментар
 
 
Они помогают - цены поднимают, маски вывозят из Украины. Чем не помощь. Олигархат и в Африке олигархат. А вирус не смотрит кто ты, он и олигарха сожрет не подавится. Так что пусть подумают.
 показати весь коментар
 
 
Дадут 3 копейки ,а звиздежа будет на 3 лимона !ВКитае богатые миллиарды жертвовали!
 показати весь коментар
 
 
Судячи з того, що частина навіть не відкривала блокноти для запису запитів про допомогу - допомагати вони не будуть...
 показати весь коментар
 
 
Беня уже помог: цена на билеты МАУ в Киев почти как у Илона Маска на Марс. Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8714
 показати весь коментар
 
 
Ахметов и тарута помогли Донецк сдать..
 показати весь коментар
 
 
Так чтобы не летали и не разносили заразу
 показати весь коментар
 
Шура, надо следить за руками: Зеля как раз сказал, что надо летать (домой), а Беня (тут же и совершенно случайно ) поднял цены до 10 раз.
 показати весь коментар
 
Их надо было там всех спаковать ,все беды Украины именно от них !
 показати весь коментар
 
 
пошел милостыню просить лучезарный...
Отдаст концертами и игрой на рояльке Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1396
 показати весь коментар
 
 
а шо он может им пообещать? Только народное майно. Шо, семит буте свои расплачиваться? Здрастье-пожалуйста! Протоколы сионских мудрецов сего не предусматривают Олігархи пообіцяли Зеленському допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9367
 показати весь коментар
 
 
А він не бідний і сам - мільйонер долларовий. Міг би і приклад показати.
 показати весь коментар
 
 
Так они себе помогают. Чай не бессмертные и не юнцы с ЗОШ. Так что очкуют и они тоже
 показати весь коментар
 
 
Так уже ж. Беня, вон, МАУ свою подтянул.. Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9345
 показати весь коментар
 
 
На вибори, на рекламу, брошурки в них грошей хоч греблю гати, а от від коронавірусу людей порятувати, вибрців своїх, вони не поспішають.
 показати весь коментар
 
 
Так выборы це лохотрон, який дозволяє потім використовуючи владу грабувати народ, що і роблять бандити олігархи. Збіглися швиденько попіаритися на епідемії та заодно тендери очолити. Особливо цинічно звучить допомога від фондів кровавих бандитів типу ахметова.
 показати весь коментар
 
 
По цьому маразму декілька питань: банки, пошта, лікарні, держустанови працюють у штатному режимі, транспорт заблокований, іздити чим? Звернутися до МВФ за допомогою, наскільки відомо, буде допомога лише після рішення по Приватбанку. Вся держава у заручника у бєні.
 показати весь коментар
 
 
Мирослав Гай@miroslavgai 1 ч

В країні оголошена спроба конституційного перевороту під прикриттям боротьби з епідемією. Наразі президент парламентсько-президентської республіки тисне на Верховну Раду для голосування під час карантину пакету антидержавних законів, частина з яких відверто написані в РФ
 показати весь коментар
 
 


Йозеф Кнехт@jozefkneht1 5 мин

До речі, якщо Венедиктова іде на посаду Генпрокурора, то обов'язки глави ДБР буде виконувати перший заступник. Яким є... барабанний дріб: адвокат Януковича Бабіков.
Це просто фуллхауз.
 показати весь коментар
 
 
Рынок земли примут до конца недели: Зеленский "уломал" "слуг" -
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с нардепами "Слуги народа" 16 марта договорился, что народные избранники проголосуют за законопроект о рынке земли.
Об этом передает корреспондент OBOZREVATEL со ссылкой на источник. Предварительно, Рада будет работать во вторник, 17 марта, а также проведет заседание до конца текущей недели.На встрече с президентом только шесть "слуг" высказались против снятия моратория на рынок земли.https://www.obozrevatel.com/politics/******-zemli-primut-do-kontsa-nedeli-zelenskij-ulomal-slug.htm
 показати весь коментар
 
 
стартонул первый год ожидания обещанного.
 показати весь коментар
 
 
Беня, после сегодняшнего решения лондонского суда, будку возле Рады покрасит...
А вообще, зеленый дурень может что-либо сам сделать без помощи взрослых дядь... Квартиры Пинчук покупает, ларьки Беня красит, - форумы в Давосе Пинчук проводит... Зеля, дурак, они же с тебя попросят за все это, а ты им что? На рояле сыграешь, идиотик?
 показати весь коментар
 
 
Ахметов пообещал все продуктовые наборы оставлять на территории Украины,а так же укомплектовать каждый набор ещё одним тюбиком зубной пасты и по одной баночки китайской "Звёздочки"
 показати весь коментар
 
 
Скорее они нашли дурачка, чтобы подзаработать и бабла накатать на государственном фонде, почему они олигофренами олигархами и зовуться. Иначе была бы новость - такой то олигарх выделяет столько то на борьбу, а тот - столько то.
 показати весь коментар
 
 
Уважаю Владимира Олександровича после этого поступка - один хотел их всех кровосись арестовать и сразу без суда и следствия.... во благо простого народа....чудом от этого зверя они вырвались...чудом.. Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5072
 показати весь коментар
 
 
Ахмет погудит в гудок
Беня под шумок землю хапнет
Кучма/Пинчук подпишут окончательную капитуляцию
 показати весь коментар
 
 
Потом погромы начнутся ,такое было в истории
 показати весь коментар
 
могу отдать свой старый видеомагнитофон
 показати весь коментар
 
 
У меня есть цепь на велосипед "Орлёнок" с рамой,сосед "Ворошиловский стрелок"на нём ещё ездил,могу поменять на коньки Дудыши с ботинками 43 размера.
 показати весь коментар
 
 
И всегда рядом с нелохом охранник тот бывший Бенин. Сидит на фото в уголочке. Вот ведь петрушка какая - если столько лет с Беней был рядом, то, значиццо - предан, аки пёс. Беня иначе б не держал. Но, все, же поделился, так сказать, собственной безопасностью пожертвовал. Не иначе, высоки ставочки. Он, походу, как напоминание нелоху - чуть что мявкнеш не так - пустим у расход в момент)))
 показати весь коментар
 
 
Как анегдот. Волки решили помочь пастуху с овцами. А у нас денег хватит на ихние помогалки?
 показати весь коментар
 
 
А евакуювати "девочку з собачкой" з Китаю теж допоможуть?
 показати весь коментар
 
 
то картина неизвестного художника
МИЛОСЕРДИЕ ОСЛА ЗЕ
 показати весь коментар
 
 
За долю малую получат преференции . Да и долю ту нам с выгодой своей продадут . Все как обычно . Странную вертикаль выстраивает Зе
 показати весь коментар
 
Читаючи ваші коменти резолюція: краще б ви видохли від того вірусу. Сволота а не народ.
 показати весь коментар
 
 
Ну да лохи лохами, а ***** и подобных не любят, сволочи бандеровские.
 показати весь коментар
 
И все молчат !Где протесты оппозиции? ЗЕЛЕМРАЗИ берега попутали
 показати весь коментар
 
И ради Бога, не называйте воров бизнесменами Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8209
 показати весь коментар
 
 
стесняюсь спросить: а зеленский чем народу поможет? или у него ничего от бизнеса не осталось?? Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 3123
 показати весь коментар
 
Хорошо про них Комаровский сказал , если раньше они надеялись свалить на лечение по Европам , то сейчас им привет КУ КУ.....
 показати весь коментар
 
 
Проще говоря - зелька теперь должник этих жирных крыс,которые потом потребуют от него новых роттердамов и приватбанков обратно себе.
 показати весь коментар
 
 
Знавал я кадысь двух олигархов -- правда, оба российского замеса.

Один из Москвы, в 1996, в Киеве мутил по нефтепродуктам...

Другой из Иркутска, в 2013, гостил у него в теремах на Байкале, на евоной яхте катались...
Годы разные, но оба -- слегка за 30. Жили по-багатому... ...но у обоих руки в экземах от нервов и дрожали от алкоголя... ...а может от страха?
-- так я и не подался в олигархи -- хлопотное это дело и гиблое...*)
 показати весь коментар
 
Вот хозяйство второго -- прямо напротив Шаман-Камня.
Олігархи пообіцяли Зеленському допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8474
 показати весь коментар
 
Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом

- обчистят наши карманы до последней копейки
 показати весь коментар
 
 


свічка@svecha62





Купюрами по 5 баксов и вертолет до Ростова.

Зеленський провів зустріч із найбільшими бізнесменами: вони пообіцяли допомогу в боротьбі з коронавірусів - Цензор.НЕТ 3207
 показати весь коментар
 
 
При великому спалаху вірусу олігархи втратять в рази більше.
 показати весь коментар
 
 
Молодь практично не хворіє, тільки старші від 45. скільки дідів 50 -70 річних працює на заводах Амета, чі у Коломойського?

Ахметовський шахтар!
Олігархи пообіцяли Зеленському допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5517
 показати весь коментар
 
Це така сволота, яка наживеться на любому горі.
 показати весь коментар
 
О ПП А ПА!!!
Ось чому ніякої конкретної інформації і тільки паніка на всіх каналах!!!
Олігархи пообіцяли Зеленському допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3712
 показати весь коментар
 
 
Олигархи построят заводы для масок и антисептиков и разбогатеют на них ещё больше)))
 показати весь коментар
 
сходняк что ли а няни там были - страна криминала, которая короновала смотрящим идиота - о какой такой стране тепрь задумался.
 показати весь коментар
 
Олігархи пообіцяли Зеленському допомогти в боротьбі з коронавірусом нечуваним підвищенням цін

на ліки та на все що зможуть
Доляху занесуть
може буть..
 показати весь коментар
 
зеленский как актриса из немецких фильмов для взрослых, готовый "принять в любом количестве с любой стороны"
 показати весь коментар
 
 
Щас выделят по миллиону гривен на борьбу с вирусом, а потом вернут себе по миллиарду.
 показати весь коментар
 
 
Пора олигархату вводить новый налог для смердов - на коронавирус! Сейчас налоговые отчисления с нищенских зарплат работяг около 45%. Надо добавить ещё 10-15%. Народ не обеднеет!
 показати весь коментар
 
 
"... Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса" - да здравствует оллигархат, начинающий незаслуженно (предположительно, по-З) "терять свою форму" в условиях "борьбы с коррупцией по Зеленскому! Или сам Зеленский, обещая цивилизованному миру бескомпромисную борьбу с коррупцией, сам не понимал, что он обещает, а недавний премьер Гончарук торжественно заявлял, что в самом что ненаесь ВЕРХУ с коррупцией покончено, а молчание в ответ на это Зеленского говорило о том самом СОГЛАСИИ!! Или НЕТ? Зеленский расписался в том, что ЕМУ НЕ УДАСТСЯ побороть (и вообще, бороться на ТОП-уровне) коррупцию, которую он, как помнится (и его команда) должны были побороть до 1декабря 2019!!
 показати весь коментар
 
Звісно допоможуть. Одне тарифи на електроенергію підніме, інше ціну на квитки, що подрібніші - ціни на продовольство, ліки та ритуальні послуги. Люди вкотре зрозуміють, що хворіти не можна, а тим паче помирати. Включиться ефект "плацебо" і буде всім щастя.
 показати весь коментар
 
Не мешало бы эту сходку закрыть наглухо на все двери и запустить туда пару сотен больных коронавирусом.
 показати весь коментар
 
 


Дмитрий



Помните
- Аааааааа! Пачиму Ахметов не сидит?
Зеленскай
- Фсьо! Ахметов сидит,со мной за одним столом.

 показати весь коментар
 
 
А що зеленський пообіцяв олігархам? Бєня просто так за спасибі нікому нічого не дає.
 показати весь коментар
 
 
А чего янелох не во главе стола?) Хозяева не поймут?) Или он там на коленях просит что из-за стола не видно?)
 показати весь коментар
 
Зерро настолько сцыкливое, что даже не пригласил на это "совещание" того который ему уже год как в штаны гадит,или этот человек еще/уже не олигарх?
 показати весь коментар
 
Олигархи стали олигаргами при содействии иудоглобализаторов на их условиях. Массовый мор - их рук дело.
Олігархи пообіцяли Зеленському допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2269
Замечаем всадников апокалипсиса, идущих из Британского Королевства, марионеток Ротшильдов.
 показати весь коментар
 
Косой задевают китайскую панду, сзади из-за спины.
 показати весь коментар
 
Кстати, аист со штрихкодом означает внедряемую в Украине систему е-малятко.
 показати весь коментар
 
Если рассматривать глобус как годовой цикл, панда сидит там, где новый год.
 показати весь коментар
 
Зеля, шо за договорняки? Вывел бы одного во двор, пристрелил, и не надо было бы нечего просить.
 показати весь коментар
 
За какой мы тогда налоги платим ???

Нет, я не против социальной ответственности бизнеса - хотя тут скорее на продразвёрстку похоже, на предложение, "от которого нельзя отказаться". Но первый же серьёзный кризис и государство лапки подняло, побежав к крупному бизнесу за деньгами . . . После такого министр финансов и глава налоговой службы должны харакири себе делать.
 показати весь коментар
 
 
Юра, а что случилось?
https://censor.net.ua/news/3181897/oligarhi_poobeschali_zelenskomu_pomoch_v_borbe_s_koronavirusom
"Олигархи пообещали Зеленскому помочь в борьбе с коронавирусом"
https://censor.net.ua/news/3181897/zelenskiyi_provel_vstrechu_s_krupneyishimi_biznesmenami_oni_poobeschali_pomosch_v_borbe_s_koronavirusom
"Зеленский провел встречу с крупнейшими бизнесменами: они пообещали помощь в борьбе с коронавирусом"
 показати весь коментар
 
Надобыло Беню, Ахмета, попросить остаться и временно обьявить здание домом профсоюзов, такого подъема экономики как от устанения не-людей, па разитов страна еще не видела.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору