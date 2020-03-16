 МЗС домовилося про можливість організованого повернення українців з Єгипту, - Кулеба

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Багатьох наших співвітчизників ситуація з пандемією коронавірусу застала в Єгипті. Сьогодні ми налагодили робочу взаємодію з усіма відповідними туроператорами й авіакомпаніями, щоб мати можливість організовано повертати їх додому", - написав він.
Нагадаємо, за даними колишнього нардепа від "Самопомочі" Анни Романової, яка очолювала підкомітет з питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності, на відпочинку в Єгипті зараз перебувають 60 тисяч українських туристів. Вона також зазначає, що деякі туроператори продовжують вивозити туристів на відпочинок у Єгипет, а страховики відмовляються відшкодовувати лікування хворих за кордоном туристів.
Майже 1000 українських туристів перебувають на карантині у трьох готелях, в яких були виявлені випадки зараження коронавірусом.
Для допомоги туристам, які потрапили в карантин, у Шарм-ель-Шейх вилетів консул України.
У Держприкордонслужбі заявили, що українські туристи мають планувати своє повернення самостійно. Глава МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що Міністерство закордонних справ обіцяє українцям, які застрягли на відпочинку в Єгипті, допомогу, але туроператорам не вдасться повністю перекласти тягар повернення своїх клієнтів на державу.
"...Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко заявляет, что отдыхающие в Египте украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину. Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.
"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем", - сказал он.
Никифоренко отметил, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться. ... "