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Все про:Єгипет (137) карантин (242) МЗС (2114) Кулеба Дмитро (251) туристи (19) COVID-19 (922)

 МЗС домовилося про можливість організованого повернення українців з Єгипту, - Кулеба

У понеділок, 16 березня, Міністерство закордонних справ налагодило взаємодію з усіма туроператорами й авіакомпаніями, щоб організовано повернути українців з Єгипту.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Багатьох наших співвітчизників ситуація з пандемією коронавірусу застала в Єгипті. Сьогодні ми налагодили робочу взаємодію з усіма відповідними туроператорами й авіакомпаніями, щоб мати можливість організовано повертати їх додому", - написав він.

МЗС домовилося про можливість організованого повернення українців з Єгипту, - Кулеба 01

Нагадаємо, за даними колишнього нардепа від "Самопомочі" Анни Романової, яка очолювала підкомітет з питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності, на відпочинку в Єгипті зараз перебувають 60 тисяч українських туристів. Вона також зазначає, що деякі туроператори продовжують вивозити туристів на відпочинок у Єгипет, а страховики відмовляються відшкодовувати лікування хворих за кордоном туристів.

Майже 1000 українських туристів перебувають на карантині у трьох готелях, в яких були виявлені випадки зараження коронавірусом.

Для допомоги туристам, які потрапили в карантин, у Шарм-ель-Шейх вилетів консул України.

У Держприкордонслужбі заявили, що українські туристи мають планувати своє повернення самостійно. Глава МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що Міністерство закордонних справ обіцяє українцям, які застрягли на відпочинку в Єгипті, допомогу, але туроператорам не вдасться повністю перекласти тягар повернення своїх клієнтів на державу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181896
 
 
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исход украинцев из египта и скитания их по пустыне )) классика жанра
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А это было тогда что? Вы между собой договориться можете перед тем, как трындеть?

"...Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко заявляет, что отдыхающие в Египте украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину. Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем", - сказал он.

Никифоренко отметил, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться. ... "
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Потрібно контейнеровоз зафрахтувати, щоб 60 тис. розмістити, вони ж ******* комфорт.
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