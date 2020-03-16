 У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Чернівецької облдержадміністрації у Фейсбуці.
"Сьогодні, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19. Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції", - сказано в повідомленні.
Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність COVID-19. Їхні результати очікуються найближчим часом.
Нагадуємо, заражена коронавірусом жінка померла в Радомишлі 13 березня. Це була перша смерть від коронавірусу на території України.
14 березня жінку з Радомишля поховали без присутності родичів.
Але всі будуть думати саме за вірус.
Как говорили сами родители никакие доводы не могли бы убедить их в том что прививка не была причиной смерти сделай они ее.
А потом еще 5 лет - и порвал ахиллово сухожилие. Полгода на костылях.
Вот они, прививки, до чего доводят.
Можно посмотреть про реалии в последнем видео оппозиционного росийского блогера Камикадзедеад в ютьюбе
В Италии вчера 300 выздоровело, и 300 не выздоровело. Как тут 2 % получить?
иногда и ты можешь быть человеком
если в Киеве где и есть - то только в Феофании...для полубогов и их святого семейства...
(там точно должно быть)
d ,kb;fqibt "Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції
В ближайшие недели нас ожидает дикий рост таких вот "неврологічної патології" со смертельным исходом...... нервы понимаете ни к чёрту! помирают от нервов!
Иначе - фильмы про пост апокалипсис можно будет начинать смотреть как пособие по выживанию.
Советую еще в тему мини-сериал "Горячая зона" или "Hot zone" - основано на реальных событиях.
Inna Turenko@i_turenko 3 ч
Останнім пунктом зебізяка заборонить інтернет
зедрисня бреше про наявність тестів