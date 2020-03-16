EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  16558  68
Матеріали за темою:
Все про:ОДА (768) смерть (3931) Чернівці (160) COVID-19 (922)

 У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус

Жінка перебувала на лікуванні в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні з підозрою на COVID-19. Аналізи у неї взяли напередодні, результати ще не готові.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Чернівецької облдержадміністрації у Фейсбуці.

"Сьогодні, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19. Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції", - сказано в повідомленні.

Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність COVID-19. Їхні результати очікуються найближчим часом.

Нагадуємо, заражена коронавірусом жінка померла в Радомишлі 13 березня. Це була перша смерть від коронавірусу на території України.

14 березня жінку з Радомишля поховали без присутності родичів.

Читайте також: Матір із дитиною і чоловіка госпіталізували з підозрою на коронавірус у Чернівцях

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181895
 
 
 Топ коментарі
 
Смертність від короновірусу складає 2%, то виходить, померло 2 людини та 7 виявлених випадків, а по статистиці в Україні на цей час має бути 98 випадків, отже їх не ідентифіковано або їх навмисно приховують. Ці хворі ходять серед нас і всім по....
 показати весь коментар
 
Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3181895

Але всі будуть думати саме за вірус.
 показати весь коментар
 
....а где туристы и заробитчане из Италии???? их уже доставили в Киев????....и отпустили???
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3181895

Але всі будуть думати саме за вірус.
 показати весь коментар
 
 
Семейная пара пришла прививать ребенка. Посидели под кабинетом, передумали и ушли. В ту же ночь ребенок умер. Причин не было. Случай отнесли к синдрому внезапной детской смерти.
Как говорили сами родители никакие доводы не могли бы убедить их в том что прививка не была причиной смерти сделай они ее.
 показати весь коментар
 
 
И никто не признается , что куча болячек у детей , тяжеленных и неизлечимых, таки появляются после прививок! Статистику бы детских смертей за годы совка и сегодення!
 показати весь коментар
 
 
При совку таке не оприлюднювали! Сьогодні часто для рейтингів і "жарених фактів" роздувають і мусолять тижнями.
 показати весь коментар
 
 
я как дурак, сделал в детстве все прививки. А вот когда мне было 20 лет, у меня воспалился аппендицит. Пришлось удалять.
А потом еще 5 лет - и порвал ахиллово сухожилие. Полгода на костылях.
Вот они, прививки, до чего доводят.
 показати весь коментар
 
 
у знакомых после прививок у детей и руки и ноги отнимались .
 показати весь коментар
 
 
Колись на уроках фізкультури в школах ганяли як сидорових кіз і ніхто не помер! Останніми роками то там то сям розповідають як пробігся на уроці фізо , і помер. До чого б це? Мабуть прививки.
 показати весь коментар
 
 
В Кацапии тоже скрывают титанические масштабы заражённых и умерших от коронки, так что не надо бот ля ля
Можно посмотреть про реалии в последнем видео оппозиционного росийского блогера Камикадзедеад в ютьюбе
 показати весь коментар
 
Rem Mer Ну здохне 200 тисяч кацапів,це для них не проблема взагалі.Як ви всі цього не розумієте.
 показати весь коментар
 
 
Ты не понял, я к тому что мы не супер нация и у нас тоже творится то что в Италии и рашке просто скрываются масштабы, как в рашке, система то одинаковая, что у них что у нас, и ей выгодно это делать, для чего, я догадываюсь
 показати весь коментар
 
Rem Mer В нас ще поки великих маштабів немає.Вже подивимось через декілька тижнів.Все одно,це вже не від нас залежить.
 показати весь коментар
 
Соловей говорит . что 10 ки тысяч . и вообще в 3-4 раза больше ОРВИ , чем обычно . а это китайка .
 показати весь коментар
 
Я не смотрю соловья, но и дураку понятно что там происходит тем более рашка граничит с китаем
 показати весь коментар
 
я его смотрю только у Фейгина и Соби ньюз .там он и говорил .Раша ловит не от Китая , там большие разрывы агломерации , она ловит с Европы .
 показати весь коментар
 
Смертність від короновірусу складає 2%, то виходить, померло 2 людини та 7 виявлених випадків, а по статистиці в Україні на цей час має бути 98 випадків, отже їх не ідентифіковано або їх навмисно приховують. Ці хворі ходять серед нас і всім по....
 показати весь коментар
 
 
Не хочу як кажуть нагнітати але у нас у Львові вже більше 10!!! хворих на коронавірус. Інформація перевірена з трьох різних джерел. Якщо хтось не вірить можете поцікавитись з якою метою сьогодні у Львові була проведена секретна нарада за участі влади медиків і силовиків.
 показати весь коментар
 
 
2% ???

В Италии вчера 300 выздоровело, и 300 не выздоровело. Как тут 2 % получить?
 показати весь коментар
 
 
потому что остальные еще лечатся. правильно считать % смертности - это количество умерших к количеству заболевших.
 показати весь коментар
 
 
правильно считать их "пациентами шредингера", их судьба ещё неизвестна
 показати весь коментар
 
 
пригласить дубилета, чтоб он несколько раз на 0.88 помножил
 показати весь коментар
 
 
Таких случаев по Украине за последние месяцы - много десятков. И только сегодня вечером о них начали говорить. Через час совещание у Разумкова. Может быть поэтому решили встряхнуть нервишки непуганым зеленым идиотам?
 показати весь коментар
 
 
....а где туристы и заробитчане из Италии???? их уже доставили в Киев????....и отпустили???
 показати весь коментар
 
 
Звичайно відпустили! Комусь же треба вірус розносити.а то якось не вписуємося в статистичні дані. У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус - Цензор.НЕТ 1965
 показати весь коментар
 
 
В Киеве зафиксированы первые два случая заражения коронавирусам. По информации Минздрава, один из пацентов вернулся из Франции.
 показати весь коментар
 
 
Так это наверно Волошин что из Франции вернулся. А второй Яценюк?
 показати весь коментар
 
 
начинается масштабный пипец!.. запасайтесь туалетной бумагой и алкоголем!!!
 показати весь коментар
 
 
про сигареты надо не забыть, была новость что курящие меньше болеют короной
 показати весь коментар
 
 
И те кто Сватов смотрит, кстати сейчас по ящику гарант рассказывает что у нас просто офигенная статистика ))))
 показати весь коментар
 
 
была и другая новость - что курящие больше болеют коронавирусом. и хуже идут побочки.
 показати весь коментар
 
 
Наоборот, курящие в первую очередь. Первая смерть в Китае описана в медицинском "Ланцете", умер 70 лтний у которого легкие ослаблены от курения.
 показати весь коментар
 
не волнуйся все умрём рано или поздно кто-то здоровым а кто-то не очень
 показати весь коментар
 
может он это украл у человека? Кацапы частенько крадут разные вещи у людей... материальные и не очень.
 показати весь коментар
 
 
и не только в Черновцах...
если в Киеве где и есть - то только в Феофании...для полубогов и их святого семейства...
(там точно должно быть)
 показати весь коментар
 
 
"Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції

d ,kb;fqibt "Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції
В ближайшие недели нас ожидает дикий рост таких вот "неврологічної патології" со смертельным исходом...... нервы понимаете ни к чёрту! помирают от нервов!
 показати весь коментар
 
 
И вот нафига подобный бред в СМИ печатать для раздувания паники? Женщина померла по ходу от инсульта из за нервного стресса, а не от "короно-вируса".
 показати весь коментар
 
 
из-за прочтения последних новостей многие могут умереть
 показати весь коментар
 
 
Слушна думка. Пенсіонери у нас сама незахищена категорія населення. Особливо якщо дітей немає, або неспроможні їм допомогти. А якщо кругом кажуть, що вони перші, особливо з хронічними хворобами (а в такому віці їх вистачає, тим паче, з нашою медициною), то без інфарктів і інсультів не обійтись. Навіть без коронавірусу. Хоча не хочу применшувати небезпеку.
 показати весь коментар
 
 
Умерла от сопутствующей паталогии Но кого это волнует Главное прокукарекать -а там хоть не расцветай
 показати весь коментар
 
 
Пока значительных мутаций нет, и вся надежда на то, что он не будет мутировать дальше.
Иначе - фильмы про пост апокалипсис можно будет начинать смотреть как пособие по выживанию.
 показати весь коментар
 
 
фильм 2011 года Заражение почти один в один повторяет, то что происходит...
 показати весь коментар
 
 
Фильм хорош советую в украинском переводе.
Советую еще в тему мини-сериал "Горячая зона" или "Hot zone" - основано на реальных событиях.
 показати весь коментар
 
Дай Боже,щоб наші лікарі лікували лише нашу владу.
 показати весь коментар
 
 
Таки да...В кожного лікаря є своє кладовище-каже народна мудрість
 показати весь коментар
 
Ви всі забулися про війну з московитами.Вони обов'язково зроблять якусь підлість.Якщо в нас будуть в карантині задіяні військові,то хто буде воювати?
 показати весь коментар
 
 
Єдина підлість яку найближчим часом зроблять московити-це почнуть здихати від вірусу,а не від куль.
 показати весь коментар
 
 
У виданні "Р.Свобода" було інтерв'ю з передової, так військовий сказав- тут ніякої зарази окрім урюських.
 показати весь коментар
 
 


Inna Turenko@i_turenko 3 ч

Останнім пунктом зебізяка заборонить інтернет
 показати весь коментар
 
 
може хоч месенджери лишить? Нє? А ФІДО? У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус - Цензор.НЕТ 5272
 показати весь коментар
 
"підозрювали"! афігенно!
зедрисня бреше про наявність тестів
 показати весь коментар
 
 
Сьогодні деякі ЗМІ посилено сіють паніку навколо коронавірусу, замість роз'яснень, про цю хворобу. Особливо стараються Г+Г! . Якщо їх послухати то інформації нуль, лише страх ужясь і попутно вся програма інформаційних новин наповнена аваріями зі смертями та іншими ужастиками.
 показати весь коментар
 
 
интересно, а в черновцах до сих пор медики ходят в обычных масочках и халатиках?? Тогда я вам могу сообщить: нам пи*да, ибо так никто от вируса не защищается, и число зараженных будет растит в геометр. прогрессии....
 показати весь коментар
 
 
Все ясно: тестів немає, вони тільки для обраних.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору