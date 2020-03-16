 Влада не може впоратися з якоюсь проблемою і планує ввести надзвичайний стан, - нардеп від "Голосу" Рахманін

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Голова Верховної Ради на ніч оголошує нараду. Подейкують, за участю Кабміну і РНБОУ. Президент анонсує низку обмежувальних заходів і закликає Раду працювати в пленарному режимі. Зібравши ці факти разом, читаємо намір (поки тільки намір) оголосити надзвичайний стан. Для тих, хто не знає - в умовах надзвичайного стану парламент повинен працювати сесійно", - пояснює він.
Нардеп також пояснює, чим це загрожує: "Надзвичайний стан - це завжди обмеження прав і свобод. Це заборона страйків і масових заходів. Це обмеження в пересуванні, табу на проведення виборів, додаткові повноваження силовиків і інші ласощі".
Крім того, підкреслює Рахманін, якщо влада наважується на введення надзвичайного стану, "це означає, що без обмеження прав громадян вона не може впоратися з якоюсь проблемою".
"Надзвичайні проблеми не обов'язково вирішувати за допомогою надзвичайного стану. НС - це край, останній патрон, коли інші варіанти вичерпані. Не можна просто нічого не робити, а потім торохнути надзвичайним станом. І якщо влада на це йде, вона повинна пояснити, яких саме повноважень їй не вистачає. Тобто чи справді їй потрібні заборона страйків і залучення військовослужбовців для запровадження карантину і забезпечення населення тестами", - підкреслює депутат.
За словами політика, надзвичайний стан не можна ввести просто так. "Його введення вимагає обґрунтованого пояснення - що саме збирається робити влада, які саме права і свободи збирається обмежувати, як довго і для чого. Було б цікаво на цей перелік подивитися. Без подібної аргументації НС - це свавілля", - упевнений Рахманін.
"Не знаю, наскільки введення надзвичайного стану допоможе подолати коронавірус, але те, що воно полегшить владі вирішення політичних питань - точно. Будь-яка акція непокори, наприклад, з приводу появи "консультативної зради", буде незаконною. Тож природне запитання - навіщо цей стан президенту Зеленському", - підсумовує нардеп.
Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів. Крім того, він озвучив низку інших обмежень.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков збирає глав парламентських фракцій і депутатських груп на нараду 16 березня о 23:00.
У вівторок, 17 березня о 8 ранку відбудеться позачергове засідання парламенту.
Правовой режим чрезвычайного положения направлен на обеспечение безопасности граждан в случае стихийных бедствий, аварий и катастроф, эпидемий и эпизоотий, а также на защиту прав и свобод граждан, конституционного строя ...
А шоколадную империю восстанавливать не будем?
Alex Petrov@Punisher_Cat 2 ч
Чего-то вспомнились давешние истерики специальных специалистов околовсяческих наук!
Ну тогда, в конце ноября 2018. Когда военное положение вводили.
Ограничение гражданских свобод, сопли по щекам, обезьяний визг на весь интернет.
Кто в курсе, куда делись эксперды?
Изоляция патриотов? ВСУ?
)))
Почти 400 смертей от короны за один день. «Мы дольше не держимся». В Италии наблюдается острая нехватка коек для интенсивной терапии. Медицинская ассоциация поднимает тревогу: одна десятая часть персонала заражена
-- власть не может справиться с Властью... ...бо Экономика не должна и не может быть экономной! *)
(см. Историю СССР)
НАБУ відкрило справу щодо політичного переслідування Порошенка
свічка@svecha62 37 мин
"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа" - портал новостей https://lb.ua/
Йому б зараз десь в Єєвропарламентах повиступати - в Італії, Іспанії, у Франції...
Та хоча б у Чехії.