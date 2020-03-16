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 Політика України
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 Влада не може впоратися з якоюсь проблемою і планує ввести надзвичайний стан, - нардеп від "Голосу" Рахманін

Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін вважає, що в Україні планують оголосити надзвичайний стан.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова Верховної Ради на ніч оголошує нараду. Подейкують, за участю Кабміну і РНБОУ. Президент анонсує низку обмежувальних заходів і закликає Раду працювати в пленарному режимі. Зібравши ці факти разом, читаємо намір (поки тільки намір) оголосити надзвичайний стан. Для тих, хто не знає - в умовах надзвичайного стану парламент повинен працювати сесійно", - пояснює він.

Нардеп також пояснює, чим це загрожує: "Надзвичайний стан - це завжди обмеження прав і свобод. Це заборона страйків і масових заходів. Це обмеження в пересуванні, табу на проведення виборів, додаткові повноваження силовиків і інші ласощі".

Крім того, підкреслює Рахманін, якщо влада наважується на введення надзвичайного стану, "це означає, що без обмеження прав громадян вона не може впоратися з якоюсь проблемою".

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"Надзвичайні проблеми не обов'язково вирішувати за допомогою надзвичайного стану. НС - це край, останній патрон, коли інші варіанти вичерпані. Не можна просто нічого не робити, а потім торохнути надзвичайним станом. І якщо влада на це йде, вона повинна пояснити, яких саме повноважень їй не вистачає. Тобто чи справді їй потрібні заборона страйків і залучення військовослужбовців для запровадження карантину і забезпечення населення тестами", - підкреслює депутат.

За словами політика, надзвичайний стан не можна ввести просто так. "Його введення вимагає обґрунтованого пояснення - що саме збирається робити влада, які саме права і свободи збирається обмежувати, як довго і для чого. Було б цікаво на цей перелік подивитися. Без подібної аргументації НС - це свавілля", - упевнений Рахманін.

"Не знаю, наскільки введення надзвичайного стану допоможе подолати коронавірус, але те, що воно полегшить владі вирішення політичних питань - точно. Будь-яка акція непокори, наприклад, з приводу появи "консультативної зради", буде незаконною. Тож природне запитання - навіщо цей стан президенту Зеленському", - підсумовує нардеп.

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Влада не може впоратися з якоюсь проблемою і планує ввести надзвичайний стан, - нардеп від Голосу Рахманін 01

Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів. Крім того, він озвучив низку інших обмежень.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков збирає глав парламентських фракцій і депутатських груп на нараду 16 березня о 23:00.

У вівторок, 17 березня о 8 ранку відбудеться позачергове засідання парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181894
 
   
 Топ коментарі
 
Катастрофа в мозгах зеленского и его бандитов рискует вылиться катастрофой для Украины. Вот такая @уйня, зебилята.
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Помню в ноябре 2018 года Пороха хотели живьём сожрать за военное положение после обстрела и захвата наших моряков. Оппозиция просто на говно исходила.
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Та поскоріше вже б була б розвязка з цим вірусом, та з цією владою.
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Ждать недолго. Эти себя уже исчерпали полностью. Непонятно только, что будет дальше.
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При открытой фазе войны военного положения в полном смысле слова НЕ было. Пришел зеленский и вводим военное положение. Это горячка, идиотизм и умственное вырождение тех, кто за это вот все голосовал.
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Де ти про військовий стан прочитав, у новині говориться про надзвичайний, який уже ввели в багатьох країнах ЄС і чим швидше введуть в Україні тим краще, може вдастся трохи пригальмувати епідемію.
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"Ситуация очень серьезная и меняется каждый день, к сожалению, не в лучшую сторону... Речь идет о времени. Поэтому мы объявляем cвободную землю зоной бедствия... Вместе с тем введение комендантского часа пока не планируется" Влада не може впоратися з якоюсь проблемою і планує ввести надзвичайний стан, - нардеп від "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 7991
Правовой режим чрезвычайного положения направлен на обеспечение безопасности граждан в случае стихийных бедствий, аварий и катастроф, эпидемий и эпизоотий, а также на защиту прав и свобод граждан, конституционного строя ...
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Как это что?
А шоколадную империю восстанавливать не будем?
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Да. Еще сегодня утром паники у людей не было совсем. Просто совсем. Было беспокойство, но не паника. Смотрел и по сотрудникам и по ситуации в торговых центрах. Власти своими тупыми заявлениями и решениями за пол дня разогнали панику. Придурки, твою дивизию.
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Катастрофа в мозгах зеленского и его бандитов рискует вылиться катастрофой для Украины. Вот такая @уйня, зебилята.
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Alex Petrov@Punisher_Cat 2 ч

Чего-то вспомнились давешние истерики специальных специалистов околовсяческих наук!
Ну тогда, в конце ноября 2018. Когда военное положение вводили.
Ограничение гражданских свобод, сопли по щекам, обезьяний визг на весь интернет.
Кто в курсе, куда делись эксперды?
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Ни куда они не делись.Перекрасились на ходу,и поменяли ники на форуме.
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Мона зайти в архів і подивитись хто верещав про геноцид слабоди.
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Ось знайшов декого. NNN, Данило Галицький, Сергей Хоменко, Игорь Монахов, сидор сидоров, GSN, Макс Форстер та інші. І це лише на одній новині.
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Как зачем？Завтра-послезавтра нужно любыми путями принять закон о земле.
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Да не о вирусе речь! С вирусом-то как раз никто и не борется. А вот закон о земле пропихнуть - это главное. И чтобы без митингов. А вирус... Что вирус? У нас не Иран. В Раде и OП никто не заболел.
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Так в чем проблема. Вот пусть "Голос" с Рахманином во главе и не дадут этот закон пропихнуть. У них же ограничений нет. Рада работает. Вот пусть трибуну и заблокируют.
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зе-мерзота хочет сыграть ва-банк. а возврат крепостного права ВР тоже проголосует?
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Похоже, что-то затевается серьезное. Запреты на передвижение, собрания. Разрыв транспортных линий. Сходка олигархов. Пресс на депутатов СН со стороны Ермака.
Изоляция патриотов? ВСУ?
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Рахманин, а сам то выйдешь с "простым народом" на забастовку? Или планируешь отсидеться вместе с другими подстрекателями, в том числе на здешнем форуме?
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Твой зад и твои сексуальные фантазии никому здесь не интересны. Страдай молча.
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Рыгозебилы спешат к 9-му мая полностью сдать нищую и недееспособную Украину кремлевскому *****.
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Если чрезвычайное положение, то никаких законов кроме касающихся этого положения.
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Рахманин, мотай на ус... это высокоразвитая Италия!

Почти 400 смертей от короны за один день. «Мы дольше не держимся». В Италии наблюдается острая нехватка коек для интенсивной терапии. Медицинская ассоциация поднимает тревогу: одна десятая часть персонала заражена
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Нардеп также объясняет, чем это грозит: "Чрезвычайное положение - это всегда ограничение прав и свобод. Это запрет забастовок и массовых мероприятий. Это ограничения в передвижении, табу на проведение выборов, дополнительные полномочия силовиков и другие лакомства". Источник: https://censor.net.ua/n3181894
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А нардеп не добавил, что в Китае и в Испании и в Италии на улицах армия. Вот когда у нас на улицах будет армия, то у нас будет чрезвычайка. А то что предлагают это диктатура.
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Армия не исполняет полицейских функций. Оттого ограничения в правах.
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Так вводят проверка и арест без суда так как суд на карантине.
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На самом деле чрезвычайку без армии невозможно организовать чисто технически. Так что это всё такое. Но я пишу, что разница полномочий между полицией и армией очень велика. Армия жесткая авторитарная структура, которая игнорирует большинство прав. Оттого она и действует во время всяких чрезвычаек.
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а сколько родилось за день не интересовалси? Ка и не интересовалси сколько европейских монет Италия собирается вытянуть из резервного карману для помощи старикам и пенсионерам ? ну дык усов у Тебя наверное нет ?
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сколько стран ввели чрезвычайное положение , они что то же нашей землей торгуют? Этой стране внешних врагов не надо , внутренние коллеги сами себя передавят
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Черезвичайне становище буде,коли шини будуть горіти під ВР.
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Помню в ноябре 2018 года Пороха хотели живьём сожрать за военное положение после обстрела и захвата наших моряков. Оппозиция просто на говно исходила.
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ГБР давили сегодня на пороха зачем ввели положение сегодня это делает осел зе.
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Неправда, Порошенко ответил на вопросы следователя "по факту возможного совершения высокопоставленными особами, которые занимают или занимали особенно ответственное положение в госорганах власти Украины, действий, направленных на захват власти и фальсификацию при этом официальных документов при внесении подачи на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Раде".
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Так Порошенко диктатор, а бубочка он классный.
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Власть не может справиться с какой-то проблемой

-- власть не может справиться с Властью... ...бо Экономика не должна и не может быть экономной! *)
(см. Историю СССР)
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Да принимайте уже всё что хотите хуже не будет...только вы потом никуда тоже не денетесь
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Силовики зрозуміли, що криша Зеленського тимчасова, а ганьба вічна?

НАБУ відкрило справу щодо політичного переслідування Порошенка
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Головне не дати зеленим втекти з України.Україна їх породила,Україна їх і закопає.
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А де ті розумники, які волали під час запровадження військового стану, що це Барига хоче влади? Чо зараз мовчать?
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свічка@svecha62 37 мин

"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа" - портал новостей https://lb.ua/
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голосование по земле - это деребан всей Украины мировыми олигархами..
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Власть всегда держит руку на пульсе жизни народа. Кстати, самое эффективное место для прощупывания пульса - горло.
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Злочинна влада повинна припинити існування Влада не може впоратися з якоюсь проблемою і планує ввести надзвичайний стан, - нардеп від "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 7539
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Специалисты говорят, что этот вирус максимум до мая продержится.
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а другие специалисты говорят до 2021 так кому верить?..
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Единичные случаи наверное будут и до 2021г.
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Ідіот.
Йому б зараз десь в Єєвропарламентах повиступати - в Італії, Іспанії, у Франції...
Та хоча б у Чехії.
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зебилы, этот ЗеКЧП - результат ваших приколов.. жри те, дебилы-экспериментаторы
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клоуны хотят всех обмануть, скорее всего так и сделают.
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