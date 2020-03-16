 У Києві зафіксовано два випадки коронавірусу, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному телеграм-каналі МОЗ.

У повідомленні зазначається: "Пацієнтів ізольовано, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт упродовж інкубаційного періоду повернувся з Франції.

Зараз в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини)".

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