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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:залізниця (370) карантин (242) Метрополітен (427) автоперевезення (11) авіасполучення (240) Мінінфраструктури (371) Криклій (90)

 Залізничні, авіа та автобусні перевезення припиняються з 12:00 18 березня, зупиняється метро, ​​- Криклій. ІНФОГРАФІКА

У зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні з полудня 18 березня припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Також не працюватимуть метрополітени.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі: до 10 осіб у маршрутних таксі і до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, трамваях. Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень", - написав Криклій.

Крім того припиняється робота метрополітенів.

Залізничні, авіа та автобусні перевезення припиняються з 12:00 18 березня, зупиняється метро, ​​- Криклій 01

Міністр інфраструктури закликав українців дотримуватися цих норм і за можливості залишатися вдома.

Раніше з пропозицією обмежити таким чином рух транспорту виступив президент Володимир Зеленський.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес назвав вимогу закрити метрополітен необґрунтованою і заявив, що не збирається її виконувати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181892
 
   
 Топ коментарі
 


99_grams@99_grams 4 мин

нет, ну можно сразу начать заваривать двери в подъезды, чтобы люди не могли покинуть дом, зачем эти полумеры
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Про дефолт еще полгода назад говорили... Но теперь есть отмазка, что вирус виноват, а не "профаны в экономике".
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людей, переживших 90-е этим уже не запугать... но вот помоложе конечно будут в шоке от газеты в туалете и от батона с сахаром..)
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продавцы в АТБ сидели в масках и охранники, я только что там был
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Сегодня в обменнике курс покупки доллара был 27. Как и говорила бородатая собака коломойши
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Это чтобы не мешать Верховной раде беспрепятственно принимать антиукраинские решения.
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Зебилы, не переживайте, ходить пешком - это по приколу, весело, не работать - тоже, заберете у своей мамы тыщу.
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Сейчас они под этот шумок понаподписуют всякой капитулянской фигни с рашкой и хер потом отыграешь назад.
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