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Все про:Зеленський (4797) карантин (242) Кернес (353) Харків (1687) COVID-19 (922)

 Вважаю необґрунтованим для міста, де не зафіксовано жодного випадку коронавірусу, - Кернес не планує виконувати доручення Зеленського і закривати метро в Харкові

Харківський метрополітен продовжуватиме працювати, незважаючи на доручення президента Володимира Зеленського про обмеження для транспорту на час карантину.

Про це мер Харкова Геннадій Кернес заявив у коментарі Українській правді, інформує Цензор.НЕТ.

"Я проти закриття метро і закривати його не збираюся! Метро користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необґрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди мають якось їздити на роботу і пересуватися", - зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів.

Читайте також: Харківські нічні клуби закриють, центри адмінпослуг обмежать роботу, - мерія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181886
 
   
 Топ коментарі
 
двум пєрнатим в одной бєрлогє..?



Anatoliy Bondarenko@dvrnd 1 ч

Хочу помилитися, але у нас тут антиконституційний заколот на чолі із президентом Зеленським.
У принципі, зрозуміло для чого припиняють міжміське сполучення і метро у Києві, щоб неможлива була масова мобілізація на протести.
Рада наголосує завтра багато цікавого
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Хасиды с хабадниками пошли вразнос. Как с цепи сорвались.
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От завтра і дізнаємось хто , в Харкові , головний - Зеленський чи Гєпа ...?
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...может и прав гепа этот, но пока не появятся источники заразы этой, появятся, тогда не то метро, все ему вспомнят..
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Анекдот в тему:
едет чувак в маршрутке и постоянно кашляет. Народ начинает волноваться... Обращаются к нему:
- чувак, у тебя не коронавирус случаем?
Он поворачивается и презрительно:
- Какой, на хер, корона вирус? У меня открытая форма туберкулеза!
Все облегченно произнесли фух и перекрестились Считаю необоснованным для города, где не зафиксирован ни один случай коронавируса, - Кернес не планирует выполнять поручение Зеленского и закрывать метро в Харькове - Цензор.НЕТ 967
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тут с гепой согласен. зебилы с мерами предосторожности явно перебдели. зато закрыли тубдиспансеры по всей стране и тысячи больных туберкулезом свободно перемещаются.
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Охренеть, у тебя логика...
Да если бы у нас по стране перемещались тысячи тубиков - ты бы уже из диспансера писал.
А гепу привязать к турникету метро на пару недель, раз у него "слабоумие и отвага"...
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Закрыть в Харькове метро это полный транспортный хаос Поэтому гепа прав Я думаю таксисты и так после карантина особняки и квартиры в центре себе покупать будут
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Хаос начнется через 2-3 недели, если не предпринять мер к изоляции.
Если кому непонятно - отсылаю к хроникам Хуаня. Посмотрите фотки пустых улиц и оцените их желание выжить. Если вам собственная жизнь не дорога - вуаля, вперед в кино и шопы! Ага.
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Никогда не поддерживал " гепу-мэра" , но в этой проблеме он прав на 100% .
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Гепа ждет зеленых человечиков из РФ .что бы в толпе растворились .
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В КИТАЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БАБКИ РАЗДАЛО И ЛЮДИ СИДЕЛИ ДОМА, А КТО УКРАИНЦАМ ДАСТ ДЕНЕГ ЕСЛИ ОНИ ДОМА БУДУТ СИДЕТЬ?
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В нынешнем мире только глупый на кого-то надеется. Кроме коронавируса у человека очень много рисков, потому у нормальных людей всегда что-то есть на черный день. Беспокоит одно, насколько этот черный день затянется.
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Вот...каждый актер играет свою роль Считаю необоснованным для города, где не зафиксирован ни один случай коронавируса, - Кернес не планирует выполнять поручение Зеленского и закрывать метро в Харькове - Цензор.НЕТ 4515 И нелохи все это хавают- вот что не оставляет никаких надежд. Распад и гражданская война с вероятностью в 73 процента.
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"Ещё дёргается. Живучая,курва!"-сказал Зелёная сопля и выстрелил Украине в затылок,контрольным.
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Але якщо епідемія в Харкові спалахне, то місцеві матимуть абсолютне право повідривати комусь "усміхнені вуха" за невдале управлінське рішення.
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NowThis @nowthisnews · 10м
У мэра Майами есть COVID-19, и он ежедневно информирует публику о своих симптомах.
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Надеюсь харьковчане его разорвут на куски вместе с тележкой.
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Ну... ладно. Не то чтобы у меня были веские причины возражать.
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Петя цього сепара не посадив і Зеленський теж мнеться чогось
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этого контрацептива первым короной накормить
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Как бы наша зелёная команда экономику своими решениями не обрушила Запрещать транспортное передвижение людей внутри страны это полная жопа для экономики Будут спасать нескольких людей и обанкротят страну А потом спишут всё на коронавирус
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Лучше чтобы она обрушилась как в Италии, где закрывали заводы постфактум когда было сотни умерших?
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Негоже лицам другой веры(советской) расшатывать Украинский народ с советским подсадным народом Украины Считаю необоснованным для города, где не зафиксирован ни один случай коронавируса, - Кернес не планирует выполнять поручение Зеленского и закрывать метро в Харькове - Цензор.НЕТ 364 это может в годы шестилетней войны поменять ход войны Украины с Россией.
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Відкидаючи суб'єктивну точку зору та огиду до обох фігурантів, думаю, що тільки професіонал інфекціоніст-епідеміолог має право вирішувати чого закривати або не закривати.
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потому что у гепы 80% поддержки в харькове, а к выборам станет все 95%
ни арсен, ни ярославский ничего законными методами сделать не смогут .
и то что зелебоба игнорирует гепу позволяет гепе вертеть зелебобу как шарик в наперстке
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я с вас худею ,как вы терпите эту мразь в Украине !!!
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Полиция призывает киевлян воздержаться от передвижения по городу, Кернес говорит ,что поэтому разрешил перемещаться под землёй и если начнётся под землёй эпидемия то прикажет забетонировать все выходы в метро.
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Лошарики и нелохи наблюдают борьбу нанайских мальчиков...Гепа и Зепа- два пальца одной руки. Вот каким надо быть дауном потомственным, чтобы этот факт не был очевидным.
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Гепанутого поставити на вертушці в метро продввати жетони))
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В Киеве уже подтвердили у двоих, Харьков на очереди как бы Гепа не мычал.
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Гепа Кернес послал Зеленого в эротическое путешествие
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Ждите ХНР если этого хмыря не закрыть
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А вот и сепаратистские нотки ожидаемо зазвучали. Бубочка, ты будешь на это реагировать?
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Колясочная мразь думает шо она бессмертная? В Иране уже 12 аятоллу из высшего совета закапывают. Харьковский жыдок думает шо он хитрее?
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в метро столько рекламы, что ее закрытие будет катастрофой для некоторых
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А сколько всего тестов на коронавирус сделано в Харькове?
Может нет заболевших потому, что не проверяли или проверили критически мало?
--
Мародер думал, что Кернеса приручил, 5 лет перенося судебные заседания в Полтаве.
А надо просто посадить - ведь есть состав преступления.
Посмотрим, как новая власть сейчас - сможет посадить Кернеса или она по-прежнему предпочитает договорняки "по понятиям".
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может отправтье ка его в путешествие, куда то по дальше или точнее, туда от куда не возвращаеться.
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«пока гром не грянет, мужик не перекрестится» .

Говорят , сегодня метро закрыли в Херсоне и в Черкаccах , а Гепа всё ждёт ," пока его в задницу , клюнет - жаренный петух " . !! Вважаю необґрунтованим для міста, де не зафіксовано жодного випадку коронавірусу, - Кернес не планує виконувати доручення Зеленського і закривати метро в Харкові - Цензор.НЕТ 3027 .
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Метро в Херсоне??? Ага, закрыли, причем не открывая)))))
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С ума сошли ЗЕнетики от Ген без хромосом...
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Через 10-14 дней больных будет сотни. Если очень повезёт.
Если нет - тысячи.
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Метро в Херсоне и Черкассах Парень ты откуда ???
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В Україні зараз ніякої паніки і близько нема, навіть майже ніхто в марлевих пов'язках не ходить.
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Так вроде и не должны. По рекомендации ВОЗ в повязках должны ходить только больные и медперсонал.
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Всі живуть як жили, ходять в кафе, в спортзал, в магаз, на роботу...
Ну хіба що руки частіше миють, та і все.
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Рыгошваль недобитая! Дякуємо Югику-лондонскому с сывочолим кумом за то, шо єта падла до сих пор на свободе воздух отравляет!.
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Гєпа, тобі потрібно вибити всі зуби, а особливо ті, які ти їздив лікувати у мАскву.
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Напевно, харків`яни варті того виродка Гепу, якщо вони його стільки терплять. Це ж якою мерзотою треба бути, щоб не захистити місто? Нема, то слава Богу, що нема! Але ж як буде, то ж біда буде, ідіоте! Тоді вже ніяке метро не допоможе!
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Воно це навмисно робить, аби потім волати про допомогу з расєї і стати головою ХНР...
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Метрополітен,як і лікарні,як втім й будь-яке майно в країні неналежить ніякій владі! Тоиу бидло повинно піти в дупу,зі своїми розпорядженнями.Зеленських у сортир й Змити Вважаю необґрунтованим для міста, де не зафіксовано жодного випадку коронавірусу, - Кернес не планує виконувати доручення Зеленського і закривати метро в Харкові - Цензор.НЕТ 3239
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Когда всего пару дней назад , в разы поднял цены на билеты, в МАУ . ! Вважаю необґрунтованим для міста, де не зафіксовано жодного випадку коронавірусу, - Кернес не планує виконувати доручення Зеленського і закривати метро в Харкові - Цензор.НЕТ 8158 .

Вважаю необґрунтованим для міста, де не зафіксовано жодного випадку коронавірусу, - Кернес не планує виконувати доручення Зеленського і закривати метро в Харкові - Цензор.НЕТ 6184 ..
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Конечно, "не зафиксирован". Нечем фиксировать, нет тестов.
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гаварят гад(жид) гада не сажрет, может еще и рабінович запайот ?
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Любой Гепа можен в открытую
послать поцЗедента
легко
А поцзедент молчит
Это не с добровольцами бороться
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Харків'яни, женіть цього ідіота з роботи! Через місяць ви лікті собі кусатимете, якщо не зробите цього сьогодні.
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