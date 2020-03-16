 Вважаю необґрунтованим для міста, де не зафіксовано жодного випадку коронавірусу, - Кернес не планує виконувати доручення Зеленського і закривати метро в Харкові

Про це мер Харкова Геннадій Кернес заявив у коментарі Українській правді, інформує Цензор.НЕТ.
"Я проти закриття метро і закривати його не збираюся! Метро користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необґрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди мають якось їздити на роботу і пересуватися", - зазначив він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів.
едет чувак в маршрутке и постоянно кашляет. Народ начинает волноваться... Обращаются к нему:
- чувак, у тебя не коронавирус случаем?
Он поворачивается и презрительно:
- Какой, на хер, корона вирус? У меня открытая форма туберкулеза!
Все облегченно произнесли фух и перекрестились
Да если бы у нас по стране перемещались тысячи тубиков - ты бы уже из диспансера писал.
А гепу привязать к турникету метро на пару недель, раз у него "слабоумие и отвага"...
Если кому непонятно - отсылаю к хроникам Хуаня. Посмотрите фотки пустых улиц и оцените их желание выжить. Если вам собственная жизнь не дорога - вуаля, вперед в кино и шопы! Ага.
У мэра Майами есть COVID-19, и он ежедневно информирует публику о своих симптомах.
ни арсен, ни ярославский ничего законными методами сделать не смогут .
и то что зелебоба игнорирует гепу позволяет гепе вертеть зелебобу как шарик в наперстке
А між тим - В Киеве зафиксировано два случая коронавируса, - Минздрав
Может нет заболевших потому, что не проверяли или проверили критически мало?
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Мародер думал, что Кернеса приручил, 5 лет перенося судебные заседания в Полтаве.
А надо просто посадить - ведь есть состав преступления.
Посмотрим, как новая власть сейчас - сможет посадить Кернеса или она по-прежнему предпочитает договорняки "по понятиям".
Говорят , сегодня метро закрыли в Херсоне и в Черкаccах , а Гепа всё ждёт ," пока его в задницу , клюнет - жаренный петух " . !! .
Если нет - тысячи.
Ну хіба що руки частіше миють, та і все.
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послать поцЗедента
легко
А поцзедент молчит
Это не с добровольцами бороться