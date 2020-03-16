 Вважаю необґрунтованим для міста, де не зафіксовано жодного випадку коронавірусу, - Кернес не планує виконувати доручення Зеленського і закривати метро в Харкові

Про це мер Харкова Геннадій Кернес заявив у коментарі Українській правді, інформує Цензор.НЕТ.

"Я проти закриття метро і закривати його не збираюся! Метро користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необґрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди мають якось їздити на роботу і пересуватися", - зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів.

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