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Все про:Бориспіль (325) карантин (242) Укрзалізниця (952)

 "Укрзалізниця" скасовує експрес до "Борисполя"

Експресу від центрального залізничного вокзалу в Києві до аеропорту "Бориспіль" не буде впродовж усього періоду карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця з 00:00 години 17 березня (в ніч з 16 на 17 березня) тимчасово припиняє курсування рейкового автобуса до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Це пов'язано з падінням пасажиропотоку, що викликано припиненням авіаційного сполучення з іншими країнами", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі перевізника нагадали, що міжнародне пасажирське сполучення припиняється з опівночі 17 березня, а внутрішні рейси і міжнародні залізничні вантажні перевезення здійснюються в штатному режимі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181884
 
 
 Топ коментарі
 
В общем, с коронавирусом борятся кто как умеет. В Китае борятся антисептиками, больницами и карантином. В Украине решили ничего не делать, желательно сидеть дома. Типо если ничего не делать и много шуметь - то пронесет.
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карантин, это когда для всех. а это лохотрон. в ВР каждий день 420 депутатов столькоже помощьников + водилы+ пресса+ контроль ОП + обслуга ВР + охрана. итого в одном месте тысячи если можно сказать, людей
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вмєсто просторних вагонов йєжжайтє в забітих маршрутках
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В общем, с коронавирусом борятся кто как умеет. В Китае борятся антисептиками, больницами и карантином. В Украине решили ничего не делать, желательно сидеть дома. Типо если ничего не делать и много шуметь - то пронесет.
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карантин, это когда для всех. а это лохотрон. в ВР каждий день 420 депутатов столькоже помощьников + водилы+ пресса+ контроль ОП + обслуга ВР + охрана. итого в одном месте тысячи если можно сказать, людей
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Надо молиться. Есть мощная молитва против короновируса.
Повторять 5 раз после первых 5 раз -
КИТАЙСКАЯ Х НЯ СГИНЬ ОТ МЕНЯ.
АМИНЬ!
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А вагоны все голубые, они же друг другу в зад стыкуются. )))
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Щоб ніхто не наздогнав, як буде з тюками долярів втікати в Бориспіль.
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